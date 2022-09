Jueza niega la solicitud de Elon Musk para retrasar el juicio contra Twitter tras revelaciones de denunciante

Musk pide retrasar un mes el juicio con Twitter 1:08

(CNN Business) — Una jueza de Delaware rechazó este miércoles la solicitud de Elon Musk para retrasar el juicio contra Twitter por el acuerdo de adquisición de US$ 44.000 millones, después de que un alto exejecutivo revelara que la empresa tiene graves vulnerabilidades de seguridad.

Sin embargo, el equipo de Musk podrá incorporar a su caso argumentos basados ​​en la información que el exejecutivo Peiter Zatko divulgó como denunciante, para insistir así en que al CEO de Tesla se le debe permitir retirarse del acuerdo.

Está programado que el juicio empiece el 17 de octubre y se extienda por cinco días. La semana pasada, los abogados de Musk buscaron retrasar el proceso judicial aproximadamente un mes y pidieron permiso a la jueza para actualizar sus contrademandas a la luz de lo que reveló Zatko, exjefe de seguridad de Twitter.

La batalla entre Musk y Twitter

Zatko sostuvo que Twitter engañó a Musk y al público sobre la prevalencia de robots y cuentas de spam en su plataforma. Justamente, un tema que Musk puso en el centro de su argumento para terminar el acuerdo de compra.

La semana pasada, el equipo del multimillonario también presentó una carta de rescisión adicional que señala que las revelaciones de Zatko ––incluido que Twitter tiene graves violaciones de seguridad y que infringe una orden de consentimiento de la Comisión Federal de Comercio de 2011–– proporcionan una justificación adicional para que Musk abandone el trato.

Twitter respondió con críticas a Zatko y se defendió ampliamente de las acusaciones. La compañía sostuvo que las afirmaciones plantean una "narrativa falsa" de la empresa y que están "plagadas de inconsistencias e imprecisiones". Los abogados de Twitter también han argumentado que Musk busca un pretexto para salirse de un trato que ahora considera sobrevaluado.

La jueza de Delaware Kathaleen McCormick dijo en su decisión de este miércoles que "incluso una demora de cuatro semanas [del juicio] correría el riesgo de causar un daño mayor a Twitter, demasiado grande para justificarlo".

La resolución ocurre luego de una audiencia este martes en la que los abogados de Twitter y Musk se enfrentaron por cambiar la fecha del juicio. Twitter ha negado las acusaciones de Zatko y se ha opuesto a la demora, señalando que, incluso si las afirmaciones del denunciante fueran ciertas, no constituirían un "efecto adverso material" que le permitiría a Musk retirarse del acuerdo.

Los argumentos de los abogados de Twitter

Equipo legal de Musk cita a exjefe de seguridad de Twitter 0:51

Los abogados de la compañía retrataron a Zatko, despedido de Twitter en enero, como un exempleado descontento cuya revelación llegó en un momento conveniente para Musk.

"El señor Musk dice que tiene una acusación, pero lo que realmente tiene es un aliado descontento", aseguró el abogado de Twitter William Savitt. Por su parte, Zatko ha negado repetidamente cualquier conexión con Musk y dijo que sus revelaciones no estaban vinculadas a la disputa por el acuerdo de compra.

Savitt agregó que la moción de Musk para retrasar el juicio y actualizar su denuncia parece ser parte de una estrategia del equipo del multimillonario que busca prolongar el proceso en detrimento continuo de Twitter. En una audiencia anterior, Savitt sostuvo que la continua incertidumbre que se cierne sobre la compañía por el acuerdo pendiente y el juicio "inflige daño en Twitter todos los días, cada hora y cada día. Cabe destacar que McCormick previamente estuvo de acuerdo con Twitter al dictaminar que el juicio debería acelerarse.

"Están tratando de aplastarnos a todos", insistió Savitt este martes. Después agregó: "No hay razón para que este caso no pueda ser juzgarse a tiempo... Haremos lo que sea necesario para que eso suceda".

Los abogados de Musk responden

Por su parte, los abogados de Musk dijeron que no tenían conocimiento de las preocupaciones de Zatko antes de que se informaran públicamente el mes pasado. En ese sentido, cuestionaron por qué Twitter no reveló previamente que su exejecutivo había hecho denuncias de fraude en enero ––antes de la oferta de Musk por la empresa–– ni que Zatko había presentado una denuncia de irregularidades.

Abogados de Musk usan a su favor información del denunciante de Twitter 1:38

"Todavía no sabemos cuándo se dieron cuenta”, dijo Alex Spiro, abogado de Musk, durante la audiencia. "Todavía no sabemos por qué no nos lo dijeron".

En su decisión de este miércoles que permite al equipo de Musk incorporar a sus contrademandas argumentos basados en las acusaciones del denunciante, McCormick dijo que aceptaría "solo el descubrimiento incremental relevante para las nuevas acusaciones... realizado a través del descubrimiento de documentos específicos y un mínimo de expertos y testigos de hechos adicionales". Las dos partes se han enfrentado por el alcance y la cantidad de los materiales del descubrimiento.

Spiro le dijo a CNN Business este miércoles que el equipo de Musk tiene "la esperanza de que ganar la moción nos lleve un paso más cerca de la verdad que se conocerá en esa corte. En un comunicado, Twitter dijo: "Esperamos presentar nuestro caso en la corte a partir del 17 de octubre y tenemos la intención de cerrar la transacción en el precio y los términos acordados con el Sr. Musk".

Los abogados de Musk están listos para que Zatko declare este viernes. También se espera que el alto ejecutivo testifique en una audiencia en el Senado sobre sus acusaciones la próxima semana. Justo el mismo día en que los accionistas de Twitter votarán si aprueban el acuerdo de adquisición.