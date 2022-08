Un estudio revela cómo beber dos o más tazas de té negro al día podría impactar en tu salud

Los 4 "venenos" que debemos sacar de nuestra dieta 1:16

(CNN) -- Un poco de té caliente en tu taza favorita parece curar el alma, y un nuevo estudio encuentra que también puede ser bueno para tu cuerpo.

Beber dos o más tazas de té negro al día se asocia con un menor riesgo de muerte por todas las causas, según el estudio publicado el lunes en Annals of Internal Medicine.

El estudio analizó a casi 500.000 hombres y mujeres de 40 a 69 años de edad que participaron en el Biobanco del Reino Unido, que alberga información genética y de salud detallada, entre 2006 y 2010. La base de datos incluyó información que los participantes reportaron sobre sus propios hábitos de consumo de té, como la frecuencia y lo que agregaron a su taza, según el estudio.

Algunos participantes no bebieron té negro en absoluto, pero dado que los datos provinieron del Reino Unido, también hubo muchas personas que lo bebieron con regularidad, y algunas que bebieron hasta 10 tazas al día, dijo la autora principal del estudio, Maki Inoue-Choi, epidemióloga del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos.

El Biobank hizo un seguimiento de aproximadamente 10 años después de la encuesta original, y los investigadores encontraron que las personas que bebían dos o más tazas de té al día en el ínterin tenían menos probabilidades de morir por causas como enfermedad cardiovascular, cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular, según al estudio

La investigación es una mirada emocionante a los hábitos de beber té, pero aún queda más trabajo por hacer antes de recomendar cambios en la dieta, dijo Howard Sesso, profesor asociado de medicina en la Escuela de Medicina de Harvard y epidemiólogo asociado en el Brigham and Women's Hospital en Boston. Sesso no participó en el estudio.

publicidad

"Los autores intentaron controlar otros factores dietéticos, pero los bebedores de té por lo general se diferencian de los que no beben té en otros aspectos que probablemente debilitarían estos hallazgos. Realmente necesitamos más ensayos clínicos aleatorios que prueben la ingesta de té", dijo Sesso en un correo electrónico.

¿Qué pasa con la leche y el azúcar?

Para muchos bebedores de té, el proceso de elaboración del té es crucial.

¿A qué temperatura debe estar el agua? 'Lo tomas solo? ¿Le agregas leche? ¿Azúcar? ¿Cuánta?

Si no te imaginas tomando tu té solo, no te preocupes todavía. No hubo una reducción significativa en los beneficios para la salud de quienes agregaron leche o azúcar, según el estudio.

Sin embargo, eso no significa necesariamente que sea la forma más saludable de beber té. Inoue-Choi dijo que los expertos en salud recomiendan encarecidamente limitar el azúcar y las grasas saturadas como las de la leche.

¿Deberías cambiar tus hábitos de bebida?

Aunque es difícil saberlo con certeza a partir de la investigación realizada hasta el momento, Inoue-Choi dijo que existen algunas buenas razones por las que el té negro podría ser tan beneficioso.

"Hay múltiples mecanismos posibles", dijo. "El té es rico en compuestos bioactivos... Tienen el potencial de disminuir el estrés oxidado y la inflamación. Eso podría proteger contra condiciones de salud como el cáncer y las enfermedades cardíacas".

Ha habido mucha investigación sobre los beneficios para la salud del té verde.

Estudios de observación, como uno de 2013, sugieren que podría retrasar el crecimiento de legiones precancerosas, mientras que un estudio de 2014 encontró que el consumo de té verde está asociado con un menor riesgo de deterioro cognitivo.

Tanto el té negro como el verde provienen de variaciones de la misma planta, camellia sinensis, pero poca investigación hasta ahora ha analizado los impactos de beber té negro, dijo Inoue-Choi.

Debido a la falta de investigación, es posible que aún no sea el momento de agregar el té negro a tu rutina diaria, agregó.

"Nuestros hallazgos pueden tranquilizar a las personas que ya beben té todos los días, pero no recomendamos tomar decisiones sobre si las personas comienzan a beber té o si cambian la cantidad que beben en este momento", dijo Inoue-Choi.

Las personas no deberían depender de los resultados de un solo estudio para este tipo de cambios, dijo, y se necesita más investigación para completar los hallazgos.

"Este estudio no prueba que el consumo de té reduzca la mortalidad, pero sugiere que si actualmente bebes té, y especialmente té negro, que era el tipo de té elegido en el Reino Unido, puedes continuar haciéndolo, dijo Sesso.