Elijah Wood y el elenco original de 'El Señor de los Anillos' silencian a los críticos racistas de 'Los Anillos del Poder'

(CNN) -- Elijah Wood, Sean Astin y el elenco principal de la trilogía cinematográfica "El Señor de los Anillos" de Peter Jackson son comprensiblemente protectores de la amada saga de fantasía. Pero no tolerarán el racismo ni el odio hacia la nueva generación de actores de Tolkien.

Varios artistas de la nueva serie de Amazon "El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder" han sido asediados por comentarios llenos de odio de espectadores que han criticado la elección de personas de color como elfos, enanos y harfoots, entre otras razas ficticias. La mayoría de los papeles fueron creados para el programa, incluido el duende silvano Arondir, interpretado por Ismael Cruz Córdova, y la princesa Disa, la enana, interpretada por Sophia Nomvete, dos actores que han sido blanco de mensajes de odio.

Los miembros del elenco han hablado sobre los comentarios racistas que recibieron y ahora cuentan con el apoyo de los hobbits originales Wood, Astin, Dominic Monaghan y Billy Boyd, quienes interpretaron a Frodo, Samwise, Merry y Pippin, respectivamente. Los cuatro actores aparecieron con ropa que dice, en élfico, "Todos ustedes son bienvenidos aquí", junto con varias orejas de diferentes personajes en diversos tonos de piel. (Tolkien creó varios dialectos de élfico para sus obras).

Las camisetas y los sombreros fueron hechos por Don Marshall, un usuario de TikTok con más de 590.000 seguidores que comparte "hechos oscuros de 'El Señor de los Anillos'". A principios de este mes, Marshall, quien expresó su entusiasmo por la nueva serie y sus nuevos personajes, pidió a sus fanáticos que lo ayudaran a identificar a los usuarios que dejaron comentarios racistas en sus videos, diciendo que ya había bloqueado alrededor de 100 de ellos.

JRR Tolkien, quien escribió la trilogía de "El Hobbit" y "El Señor de los Anillos" entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y en el período posterior, ha sido acusado por algunos lectores de adoptar ideas racistas en sus novelas, particularmente en su interpretación de elfos, enanos y orcos. Y la trilogía cinematográfica "El Señor de los Anillos" de Jackson presenta a casi ninguna persona de color en papeles críticos.

"Los Anillos del Poder", por su parte, incluye a personas de color en papeles centrales, incluidos Córdova, Nomvete y Nazanin Boniadi, quien interpreta a Bronwyn. La actriz británico-iraní agradeció a las "mujeres tenaces, valientes y resistentes de (su) patria" por inspirar su personaje.

Pero algunos fanáticos se han enfadado con la recién inclusiva Tierra Media, enviando comentarios de odio a los propios actores en medio de informes de que la serie está siendo "bombardeada con críticas" (es decir, inunda Internet con tantas críticas negativas que tergiversan el porcentaje real de críticos y espectadores a los que les gustó).

Córdova, un actor afrolatino de Puerto Rico, es la primera persona de color en interpretar a un elfo de Tolkien y, sin embargo, durante los últimos dos años, ha sido inundado con un "discurso de odio puro y malvado" en las redes sociales, le dijo a Esquire.

"Luché tanto por este papel por esta misma razón", dijo. "Sentí que podía llevar esa antorcha. Me aseguré de que mi elfo fuera el más elfo, el más increíble, porque sabía que esto se avecinaba".

Nomvete también anticipó una reacción de odio a su elección, especialmente porque también es la primera mujer enana en una adaptación cinematográfica del trabajo de Tolkien. Ella le dijo al Daily Beast que se enfoca principalmente en mejorar la representación en el reino de la fantasía.

"La gente de color existe en el mundo. Y por eso me parece una locura total que no existamos o no podamos existir en el mundo de la fantasía, de todos los lugares".

Otros miembros del elenco se han defendido entre sí: Morfydd Clark, quien interpreta al héroe elfo Galadriel, le dijo a Inverse que las afirmaciones de los fanáticos de que la serie se desvía de las ideas originales de Tolkien son infundadas.

"Esta idea de que cualquiera pueda saber exactamente lo que (Tolkien) hubiera querido o lo que le hubiera gustado es, creo, una tontería", dijo.

Córdova agradeció a Astin y Wood por apoyar al elenco de "Los Anillos del Poder".

"Pertenecemos a la Tierra Media", escribió Córdova.