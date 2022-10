Hallan el cadáver de una niña de 12 años en una caja de plástico en un caso que ha conmocionado a Francia

La policía detuvo el fin de semana a la principal sospechosa del caso, una mujer de 24 años que no ha sido nombrada. Crédito: Francois Guillot/AFP/Getty Images

París (CNN) -- “Lleva unos pantalones de mezclilla blancos", publicó la madre de la menor en Facebook, "una sudadera blanca y su mochila gris". "Ayúdanos a encontrarla", suplicó.



Bajo el mensaje de Delphine Daviet, dos fotos completaban la publicación. En una, una niña, Lola, de 12 años, sonríe a la cámara; en la otra, una instantánea pixelada de la grabación de una cámara de seguridad muestra a una mujer en un portal.

En un caso que ha conmovido a Francia, el cuerpo de Lola fue encontrado mutilado y metido en una caja de plástico, apenas unas horas después de que su madre publicara este mensaje el 14 de octubre. Según la madre, la cámara captó a la mujer que estaba con Lola la última vez que se le vio con vida, en el edificio donde vive la familia.

Las dos fueron vistas por la cámara de seguridad a las 15:15 horas del viernes, minutos después de que Lola saliera del colegio, entrando en el edificio donde vivía, según el comunicado del fiscal de la policía de París.

Hacia las 17 horas, la mujer salió del edificio, sola, cargando un pesado equipaje. Tres horas más tarde, el padre de Lola sonó la alarma, alertando a los agentes de la desaparición de Lola, añade el comunicado.

Poco después de las 11 de la noche, el cuerpo de Lola fue encontrado en una caja de plástico con ruedas, abandonada en las zonas comunes fuera del edificio de la familia, donde el padre de Lola trabaja como encargado, según el comunicado.

Este lunes, las autoridades francesas abrieron una investigación judicial oficial sobre el caso por los cargos de "asesinato de una menor de 15 años, acompañado de violación de una menor, tortura o actos de brutalidad; violación de una menor con tortura o actos de brutalidad; y ocultación de un cadáver", según el comunicado.

La autopsia de Lola reveló que murió de un fallo cardiorrespiratorio con signos de asfixia y compresión cervical, según el comunicado. Tenía otras múltiples lesiones, "sobre todo en la cara, la espalda y con grandes cortes en el cuello, que no influyeron en su muerte según las conclusiones del forense sobre la causa de la misma", dice el comunicado de la policía. No había signos de lesiones por traumatismo sexual, dijo el fiscal de la policía, y un cero y un uno estaban escritos en rojo bajo cada uno de los pies de la joven víctima.

La policía detuvo a la sospechosa principal del caso, una mujer de 24 años que no ha sido nombrada, poco antes de las 8 de la mañana del sábado, el día después de la muerte de Lola, en los suburbios del noroeste de París, según el fiscal de la policía de París.

CNN se puso en contacto con el abogado de la sospechosa.

Durante el interrogatorio, el relato de la mujer "osciló entre el reconocimiento y el debate de los hechos", según el comunicado del fiscal, pero reveló que había llevado a Lola al departamento de su hermana, que vivía en el mismo bloque de departamentos. Actualmente está siendo investigada oficialmente en relación con el asesinato de Lola, según el comunicado.

Allí, según el comunicado, dijo que obligó a la niña a ducharse antes de "cometer agresiones sexuales y otros actos de violencia sobre ella que provocaron su muerte", antes de esconder el cuerpo de la niña en la caja de plástico.

En declaraciones a la cadena de televisión BFMTV, afiliada a CNN, Hafida, una amiga de Lola, del colegio, dijo: "No quiere entrar en mi cabeza. Me digo a mí misma: 'No, voy a verla más tarde en el recreo, pero no'".

Bamba, la madre de una amiga de Lola que solía quedarse a dormir en su casa, también expresó su conmoción por lo ocurrido. "No lo puedo creer", dijo a BFMTV, "me digo que no es posible, que le puede pasar a cualquiera, incluso a mí".

Este martes por la tarde, las flores se amontonaban frente al edificio donde vivía Lola, mientras los vecinos rendían homenaje a una vida brutalmente truncada. Las autoridades locales del distrito 19 de París, donde se produjo el asesinato, también han abierto un centro de apoyo para la población local, especialmente para estudiantes, y han reforzado las patrullas policiales en torno a las escuelas, según informó el alcalde del distrito 19 en un comunicado.

La policía también detuvo a un hombre de 43 años, conocido de la sospechosa principal, que confesó haber transportado a la mujer de 24 años con sus maletas y la caja de plástico hasta su casa en las afueras de París y luego haber organizado su regreso a la capital con la caja y las maletas en un taxi, según el comunicado de la fiscalía.

Las investigaciones continúan, según el comunicado del fiscal de la policía, para determinar los hechos exactos que rodean el asesinato.

-- Marguerite Lacroix contribuyó con este reportaje.