Los operadores de telefonía móvil podrían empezar a regalar el iPhone 14 en Estados Unidos

(CNN Business) -- La presentación de la última línea de iPhone 14 la semana pasada ya ha provocado una serie de nuevas promociones de los gigantes de telefonía móvil, incluidos AT&T, T-Mobile y Verizon.

Los tres principales operadores de EE.UU. anunciaron acuerdos que permiten a los clientes que califiquen obtener el último teléfono inteligente de Apple de forma gratuita, bajo ciertas condiciones, que a menudo incluyen el intercambio de un modelo de iPhone más antiguo.

AT&T y T-Mobile, por ejemplo, ofrecen créditos de hasta US$ 1.000, después de los intercambios, para comprar el iPhone 14 o el iPhone 14 Pro. Verizon ofrece un crédito de hasta US$ 800 después de un intercambio por el iPhone 14 o iPhone 14 Pro, según algunas de las ofertas redondeadas y promocionadas por Apple.

Si bien Apple logró mantener el precio base del último iPhone igual que el de la generación anterior, el iPhone 14 aún comienza en US$ 799 y US$ 899 para el modelo 14 Plus. Mientras tanto, el modelo 14 Pro de gama alta comienza en US$ 999 y el 14 Pro Max en US$ 1.099. En un momento en que la inflación afecta a los consumidores por todos lados, las ofertas de los operadores pueden ayudar a que el último iPhone sea más asequible.

Los operadores de telefonía móvil que han construido una amplia infraestructura 5G también pueden ofrecer estos grandes descuentos a medida que buscan clientes para actualizar a dispositivos habilitados para 5G, según Tom Forte, analista de investigación sénior de DA Davidson.

“Han invertido miles de millones de dólares en sus propias redes 5G y ahora están tratando de obtener un retorno de sus inversiones”, dijo Forte a CNN Business.

El iPhone ha sido capaz de usar redes 5G desde el iPhone 12, lanzado en 2020.

"Sin embargo, la otra razón por la que creo que pueden hacerlo es que los iPhone históricamente mantienen bien sus valores", agregó, teniendo en cuenta que muchas de las ofertas incluyen el intercambio de un modelo de iPhone anterior para calificar para los descuentos o regalos de los últimos dispositivos. Muchos de estos operadores luego venden iPhones usados y reacondicionados.

La última línea de iPhone 14, al menos en Estados Unidos, también se deshizo de la bandeja de la tarjeta SIM y se volvió completamente eSIM. Al hacer esto, Apple "esencialmente está facilitando que los consumidores cambien de servicio", dijo Forte. "Esa podría ser otra razón por la que los operadores están siendo más agresivos, o al menos tan agresivos como lo han sido desde el 12, para lograr que los consumidores se registren".

Aún así, es importante leer la letra pequeña, ya que estas ofertas a menudo vienen en forma de contratos, una práctica que ha sido común desde que los teléfonos celulares se volvieron omnipresentes. Forte señaló que si aprovechara algunas de estas promociones del iPhone 14 pero luego intentara cancelar el servicio después de uno o dos meses, probablemente será responsable de "mucho más que el precio de compra" del nuevo teléfono.

Apple y los operadores también pueden estar capitalizando el aumento de la popularidad de los planes de comprar ahora y pagar después entre los consumidores en los últimos años, según Julie Ask, vicepresidenta y analista principal de Forrester. Por lo tanto, más personas que busquen opciones para pagar un nuevo iPhone con el tiempo podrían verse especialmente atraídas por las ofertas de los operadores que terminan incluyendo descuentos en el dispositivo y los planes celulares, incluso si implican un compromiso más prolongado.

"Ha habido un pequeño aumento en la disposición y el interés de los consumidores por pagar con el tiempo", le dijo a CNN Business. Aún así, dijo que los operadores a menudo buscan "encerrar a las personas durante al menos un par de años, así que esa es la letra pequeña que estaría buscando".