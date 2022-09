Quién es Letitia James, la fiscal general de Nueva York que presentó una demanda civil por fraude contra Trump

¿Por qué la fiscal de Nueva York demandó a Trump y a sus hijos? 6:12

(CNN) -- La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, presentó el miércoles una demanda civil por fraude contra el expresidente Donald Trump, tres de sus hijos y un par de socios comerciales, culminando más de tres años de investigación sobre la Organización Trump.

La investigación llegó a un punto crítico recientemente cuando Trump, que había fracasado con su propia demanda que buscaba detener la investigación, se negó a responder preguntas bajo juramento durante una declaración, invocando sus derechos de la Quinta Enmienda cientos de veces.

"Nadie en este país puede elegir cómo se aplica la ley a ellos, y Donald Trump no es una excepción", dijo James en mayo. "Como hemos dicho todo el tiempo, continuaremos esta investigación sin inmutarnos".

¿Está en peligro el futuro político de Donald Trump? 2:17

James, de 63 años, no es ajena a los tensos enfrentamientos con poderosas figuras políticas. Fue el resultado de su investigación sobre las acusaciones de acoso sexual contra el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, un colega demócrata por cuya candidatura se postuló cuando fue elegida fiscal general por primera vez en 2018, lo que finalmente condujo a su renuncia en agosto de 2021. Cuomo, como Trump, desde entonces la ha atacado con acusaciones de parcialidad política. La semana pasada, presentó una queja de ética contra James por el manejo de la investigación, que fue realizada por un abogado externo y corroboró las afirmaciones de varios exempleados.

Aunque James ha estado mayormente en silencio en público cuando se trata de Cuomo, excepto para defender la integridad de su trabajo, ella ha sido una espina constante en su costado. A principios del año pasado, su oficina publicó un informe condenatorio que reveló que su administración subestimó la cantidad de muertes por covid-19 en hogares de ancianos durante las primeras etapas de la pandemia, un gran golpe a la imagen de Cuomo en la era de la pandemia.

James ha sido más directa en sus críticas anteriores a Trump, sobre todo durante su campaña de 2018 para fiscal general.

"Estamos más enojados y profundamente divididos que nunca en cualquier momento de nuestra historia desde la Guerra Civil. Y en el ojo de la tormenta está Donald Trump, destrozando familias, amenazando los derechos más básicos de las mujeres", dijo James en un video producido por NowThis News. "Me postulo para fiscal general porque nunca tendré miedo de desafiar a este presidente ilegítimo cuando nuestros derechos fundamentales están en juego".

Trump ha tratado de usar esa y otras declaraciones, incluida una promesa durante un debate de 2018 de "centrarse en Donald Trump" y "seguir su dinero", como evidencia de que su investigación tenía motivaciones políticas. Trump, al resaltar esos comentarios, ignoró su afirmación, durante el mismo evento, de que cualquiera en su posición debería estar "siguiendo los hechos y siguiendo la evidencia".

Después de su declaración en el caso actual, Trump calificó a James, que estaba presente, de "fiscal renegada" y calificó la investigación como "vengativa".

La abogada de Trump fue más allá de ese mensaje en respuesta a la demanda anunciada por James el miércoles.

"La presentación de hoy no se centra en los hechos ni en la ley, sino que se centra únicamente en promover la agenda política de la fiscal general", dijo la abogada de Trump, Alina Habba, en un comunicado en el que niega cualquier irregularidad por parte del expresidente.

Figura política de mucha experiencia

Antes de que James ascendiera para convertirse en la principal fiscal del estado, ella se estableció como una destacada figura política progresista en la ciudad de Nueva York. Graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Howard, trabajó como abogada de Ayuda Legal y asistente del fiscal general del estado en Brooklyn. Ganó su primera elección, para el concejo municipal de Nueva York, en 2003, compitiendo en la boleta electoral del Partido de las Familias Trabajadoras, una organización progresista creada para operar como control del Partido Demócrata en Nueva York, pero que desde entonces se ha convertido en una grupo nacional que respalda a candidatos liberales en todo el país.

Esto es lo que sabemos de la demanda civil contra Trump y sus hijos 6:51

El contralor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, fue uno de los primeros activistas del Partido de las Familias Trabajadoras y pasó un tiempo en el consejo con James. Sigue siendo partidario y, en una entrevista el año pasado, describió a James como una campeona progresista que presagiaba a muchos de los líderes nacionales del ala más a la izquierda del Partido Demócrata.

“Esto fue mucho antes de AOC (Alexandria Ocasio-Cortez), Bernie Sanders o Elizabeth Warren, mucho antes de Bill de Blasio; era alguien que realmente hablaba con una energía progresista enérgica y simplemente con una integridad feroz”, dijo Lander a CNN, recordando su defensa contra el impulso de los desarrolladores para la gentrificación de Brooklyn.

James también fue descrita como una pionera por Lupe Todd-Medina, quien ha trabajado como asesora de comunicaciones de campaña para una amplia franja de altos funcionarios de Nueva York, incluido el representante Hakeem Jeffries, Cuomo en 2018 y la gobernadora Kathy Hochul. Aunque ella y James no siempre han estado alineados ideológicamente, Todd-Medina elogió el coraje político personal y la lealtad de James.

"A medida que se ha elevado en su carrera, siempre ha mantenido la puerta abierta. Lo que también es un testimonio de ella y sus valores, su ética", dijo Todd-Medina. "Dice mucho, porque, de nuevo, se remonta a que somos todas estas mujeres negras juntas en este espacio y tenemos que cuidarnos unas a otras".

Pero, agregó Todd-Medina, ese deseo no debe confundirse con vacilación o debilidad cuando se trata de su trabajo.

"Yo no me metería con ella", dijo Todd-Medina. "Creo que es encantadora, y no me metería con ella".

James fue elegida Defensora del Pueblo de la Ciudad de Nueva York en 2013, reemplazando a de Blasio, quien ganó su primer mandato como alcalde ese año. Ambos fueron reelegidos de manera abrumadora en 2017 y James parecía estar en camino de volver a seguir a De Blasio cuando los límites de mandato terminaron con su alcaldía el año pasado.

Las investigaciones y demandas relacionadas a Trump 6:15

Pero al principio de su segundo período como defensora pública, en mayo de 2018, el orden político de Nueva York se vio alterado cuando el entonces fiscal general del estado, Eric Schneiderman, recibió múltiples acusaciones sexuales y domésticas. Rápidamente renunció, y James pronto anunció su candidatura para reemplazarlo.

Meses después, durante las elecciones intermedias de 2018, James se convirtió en la primera persona y mujer negra elegida para ganar un cargo estatal. Que lo hiciera después de intercambiar respaldos con Cuomo irritó a algunos de la izquierda, que se había enfrentado repetidamente con el exgobernador durante sus años en el cargo. Aun así, su relación con el movimiento progresista de Nueva York se mantuvo sólida y, tras la renuncia de Cuomo, fue la elegida por la izquierda para postularse a gobernadora este año.

El otoño pasado, ingresó a la carrera, desafiando a Hochul, el ex vicegobernador que asumió cuando Cuomo se fue, en las primarias demócratas. Pero se salió de la campaña antes de fin de año y retiró su candidatura en diciembre para postularse para la reelección en su puesto actual.

Este febrero, James habló en la convención estatal del partido, donde aceptó su nominación no oficial.

"Cuando fui elegida fiscal general", dijo, "me comprometí a actuar sin temor ni favoritismo para responsabilizar a los poderosos, ya sean republicanos o demócratas, en el sector público o privado".

El campo de candidatos primarios que competían por el puesto se despejó después de su decisión de postularse para la reelección y James aseguró la nominación para un segundo mandato sin oposición en junio.