Exclusiva: un nuevo libro revela que las prácticas comerciales de Trump incluyeron una vez el pago con lingotes de oro

¿Está en peligro el futuro político de Donald Trump? 2:17

(CNN) -- Las prácticas empresariales del expresidente Donald Trump incluyeron algunos momentos que sorprendieron, como una vez que se le pagó con lingotes de oro que se introdujeron en su apartamento de la Torre Trump, según la información obtenida por CNN de un próximo libro de la periodista de The New York Times Maggie Haberman.

Haberman revela nuevos detalles sobre los negocios de Trump en el mundo inmobiliario de Nueva York y más allá, desde una amenaza velada al propietario de una revista que se preparaba para informar sobre su inflado patrimonio neto hasta el reconocimiento de que sus negocios tenían que interactuar a veces con la mafia, según el informe obtenido por CNN.

Por otra parte, otras prácticas empresariales de Trump están siendo objeto de un renovado e intenso escrutinio a raíz de la amplia demanda de la fiscal general de Nueva York contra Trump, algunos de sus hijos y su empresa, alegando decenas de actividades financieras fraudulentas que el expresidente utilizó para enriquecerse.

En un episodio llamativo, Haberman escribe que Trump recibía ocasionalmente partes de los pagos de los arrendamientos en efectivo, incluso cuando un arrendatario envió una vez a Trump una caja con docenas de ladrillos de oro para cubrir la parte en efectivo del arrendamiento del aparcamiento del edificio de General Motors en Manhattan, que Trump compró en 1998.

Trump dijo a sus ayudantes que no sabía qué hacer con los lingotes de oro, según Haberman. Al final, pidió a Matt Calamari, un antiguo guardia de seguridad que se convirtió en director de operaciones de la Organización Trump, que llevara los lingotes a su apartamento en la Torre Trump. No está claro qué pasó con los ladrillos de oro. Un abogado de Calamari declinó hacer comentarios, y Haberman escribe que Trump lo llamó "una cuestión de fantasía".

publicidad

El libro de Haberman, "Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America", saldrá a la venta el 4 de octubre. Incluye un examen de la trayectoria de Trump en el mundo de los negocios de Nueva York, así como su presidencia y las consecuencias de su derrota en 2020 frente a Joe Biden.

Haberman, analista política de CNN, es una reportera afincada en Nueva York desde hace mucho tiempo que ha trabajado para los dos periódicos sensacionalistas de la ciudad, y cubrió las campañas de Trump de 2016 y 2020 y la Casa Blanca de Trump para The New York Times.

Haberman escribe que la situación financiera de Trump en su empresa era a menudo más precaria de lo que la gente creía, según antiguos funcionarios.

En un momento dado, se dice que Trump pidió prestados varios millones de dólares al ejecutivo de la Organización Trump, George Ross, según Haberman. Ross reconoció al autor que prestó dinero a Trump, pero insistió en que era para "cubrir una situación que se resolvió muy rápidamente" y no para gastos de nómina.

¿Por qué la fiscal de Nueva York demandó a Trump y a sus hijos? 6:12

En otro episodio, Haberman escribe que se dice que Donald Trump amenazó con hacer públicos los rumores de que Malcolm Forbes, el fallecido propietario de la revista Forbes, era gay, cuando la revista se preparaba para informar de que el patrimonio neto de Trump era mucho menor de lo que afirmaba públicamente.

Haberman escribe que los funcionarios de la Organización Trump operaban en silos, y a menudo no estaban al tanto de lo que ocurría en otras partes del negocio.

Cuando la compañía de hoteles y casinos de Trump fue reprendida por la Comisión de Valores y Bolsa por una declaración de ganancias engañosa, Haberman escribe que Trump estaba más involucrado de lo que la compañía dejaba ver.

El abogado de Trump en ese momento, Jay Goldberg, culpó a los funcionarios de la empresa por las proyecciones engañosas en 1999 e insistió en que Trump no estaba involucrado, escribe Haberman. Las noticias en el momento de la acción de la SEC, tres años más tarde, también afirmaron que Trump no tuvo ningún papel en la declaración financiera que exageró las ganancias de la compañía.

Pero Haberman informa de que un antiguo consultor de la empresa, Alan Marcus, dijo que Trump marcó personalmente un borrador del comunicado en cuestión e hizo que las proyecciones existentes fueran más halagüeñas.

Trump negó esa versión, según Haberman.

En una entrevista con Haberman, Donald Trump reconoció que sus negocios en la ciudad de Nueva York significaban que a veces tenía que interactuar con la mafia, aunque restó importancia a su conocimiento.

"Bueno, cualquiera que construyera en la ciudad de Nueva York, tanto si tratabas con ellos indirectamente, como si ni siquiera sabías que existían, existían", dijo Trump. "Bueno, tratabas, tenías contratistas y no sabes si eran de la mafia o estaban controlados o tal vez no estaban controlados, pero te diré que conseguir ofertas a veces es muy difícil. Conseguías una oferta, era una oferta muy decepcionante. Y luego no había nadie más para ofertar".