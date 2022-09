El gobernador de Virginia Occidental aprueba ley que prohíbe virtualmente casi todos los abortos con pocas excepciones

El derecho al aborto como tema político 2:23

Washington (CNN) -- El gobernador de Virginia Occidental, Jim Justice, anunció este viernes que firmó un proyecto de ley que prohíbe casi todos los abortos, excepto en ciertas situaciones médicas o en casos de violación o incesto.



La legislatura liderada por el Partido Republicano aprobó el martes el proyecto de ley HB 302 de la Cámara de Representantes en una sesión especial, convirtiendo a Virginia Occidental en el segundo estado en aprobar un proyecto de ley restrictivo del aborto después de que la Corte Suprema de Estados Unidos revirtiera el caso Roe vs. Wade.

La prohibición entra en vigor inmediatamente, y las sanciones penales del proyecto de ley entrarán en vigor en 90 días.

La HB 302 permite excepciones para casos de violación o incesto hasta las ocho semanas de embarazo en el caso de personas adultas y las primeras 14 semanas de embarazo en el caso de menores. El incidente deberá denunciarse a las fuerzas del orden al menos 48 horas antes del aborto.

También permite excepciones si el embrión o el feto son inviables, si existe una emergencia médica o si se trata de un embarazo ectópico, un caso raro en el que el óvulo fecundado se implanta fuera del útero y no puede sobrevivir.

"He hecho exactamente lo que dije que haría: la aprobé", dijo Justice, un republicano, en una conferencia de prensa este viernes por la mañana.

Justice dijo que está "orgulloso de haberla aprobado y creo de todo corazón que hace una cosa que es absolutamente tan importante: protege la vida".

La ley HB 302 se estancó en julio cuando los legisladores no llegaron a un consenso sobre los detalles clave del proyecto. Esta semana, cuando la legislatura regresó, los defensores del derecho al aborto criticaron a los legisladores por votar la prohibición del aborto "tras semanas de discusiones a puerta cerrada".

Hasta julio, el aborto era legal en Virginia Occidental hasta las 20 semanas de embarazo, después de que una jueza del tribunal estatal indicara que había decidido bloquear una prohibición estatal del aborto que databa del siglo XIX.

Ese mes, Justice volvió a convocar a los legisladores a una sesión especial y, en el último momento, añadió el aborto a la agenda legislativa.

"He dicho una y otra vez que defiendo firmemente la vida", dijo Justice este viernes. "Pero también he dicho que tenemos que tener excepciones razonables y lógicas".

"Y realmente, verdaderamente creo que hay excepciones razonables y lógicas que nos trajeron. Ahora, con todo eso, este es un proyecto de ley tan volátil, tan volátil. Hay gente que va, en cualquier lado, que probablemente no va a conseguir todo y todo lo que querían", dijo.

Una persona que no sea un profesional médico autorizado que realice un aborto en violación de la ley estaría sujeta a un delito grave y hasta 10 años de prisión.

Según la ley, los abortos espontáneos, los nacidos muertos, la fecundación in vitro y el tratamiento médico que provoca la muerte accidental o no intencionada de un feto no se consideran abortos. La ley no impide la venta y el uso de anticonceptivos. Los proveedores de abortos tienen que informar de los mismos y están obligados a notificar a los padres de una menor antes de que se realice un aborto.

La ley define las emergencias médicas como una "condición o circunstancia que complica tanto la condición médica de una paciente como para necesitar un aborto para evitar un riesgo grave de muerte de la paciente o un riesgo grave de deterioro físico sustancial que ponga en peligro la vida de una función corporal importante, sin incluir las condiciones psicológicas o emocionales".

Alisa Clements, directora de asuntos públicos de Planned Parenthood South Atlantic, argumentó que la ley "será mortal para la gente de nuestro estado".

"Las limitadas excepciones de este proyecto de ley son tan estrechas y están tan restringidas que dificultarán enormemente que las personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo a menores y sobrevivientes de agresiones sexuales, reciban la atención que necesitan", dijo Clements en un comunicado.