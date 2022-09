ANÁLISIS | La razón por la que a Trump realmente le enojará la nueva demanda por fraude en Nueva York

Los acusados por fraude junto a Trump 2:23

(CNN) –– A Donald Trump no le gusta ser leal a nadie, con una gran excepción.

Cuando se trata de su familia inmediata, especialmente de sus hijos adultos, Trump resulta inusualmente leal, al demostrar un orgullo paternal y una protección que no le manifiesta a nadie más en la vida.

"Tengo muchas relaciones buenas", ha dicho el expresidente. "También tengo buenos enemigos, lo cual está bien. Pero pienso más en mi familia que en los demás".

En todos sus esfuerzos ––desde su negocio de bienes raíces hasta su imperio de reality shows y su gobierno en la Casa Blanca–– Trump ha instalado a sus hijos como sus adjuntos. Una señal clara de que realmente solo confía en las personas con las que tiene una relación de sangre.

Considera ese hecho a la luz de la noticia este miércoles de que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda contra Trump y sus tres hijos mayores: Don Jr., Ivanka y Eric. James los señala de violar múltiples leyes estatales por fraude de seguros, falsificación de registros comerciales y estados financieros falsos.

"Estos actos de fraude y tergiversación tuvieron una naturaleza similar, los cometió la alta gerencia de la Organización Trump como parte de un esfuerzo común para cada declaración anual y se aprobaron en los niveles más altos de la Organización Trump, incluido el señor Trump mismo", sostiene la demanda.

publicidad

Alina Habba, abogada de Trump, calificó la demanda como un "abuso de autoridad descontrolado".

Justamente, lo que Trump y sus aliados dicen sobre casi todo: desde la investigación del fiscal especial de Robert Mueller sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 hasta el juicio político que enfrentó por sus tratos con Ucrania y su papel en los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.

Trump ha usado un lenguaje similar para desestimar las convicciones de aquellos en su órbita y, a veces, en su círculo íntimo.

Al conmutar la sentencia de prisión de Roger Stone, quien alguna vez fue un aliado incondicional de Trump, el entonces presidente criticó a los "fiscales demasiado entusiastas" que utilizaron la "cacería de brujas" y el "fraude de Rusia" para condenar inicialmente a Stone por siete delitos graves. Cuando perdonó a su exjefe de campaña Paul Manafort, Trump criticó lo que creía que era una "mala conducta de enjuiciamiento".

Ahora bien, incluso a pesar de esa generosa retórica anterior, esta demanda afectará a Trump de manera diferente. No se trata de que su exdirector financiero Allen Weisselberg se haya declarado culpable de un plan de fraude fiscal que se extendió por 15 años. Se trata de que quienes llevan su misma carne y sangre se enfrentan a la abrumadora perspectiva de tener que defenderse de una sólida demanda civil que hace afirmaciones importantes. Entre ellas, que Trump valoró su propiedad de Mar-a-Lago en US$ 739 millones cuando debería haberlo hecho más cerca a US$ 75 millones (entre muchas otras cosas).

Eso lleva a que la amenaza para Trump sea diferente a todo lo que ha enfrentado antes. En ocasiones previas, siempre hubo un chivo expiatorio al que se podía sacrificar como quien cometió los errores y mantener la noción de que la familia, el verdadero círculo íntimo, no estaba al tanto de lo que realmente sucedía.

Eso va a ser muy difícil de hacer con este caso. Porque muchas de las personas implicadas aquí de su familia.

¿Por qué la fiscal de Nueva York demandó a Trump y a sus hijos? 6:12

Todo lo cual hace que este sea un momento excepcionalmente único para que Trump se sienta acorralado. Y cuando está acorralado, se enfurece. Mucho.

Mira esta publicación que hizo en Truth Social a raíz del anuncio de James.

"Otra cacería de brujas por parte de una fiscal general racista, Letitia James, quien fracasó en su candidatura a gobernadora y no obtuvo casi ningún apoyo del público", escribió Trump. "Ella es un fraude que hizo campaña en una plataforma de 'atrapar a Trump'".

Espera mucho más de donde vino eso.