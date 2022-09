Por qué es hora de empezar a pagar con billetes de US $2

Conoce la nueva imagen de los billetes en Reino Unido 0:42

(CNN Business) -- La inflación ha hecho que sea difícil comprar mucho con un dólar en estos días.

La pizza de US$ 1 desapareció. Las tiendas de dólar ya no son tiendas de dólar.

Entonces, ¿no tendría más sentido empezar a pagar con billetes de US$ 2?

"Si tuvieras un billete de US$ 2, perfecto", dijo Heather McCabe, escritora y evangelizadora del billete de US$ 2 que dirige el blog Two Buckaroo, en el que relata sus gastos con niños de dos años y las reacciones de otras personas. "Es algo muy útil pagar por una pequeña cantidad".

Sin embargo, el billete de US$ 2 es el hijo no amado del papel moneda.

Se considera una curiosidad para algunos y despreciado por otros en Estados Unidos. Los mitos en torno al billete de US$ 2, apodado "Tom" por los seguidores porque presenta el retrato de Thomas Jefferson en el frente, son infinitos. Muchos estadounidenses piensan que los billetes de US$ 2 son raros, ya no se imprimen o han dejado de circular.

Están equivocados.

La Oficina de Grabado e Impresión (BEP, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro imprimirá hasta 204 millones de billetes de US$ 2 este año, según un pedido anual del Sistema de la Reserva Federal. Había 1.400 millones de billetes de US$ 2 en circulación en 2020, según los últimos datos de la Reserva Federal.

Pero los billetes de US$ 2 representan solo el 0,001% del valor de los US$ 2 billones en moneda en circulación.

La BEP no tiene que solicitar nuevos billetes de US $2 cada año, como lo hace con otros billetes. Esto se debe a que los billetes de US $2 se usan con poca frecuencia y duran más en circulación. La Fed los ordena cada pocos años y reduce el inventario.

"Muchos estadounidenses tienen suposiciones bastante dudosas sobre el billete de US $2. No pasó nada con el billete de US $2. Todavía se está haciendo. Está circulando", dijo McCabe. "Los estadounidenses malinterpretan su propia moneda en la medida en que no la usan".

Mala suerte

Estados Unidos emitió por primera vez billetes de US $2 a partir de 1862, cuando el gobierno federal comenzó a imprimir papel moneda. El retrato de Alexander Hamilton estuvo en los de dos hasta que se imprimió una nueva serie en 1869 con Jefferson.

Pero el deuce fue impopular y nunca ganó un punto de apoyo entre el público.

Una razón importante: el billete de US $2 se consideró mala suerte. Las personas supersticiosas arrancarían las esquinas del billete para "revertir la maldición", haciendo que los billetes no fueran aptos para su uso.

"Se cree que quien se sienta en un juego de azar con un billete de dos dólares en el bolsillo tiene mala suerte", dijo el New York Times en un artículo de 1925. "Han sido evitados como de mala suerte".

Los de US$ 2 también eran conocidos por mantener una compañía controvertida. Estaba asociado con los juegos de azar, donde era la apuesta estándar en los hipódromos y la prostitución.

Y durante el siglo XIX, los candidatos compinches usaban frecuentemente billetes de US$ 2 para sobornar a los votantes. Se pensaba que alguien que tenía un billete de US$ 2 había vendido un voto a un político corrupto.

El Departamento del Tesoro durante la década de 1900 intentó sin éxito varias veces popularizar el uso del billete de US$ 2. En 1966, abandonó y dejó de imprimir los billetes "por falta de demanda pública".

Pero una década más tarde, cuando Estados Unidos se acercaba al bicentenario, el Tesoro diseñó una nueva serie de billetes de US$ 2 con un retrato de la firma de la Declaración de Independencia en el reverso.

El objetivo era reducir la cantidad de billetes de US$ 1 en circulación y ahorrarle dinero al Tesoro en costos de producción.

Pero el relanzamiento en 1976 fracasó. La gente vio la nueva versión como un artículo de colección y los atesoró en lugar de salir y gastarlos.

El Servicio Postal se ofreció a sellarlos solo el 13 de abril, el primer día en que se emitieron en honor al cumpleaños de Jefferson, añadiendo involuntariamente a la idea de que eran billetes conmemorativos, un concepto erróneo que continúa hasta el día de hoy.

"La prensa y el público ahora tienden a relacionar el billete de US$ 2 con el dólar Susan B. Anthony bajo el título general de 'fiascos'", dijo el New York Times en 1981.

No existe una razón racional por la que los billetes de US$ 2 no sean tan populares como otros billetes, dijo Paolo Pasquariello, profesor de finanzas en la Universidad de Michigan. Pero la gente muestra una preferencia por los múltiplos de 1 y 5, dijo.

Otra razón por la que los billetes de US$ 2 nunca despegaron: las cajas registradoras, inventadas a fines del siglo XIX, nunca fueron diseñadas con un lugar para guardarlos, por lo que los cajeros no sabían dónde ponerlos.

"No hubo alteración de las cajas registradoras para billetes de US$ 2", dijo Heather McCabe. "La infraestructura para pagar las cosas no cambió. No hubo un ajuste de cómo la gente trabaja con ese billete".

Si las cajas registradoras tuvieran una ranura familiar para billetes de US$ 2, el billete sería más popular, argumentó.

La subcultura de los US$ 2

Ahora bien, hay personas a las que les fascina los billetes de US$ 2. De hecho, alrededor de ellos se han desarrollado comunidades y subculturas.

Los pilotos de la Fuerza Aérea de EE.UU. que pilotean aviones espía U-2 siempre llevan un billete de dos dólares en sus trajes de vuelo.

Desde la década de 1970, los seguidores del equipo de fútbol americano Tigers de la Universidad de Clemson han pagado y dejado propinas con billetes de US$ 2 — "Tiger Twos" — en restaurantes, bares, tiendas y hoteles de otras ciudades. La tradición comenzó como una forma de demostrarle a Georgia Tech en Atlanta que sería beneficioso para la ciudad programar juegos contra Clemson.

"Hay un grado de popularidad en ellos. Hay una sensación de emoción", dijo Jesse Kraft, curador de la Sociedad Numismática Estadounidense. “Pero en cuanto a volver a ponerlos en circulación, esa es la clave que falta”.

Kraft es partidario de adoptar billetes de US$ 2 más ampliamente.

Señala que es aproximadamente la mitad de caro para el Tesoro imprimir un billete de US$ 2 que las denominaciones más altas, que vienen con características de seguridad más costosas en el papel. También es más eficiente imprimir billetes de US$ 2 que billetes de US$ 1 porque el Tesoro puede imprimir el doble por la misma cantidad de dinero y requiere menos almacenamiento.

John Bennardo, quien hizo una película de 2015 sobre billetes de US$ 2 llamada "The Two Dollar Bill Documentary", se ha propuesto como misión "educar a las personas e iluminarlas y comenzar a usar billetes de US$ 2 en su vida".

En resumen, concluye, los billetes de US$ 2 se subestiman en Estados Unidos y son una forma de que los extraños se conozcan y participen.

"Serás recordado si usas un billete de US$ 2", dijo Bennardo. "Tiene esta capacidad de conectar a las personas de una manera que no lo hacen otras facturas. Abre un diálogo entre usted y el cajero".

"Es un billete práctico con inflación. Pero también es una moneda social".

Harry Enten de CNN contribuyó a este artículo.