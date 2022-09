ANÁLISIS | Bienvenidos a la Guerra Fría sin el comunismo

Zelensky celebra la recuperación de 30 poblados 0:41

(CNN) -- Más de seis meses después de que comenzara la guerra en Ucrania, la fractura mundial que provocó se endurece.

La invasión de Rusia se ha encontrado con reveses recientes, con Ucrania retomando parte del territorio en una contraofensiva.

Mientras tanto, EE.UU. y sus aliados de la OTAN se preparan para un conflicto prolongado, y los líderes diplomáticos, militares y de inteligencia de EE.UU. aludieron esta semana a un futuro a largo plazo de la oposición de EE.UU. a Rusia con una Ucrania fortificada en el medio.

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, anunció más ayuda a Ucrania durante una visita sorpresa en Kyiv esta semana y, más tarde, durante una conferencia de prensa en la sede de la OTAN en Bruselas, dijo que es probable que el conflicto "continúe durante un período significativo".

Barbara Starr de CNN informó esta semana acerca de la planificación en el Pentágono sobre cómo apoyar a Ucrania a largo plazo, incluso después de que termine la guerra con Rusia.

A grandes rasgos: El análisis se lleva a cabo en conjunto con los ucranianos y, si el presidente Joe Biden lo aprueba, podría conducir a años de futuras ventas de armas y al establecimiento de un programa de entrenamiento militar a largo plazo por parte de EE.UU. Se presentaría a Kyiv a manera de evaluación, pero proporcionaría una hoja de ruta clara que mostraría cómo cree EE.UU. que debería desarrollar su ejército.

"Rusia pagará un precio muy alto, creo que durante un largo periodo", dijo el jueves el director de la CIA, Bill Burns, en una conferencia de seguridad cibernética en Washington, argumentando que la debilidad de las fuerzas armadas de Rusia ha quedado expuesta y su economía ha sido perjudicada.

Acudí a Steve Hall, exjefe de operaciones en Rusia de la CIA y colaborador de CNN, para conocer su opinión sobre lo que está sucediendo tanto en la geopolítica como específicamente en Rusia.

Nuestra conversación telefónica, editada para mayor claridad y duración, se encuentra a continuación.

Una Guerra Fría sin comunismo

CNN: Tuvimos la Guerra Fría y luego tuvimos el periodo intermedio. ¿Cómo ve este periodo en el que entramos ahora?

HALL: Hasta cierto punto, esto estaba en su lugar antes, pero creo que ahora realmente se está poniendo de relieve: hay cosas como que Rusia visita Irán y Corea del Norte para ayudarlos a armar sus ejércitos, (el presidente de Rusia Vladimir) Putin viaja para reunirse con el (presidente) chino y ambos dicen abiertamente unen fuerzas para luchar contra la causa del liberalismo que se extiende por todo el mundo, liderado en gran parte por Estados Unidos.

Es casi como si fuera otra Guerra Fría, pero sin el elemento del comunismo que lo hizo tan agradable, en retrospectiva. En la era de la Guerra Fría, se podría decir, bueno, los malos, son todos los "comunistas", y luego está el resto de nosotros, los buenos.

Sigo pensando que hasta cierto punto eso es correcto, porque ahora puedes sustituir el comunismo por el autoritarismo y las dictaduras. Sin embargo, el mundo se está dividiendo en campos occidentales más o menos liberales y campos más autoritarios.

No se trata solo de Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Es Venezuela, Cuba. También hay otros lugares, tal vez Filipinas, dependiendo de quién sea el presidente en estos días. Creo que así es como se perfilan las cosas en el futuro previsible.

¿Libra Estados Unidos una guerra de poder contra Rusia como alega Rusia?

CNN: Los rusos han dicho que Estados Unidos y la OTAN esencialmente libran una guerra de poder contra ellos. ¿Es así como los estadounidenses deberían verlo?

HALL: En primer lugar, creo que cada vez que alguien dentro de Rusia, especialmente si está asociado con Putin o el Kremlin, dice algo, tienes un caso prima facie para cuestionar la veracidad de ello y también cuestionar si o no es más una operación de desinformación, y creo que eso es lo que es.

Mucho depende de cómo se defina esta guerra de poder. Creo que hay muchas diferencias importantes que los rusos no quieren plantear. Es el mismo tipo de tema cuando hablas de cosas de las que les gusta hablar, como la expansión de la OTAN. Existe la idea de que Estados Unidos es la potencia hegemónica mundial y puede mandar a otros países y decirles qué hacer.

Parte de eso es solo desinformación por parte de los rusos. Pero también, creo, estilísticamente, eso es lo que les gustaría poder hacer.

Rusia es una potencia menguante, por supuesto. Les queda mucho menos sobre la mesa, ¿verdad? China ciertamente tiene más fuerza, ya que hemos visto a otros países en una posición muy difícil frente a China, donde es como, bueno, vamos a continuar financiando, ya sabes, estos proyectos de infraestructura o lo que sea, pero en respuesta, debes estar en contra de Taiwán y apoyar las posiciones chinas.

Es algo que a estos países autocráticos como China, como Rusia, les gusta decir, que Estados Unidos libra estas guerras de poder. En el caso de Ucrania, la única gran excepción que tengo, al menos en términos de la forma en que pienso en la guerra de poder, es que los ucranianos básicamente pidieron este apoyo ante la invasión de Rusia. Si eso es lo que quieres decir con guerra de poder, sí.

Pero no creo que eso sea lo que está implícito aquí. Lo que los rusos insinúan es que podemos acercarnos a cualquiera que creamos que nos debe una deuda en el mundo y decirle, oye, haz esto, aquello o lo otro, y lo harán. Esa es mi idea de una guerra de poder, y creo que Ucrania no es un ejemplo particularmente bueno.

Sin embargo, los rusos continuarán impulsando eso como una especie de juego de desinformación durante el tiempo que puedan.

Cuidado con el triunfalismo

CNN: En los medios occidentales, lees titulares sobre lo bien que lo están haciendo los ucranianos, cuántas bajas sufren los rusos y lo mal que les está yendo en esta guerra. Tengo la impresión de que los rusos ven titulares muy diferentes. ¿Crees que algo de la dificultad de esta guerra está penetrando en Rusia?

HALL: Estoy de acuerdo con lo que creo que estabas insinuando, que en ocasiones el Occidente liberal tiene una especie de triunfalismo cuando informa sobre lo que pasa en Ucrania.

Creo que todavía nos sorprende el hecho de que lo que antes se consideraba una fuerza militar significativa, los rusos, pensamos que cuando atacaron a Ucrania se terminaría muy rápido. Y creo que Rusia también pensó eso.

Creo que tenemos que ser quizás más equilibrados y más cuidadosos. Cuando comienzas a leer a personas que han seguido a Rusia, Ucrania y la región de Eurasia Central durante mucho tiempo, es cuando comienzas a escuchar más tonos de advertencia.

Sí, los ucranianos se han desempeñado por encima de las expectativas y han hecho un trabajo mucho mejor de lo que nadie, incluidos los rusos, pensaría. Sin embargo, no estoy en desacuerdo con Blinken y otras personas analíticas y de inteligencia que dicen que el hecho de que a los ucranianos les esté yendo mejor de lo esperado no significa que todo terminará para Navidad, o realmente en cualquier momento en el futuro cercano.

Creo que es algo a largo plazo, y tienes toda la razón, los ciudadanos rusos no escuchan eso. Y, por supuesto, eso se debe a que algunas cosas nunca cambian en Rusia, y una de ellas es el dominio del Kremlin sobre la información que llega a sus ciudadanos. Eso se ha erosionado un poco en la era de Internet, pero no mucho.

La otra cosa que los rusos proyectan es que, oh, estas horrendas sanciones que supuestamente iban a hundir la economía rusa, bueno, no tanto. Realmente lo hacemos mucho mejor de lo que nadie esperaba.

No soy economista, pero sí creo que, a largo plazo, la caída de Rusia del escenario mundial como gran potencia se verá acelerada por las sanciones occidentales. Los rusos no escuchan nada de eso porque el Kremlin controla la mayor parte de la información.

Putin podría temerle a su círculo íntimo y un golpe más que a su gente y un levantamiento

CNN: He visto su argumento de que el cambio en Rusia probablemente no provendrá de una elección o un levantamiento, sino de la gente que rodea a Putin. (Hall ha escrito sobre esto en The Washington Post). Explica eso. ¿Es eso algo que deberíamos estar buscando a medida que avanza esta guerra?

HALL: Lo que creo que sucede en Occidente, y esto es parte de una tendencia general que tenemos de mirar a Rusia a través de una especie de lente occidental, es que los países elegidos democráticamente siempre se sienten un poco incómodos con el cambio de régimen porque suena antidemocrático.

A lo que la gente tiende a ir muy rápidamente es, bueno, una vez que estos jóvenes soldados rusos comiencen a regresar a casa en bolsas para cadáveres, el pueblo ruso tomará las calles. Todavía lo ves casi todos los días en la prensa. Ves a alguien escribiendo sobre los problemas internos que podría enfrentar Putin si sucede X, Y o Z.

No creo que así funcionen las cosas en Rusia. Cada vez que hay una amenaza seria para Putin, como una especie de amenaza (el disidente ruso encarcelado Alexey) Navalny, lo que hará es simplemente reprimir.

Ya sea tratando de envenenar a alguien o enviarlo lejos por un largo tiempo, como lo ha hecho con innumerables disidentes. Ya sea que esté trabajando para penetrar en esas organizaciones disidentes dentro de Rusia, son expertos en eso. ... Y sé que la prensa occidental se emociona mucho cuando parece haber manifestaciones en toda Rusia. Y eso definitivamente vale la pena vigilar porque Rusia ha sufrido revoluciones antes. Han pasado más de 100 años, pero eso es algo para ver.

Creo que lo que es más probable que suceda es este grupo de asesores cercanos a Putin, los siloviki: estos son los jefes actuales y anteriores de los tipos del servicio de inteligencia. Ese es el tipo de personas que, cuando miran a su alrededor y ven el sistema en el que participan y el sistema que apoyan en Rusia, ven que comienza a deshilacharse significativamente. Entonces podrían decir, ya no podemos hacer esto. No podemos permitir que todo el sistema se desmorone.

Justo hablábamos de (el ex presidente de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov) hace unos días a causa de su muerte. Fue sometido a un golpe cuando su versión de los siloviki sintió que la Unión Soviética se desmoronaba. Esperaron hasta que estuvo de vacaciones y llevaron a cabo un golpe de Estado, que finalmente fracasó.

Creo que eso es algo que Putin recuerda muy directamente. Creo que también es algo que sus asesores cercanos: si deciden que las cosas han ido demasiado lejos, es mucho más probable que haya algún tipo de levantamiento exitoso en las calles de Rusia por parte de ciudadanos rusos. Simplemente no veo que eso suceda a menos que ocurra un evento verdaderamente horrible en Rusia.

Probablemente no veríamos un golpe de Estado

CNN: ¿Cuáles son las cosas que buscaría, en términos de lo que escuchamos de Rusia, que sugerirían que habría movimiento?

HALL: Es una buena pregunta para hacer. Creo que empezamos a ver indicios de cosas que podrían causar que los poderes existentes en Rusia, los siloviki más los muchachos de Putin, cosas podrían estar yendo lo suficientemente mal en todos los ámbitos --en Ucrania, económicamente para Rusia a largo plazo--, y son algunos precursores del pensamiento de, bueno, deshagámonos de Putin más temprano que tarde.

Esos ya están allí hasta cierto punto. Creo que las cosas tienen que empeorar antes de que alguien realmente contemple una acción seria.

Pero considero que los comienzos de eso ya están presentes con lo mal que han ido las cosas en Ucrania y la producción económica a largo plazo.

No obstante, la segunda mitad de eso es la parte realmente complicada. Los tipos que al final del día dirían, mira, tenemos que quedarnos para gestionar la salida de Putin... son expertos en hacer las cosas en secreto.

En su mayor parte, son antiguos tipos de inteligencia. Entienden las gravísimas consecuencias si estuvieran pensando en dar un golpe de Estado y fueran descubiertos. Es una situación muy bizantina en Moscú. Putin definitivamente mantiene sus canales de inteligencia abiertos para espiar a sus propios asociados cercanos para asegurarse de que eso no suceda.

Entonces, el problema es que, si bien muchos de los indicios están ahí para que estos tipos estén molestos con Putin, si nosotros en Occidente tratamos de predecir y comprender cuándo sucederá eso será realmente difícil.

Tal como ocurrió cuando Gorbachov, de repente, se despertó en arresto domiciliario en Sochi. No creo que nadie en Occidente lo viera venir tampoco.

Compartir inteligencia es algo que Estados Unidos probablemente seguirá haciendo

CNN: Usted habló sobre cómo los poderes en Rusia son buenos para mantener las cosas en secreto. Lo único que ha marcado la participación de EE.UU. en Ucrania y Rusia hasta ahora es una apertura con inteligencia sobre Rusia. ¿Ve peligros en continuar con esa estrategia, a pesar de su éxito hasta ahora?

HALL: Como exoficial de inteligencia, siempre me pongo un poco nervioso cuando una administración decide hacer un uso más público de la inteligencia. Está integrado en el ADN de los oficiales de inteligencia sobre la protección de fuentes y métodos, especialmente si eres un tipo HUMINT (inteligencia humana), como yo. Estás realmente preocupado por los espías en las calles de Moscú o de otros lugares del mundo.

Creo que cada persona de inteligencia también entiende que depende del gobierno cómo usar esta inteligencia. Idealmente, no termina en el sótano de su casa después de dejar la presidencia. Pero de la misma manera, es por eso que recopilamos la inteligencia, para el uso de los formuladores de políticas...

De hecho, me ha sorprendido lo bien que ha funcionado. Ha sido muy eficaz para socavar la desinformación rusa, en la que tuvieron tanto éxito durante los años de Trump. Creo que es un enfoque razonable, y tenemos que ser muy cuidadosos con él. Pero ya sabes, parece estar funcionando. Así que creo que vamos a tener que seguir haciéndolo.

Síndrome de la fantasía de la democracia occidental

CNN: La gente de la oposición rusa ha criticado la salida general de las empresas estadounidenses de Rusia. Específicamente, al observar el sector tecnológico, la oposición rusa quiere una ayuda más activa para llevar información al país. Quería obtener su lectura sobre eso. ¿Es mejor hacer un embargo o es mejor que estas empresas permanezcan abiertas en Rusia?

HALL: Es una pregunta muy difícil y matizada. Por lo general, estoy de acuerdo con la idea de que esas empresas necesitan hacer menos negocios en Rusia.

Pienso en el impacto, tanto económico como de la percepción mundial de Rusia como un mal lugar y dirigido por malas personas. Hay un punto político importante que debe señalarse cuando empresas como McDonald's y Starbucks abandonan Rusia, o incluso si se trata de Facebook o Twitter. Creo que hacen un punto muy, muy fuerte cuando dicen, mira, no podemos tener nada o mucho que ver con este régimen.

Hay un contraargumento al que acabas de hacer alusión, que también he escuchado durante muchos, muchos años sobre Cuba, y es que si los amurallas por completo, entonces nunca obtendrán información verdadera.

Creo que eso presupone esta fantasía occidental de que si tuviéramos suficiente información buena fluyendo hacia Rusia, de repente se encenderían bombillas entre cientos de miles de ciudadanos rusos dentro de Rusia diciendo, oh Dios mío, tenemos que levantarnos y hacer algo.

Es una bonita fantasía, pero sinceramente no creo que funcione. Los servicios de inteligencia rusos, específicamente el FSB, gastan tantos recursos, cantidades sobre cantidades de lo que tiene el FBI, en un solo centro en particular en el FSB, que se dedica a identificar y penetrar organizaciones disidentes. Lo han estado haciendo durante cientos de años en Rusia, y saben cómo hacerlo.

Ciertamente me siento mal porque desearía que los rusos tuvieran más información veraz. Y desearía que hubiera formas en que pudieran acceder más fácilmente a los hechos.