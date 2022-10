Los trabajadores inmigrantes no se dejan intimidar por DeSantis y acuden a Florida para ayudar a la recuperación tras huracán

Migrantes reconstruirán la Florida de Ron DeSantis 1:28

(CNN) -- Apenas unas semanas después de que Ron DeSantis hiciera una exhibición muy pública de sus esfuerzos para evitar que los inmigrantes lleguen a Florida, la destrucción del huracán Ian atrae a un número creciente de inmigrantes al estado del gobernador republicano.



"Llegan desde Nueva York, desde Louisiana, desde Houston y Dallas", dice Saket Soni, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Resilience Force, que aboga por miles de trabajadores de respuesta a desastres. El grupo está formado en gran parte por inmigrantes, muchos de los cuales son indocumentados, según Soni. Al igual que los trabajadores inmigrantes que siguen las temporadas de cosecha y viajan de granja en granja, Soni asegura que estos trabajadores recorren Estados Unidos para ayudar a limpiar y reconstruir cuando ocurre un desastre.

Para describir su trabajo, le gusta utilizar una metáfora que, según dice, compartió una vez con él un techador mexicano.

"Lo que tenemos ahora es básicamente inmigrantes que son una especie de glóbulos blancos ambulantes de Estados Unidos, que se reúnen después de los huracanes para sanar un lugar, y luego se mueven para sanar el siguiente lugar", dice Soni.

Además, afirma Soni que su equipo ya ha estado en la zona de Fort Myers con cientos de trabajadores inmigrantes, la mitad de los cuales proceden de fuera del estado. Y dice que llegarán más en las próximas semanas.

Lo llama un "momento de interdependencia". Y dice que es algo que espera que DeSantis y otros en Florida reconozcan.

"Muchos de los que viajaban en dirección contraria hace semanas, ahora viajan a Florida para ayudar a reconstruir", dice.

Y cada mañana al levantarse, indica, muchos migrantes le han dicho que están rezando por DeSantis.

"Están rezando para que lleve una buena recuperación, están rezando para que sea el mejor gobernador que pueda ser. Porque lo necesitan y él los necesita. Y ellos lo saben", dice Soni.

¿Lo sabe DeSantis?

"No hay manera de que no lo haga", comenta Soni.

Pero hasta ahora, las palabras y acciones del gobernador de Florida cuentan una historia diferente.

Los informes sobre los migrantes que se dirigen a Florida después del huracán Ian no han suavizado la postura de DeSantis

Ya en 2018, DeSantis hizo campaña para gobernador con un anuncio de televisión en el que aparecía enseñando a sus hijos a construir un muro. Y desde entonces, se ha posicionado como uno de los más críticos de las políticas de inmigración del gobierno de Biden y ha anunciado medidas de inmigración muy sonadas, incluyendo más recientemente, el uso de fondos estatales para dos vuelos que llevaron a los inmigrantes de Texas a Martha's Vineyard, Massachusetts.

La noticia de que los inmigrantes vienen a ayudar a limpiar algunas de las comunidades más devastadas por las tormentas de su estado no ha suavizado la postura del gobernador.

En una conferencia de prensa de este martes, anunciada como una actualización de la respuesta del estado al huracán, antes de detallar los esfuerzos de rescate en curso, DeSantis se esforzó por señalar que tres "extranjeros ilegales" se encontraban entre las cuatro personas recientemente detenidas por acusaciones de saqueo.

"Se trata de personas que son extranjeras, que están ilegalmente en nuestro país, y no solo eso, tratan de saquear y desvalijar después de un desastre natural. Deberían ser procesados, pero hay que devolverlos a sus países de origen. No deberían estar aquí en absoluto", dijo a los periodistas.

Más tarde en la conferencia de prensa, Boris Sánchez de CNN preguntó a DeSantis si tenía alguna respuesta a los informes de que los venezolanos en Nueva York estaban siendo reclutados para trabajar en los esfuerzos de recuperación, y si el gobernador también estaría tratando de enviar a esos inmigrantes de vuelta al norte.

DeSantis reafirmó su mensaje anterior.

"En primer lugar, nuestro programa que hicimos es un programa de reubicación voluntaria. No tengo la autoridad para reubicar a la gente a la fuerza. Si pudiera, cogería a esos tres saqueadores, los arrastraría por el cuello y los enviaría de vuelta al lugar de donde vinieron", dijo el gobernador, desatando aplausos de los funcionarios que le rodeaban.

A continuación, describió el funeral al que asistió esta semana de un ayudante del sheriff del condado de Pinellas que murió atropellado por una cargadora frontal que, según las autoridades, conducía un inmigrante hondureño indocumentado.

Luego dio por concluida la rueda de prensa, sin mencionar a los trabajadores inmigrantes que estaban colocando lonas en los tejados o limpiando los escombros.

Hay un historial de inmigrantes que ayudan a la recuperación de desastres en Florida y más allá

El huracán Ian es el primer gran huracán que golpea Florida desde que DeSantis asumió el cargo en enero de 2019.

Muchos inmigrantes que vienen ahora a ayudar a reconstruir, dice Soni, han respondido en el pasado a numerosos desastres importantes en Florida y en todo el país.

"Muchos son de Venezuela. Muchos son de Honduras y México. Representan todas las diferentes olas de inmigrantes que han estado llegando a Estados Unidos y a esta industria. Muchos de ellos los conozco desde el huracán Katrina y tienen una docena de huracanes en su haber", dijo. "Pero también hay migrantes más nuevos. Acabo de conocer a un grupo de venezolanos solicitantes de asilo que llegaban para hacer el trabajo".

El Museo Nacional de Historia de Estados Unidos del Smithsonian señala en la descripción de un artefacto de su colección que, tras el paso del huracán Katrina por Nueva Orleans en 2005, "muchos propietarios de viviendas emprendieron su propia limpieza, pero gran parte fue realizada por trabajadores inmigrantes atraídos a la región por la promesa de trabajo duro y buenos salarios".

Sergio Chávez, profesor asociado de sociología en la Universidad de Rice que estudia a los techadores mexicanos, describe el huracán Katrina como un "momento clave" que moldeó las identidades y carreras de muchos de los cientos de hombres que ha entrevistado.

Algo más de la mitad de los techadores del grupo que ha estudiado son inmigrantes indocumentados, afirma Chávez. Y cuando ha hablado con techadores de todo Estados Unidos, que viven en lugares como Wisconsin, Minnesota, Illinois, Iowa, Ohio y Kentucky, Chávez dice que un detalle común surge rápidamente cuando pregunta cómo terminaron en esos lugares.

"Siempre nombran un ciclón", dice.

Después del huracán Ian, dice, muchos de esos techadores se dirigen a Florida. Decidir exactamente cuándo ir a una zona de desastre es una decisión estratégica, dice Chávez, señalando que llegar demasiado pronto puede ser problemático.

"No hay servicio telefónico, ni gasolina, ni comida, ni alojamiento", asegura. "También tienen que tener mucho cuidado de no trabajar para cualquiera, porque es posible que no sean compensados por el trabajo que hacen".

Pero no hay duda de que van a ir a Florida, dice, y que jugarán un papel clave en la recuperación del estado.

"DeSantis no los está espantando", afirma Chávez.

El trabajo puede ser peligroso. ¿Por qué los inmigrantes siguen haciéndolo?

Eso no significa que no se enfrenten a cierta hostilidad una vez que lleguen allí, al igual que lo han hecho en otras comunidades.

“La mayoría de mis chicos experimentan ‘la mirada’. Puede que los detengan. Pero en su mayor parte, cada vez que van a muchos de estos lugares, están allí para hacer un trabajo que la población local considera esencial. Así que hacen su trabajo", dice Chávez.

Sobre el terreno en las comunidades, Chávez dice que ha visto contradicciones entre las creencias políticas de la gente y sus acciones. Algunos pueden apoyar la retórica antiinmigrante, dice, pero luego miran hacia el otro lado cuando necesitan ciertos servicios que proporcionan los trabajadores inmigrantes.

Un problema mayor, dice Chávez, es que cuando estos trabajadores sufren abusos, como el robo de salarios o condiciones inseguras de alojamiento, no hay suficientes leyes que los protejan, o las autoridades locales pueden dudar en aplicarlas.

Además, el trabajo es físicamente exigente y arriesgado.

"Estos chicos nos ayudan a adaptarnos a un nuevo mundo en el que vivimos y necesitamos su trabajo", dice Chávez. "Pero resulta que realmente arriesgan sus cuerpos. (El techado es) una de las ocupaciones más peligrosas de Estados Unidos".

Chávez señala que ha hablado con muchos techadores sobre lesiones en el trabajo.

"Muchos de ellos se han caído y no tienen acceso a un seguro médico. Sus cuerpos ya no son los mismos. Tienen las rodillas y la espalda mal", dice.

Entonces, ¿por qué los techadores y otros trabajadores de recuperación de catástrofes siguen partiendo hacia estos destinos, tormenta tras tormenta?

Aunque el robo de sueldos es un problema importante al que se enfrentan algunos, existe la posibilidad de ganar buenos sueldos, enviar sus ganancias a las familias en su país de origen y posiblemente ascender a trabajos mejor pagados con el tiempo, dice Chávez. Así que es una opción que tiene sentido económico para muchos, a pesar de los riesgos.

La desesperación también es un factor, dice Soni.

"Parte de lo que ha sucedido es que, al tratarse de un trabajo tan sucio y peligroso, y con unas condiciones tan duras, las personas más desesperadas, las que no tienen otras vías económicas, las que están dispuestas a ser errantes durante un año o más, son las que se unen", afirma.

Las casas no son lo único que algunos trabajadores intentan reconstruir

En lo que respecta a los riesgos físicos y económicos, Soni dice que Resilience Force hace lo que puede para proteger a los trabajadores ayudándoles a negociar salarios y pagos justos con los contratistas, y asegurándose de que tienen el equipo de seguridad adecuado cuando se disponen a reconstruir casas y escuelas.

Pero esos no son los únicos proyectos de construcción en los que trabajarán en Florida, dice Soni.

"También intentamos reconstruir una sociedad que sea mejor de lo que era antes del huracán", dice. "Y es mejor cuando hay más relaciones y hay más vínculos entre las distintas personas. ... La política puede cambiar cuando la gente de un lugar cambia de opinión".

Después de huracanes anteriores, dice, la organización ha dirigido a los trabajadores en proyectos de servicio de reconstrucción de viviendas no aseguradas, y luego ha organizado comidas en las que los propietarios y los trabajadores pueden hablar con la ayuda de intérpretes.

"Esos vínculos han perdurado. Se han hecho amigos y la gente ha cambiado de opinión", dice. "Lo que a menudo parece en Florida o Louisiana es que para alguien que pensaba que la inmigración era su tema más importante, pues bien, después de un huracán, la inmigración se convierte en el 35º tema más importante. Y lo que es más importante es, ¿cómo vamos a permanecer en este lugar para sobrevivir y prosperar de nuevo? ¿A quién le hará falta? ¿Qué familia hará falta para recuperar este lugar? Y esa familia suele incluir a los inmigrantes que ayudaron a reconstruir el lugar".

Puede que DeSantis no tome nota de esto. Pero a medida que se reconstruye la Florida, Soni apuesta por que los líderes de la comunidad y los propietarios de viviendas que necesitan ayuda lo hagan.

Steve Contorno de CNN contribuyó con este reportaje.