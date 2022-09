¿Por qué Apple abandonó la tarjeta SIM física?

Mira los nuevos iPhone 14 de Apple 1:54

(CNN) -- Los días de usar un clip de papel para realizar una microcirugía y extraer una pequeña tarjeta SIM de la bandeja del iPhone pueden estar llegando a su fin.

En su evento de prensa de esta semana, Apple reveló que abandonará las tarjetas SIM físicas y las bandejas en su nueva línea de iPhone 14 en Estados Unidos. En su lugar, la empresa está adoptando una alternativa digital conocida como eSIM.

Una tarjeta SIM es un identificador único en cada teléfono celular que permite que el dispositivo se conecte a redes inalámbricas para enviar mensajes de texto y realizar llamadas. Una eSIM se refiere a una SIM "integrada", o una tarjeta que está conectada al teléfono. Las personas tienden a cambiar sus tarjetas SIM cuando cambian de operador telefónico o cuando viajan internacionalmente.

Apple implementó por primera vez la compatibilidad con eSIM en la línea del iPhone en 2018, con la promesa de facilitar a los clientes la activación de sus planes celulares y el uso de múltiples números de teléfono y operadores para el mismo dispositivo.

Ahora, Apple está duplicando esta función al eliminar por completo la infraestructura para admitir tarjetas SIM físicas en el iPhone 14.

"Con eSIM, puede transferir rápidamente un plan celular existente u obtener un nuevo plan celular, todo digitalmente", dijo Kaiann Drance, vicepresidente de marketing de iPhone de Apple, en el evento del miércoles.

Drance también promocionó cómo las tarjetas eSIM pueden hacer que los dispositivos sean "más seguros", y señaló que "nadie puede quitar la tarjeta SIM física si pierde o le roban su iPhone".

La Comisión Federal de Comunicaciones también afirma que las eSIM tienen "beneficios de seguridad significativos". Se sabe que algunos delincuentes roban una tarjeta SIM física y la intercambian por un teléfono diferente para obtener acceso a la información de alguien y restablecer sus cuentas, según la agencia federal. Una tarjeta eSIM puede reducir este riesgo porque "no se puede robar sin robar el teléfono".

En teoría, eliminar la ranura de la tarjeta SIM podría tener otro beneficio: permitir más espacio para baterías más grandes u otras funciones en el teléfono. Eso no es poca cosa para una empresa como Apple que siempre está tratando de hacer que sus dispositivos sean más delgados.

Si bien deshacerse de la ranura para la tarjeta SIM puede no ser tan polarizante como la decisión de Apple de deshacerse del conector para auriculares, ya ha causado algunas quejas en las redes sociales.

Los viajeros internacionales frecuentes, en particular, están acostumbrados a cambiar las tarjetas SIM físicas en diferentes lugares y pueden viajar a lugares donde los operadores aún no admiten el uso de eSIMS. En China continental, por ejemplo, actualmente no se ofrece la funcionalidad eSIM en el iPhone 14.