OPINIÓN | ¡Prepara tu piel para las fiestas! ¿Sabes cómo hacerlo?

Nota del editor: Mari Rodríguez Ichaso ha sido colaboradora de la revista Vanidades durante varias décadas. Es especialista en moda, viajes, gastronomía, arte, arquitectura y entretenimiento, productora de cine y columnista de estilo de CNN en Español. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivamente suyas. Lee más artículos de opinión en cnne.com/opinion

(CNN Español) -- Los franceses tienen una frase ideal para dar la bienvenida al comienzo del otoño y prepararse para las fiestas del mes de diciembre. Se llama celebrar la rentree, o sea la “rentrada” o comienzo de la nueva temporada, cuando pasados los meses de verano volvemos a nuestra rutina, a nuestra ciudad y a nuestro mundo.



Y como los franceses son conocidos por ser expertos en belleza y de moda, ¡vamos a revisar algunos de sus métodos para preparar nuestra piel para la llegada de los días de fiesta! Y, no olvidemos, hay algo delicioso y psicológicamente muy positivo, en cuidarnos la piel y consentirnos ¡Es una fabulosa tradición europea, y así podemos lucir lo mejor posible después de los días del verano!

Sí… de esos días tan divertidos, pero quizás de excesos de sol, de agua de mar y de cierto descuido, o relax, que todas tenemos cuando en los días de calor no nos ponemos la misma protección y hemos perdido un poco de disciplina. ¡Y es cuando más necesitamos de los tratamientos para la piel –en Francia se usan sin chistar, como lo más natural del mundo– que nos ayudan a mejorar la apariencia del cutis y a tenerlo listo y bello para los días que vienen!

Aparte de asistir a centros de belleza, hacernos faciales, o ponernos en manos de dermatólogos que nos hagan peelings o intensos (y carísimos) programas para rejuvenecer la piel –lo que muy pocas personas pueden hacer–, la ayuda más efectiva está en nuestras propias manos, y consiste en usar varios productos de belleza creados como tratamientos.

Usar limpiador, hidratante, serum o suero, crema de ojos, etc., pero no uno aquí y otro allá, o uno que compremos en una farmacia y el otro en una tienda, u otro que nos recomienda una amiga, etc., etc. No, no... se trata de usar un régimen de productos de una misma marca –porque están creados precisamente para que un producto trabaje con el otro– y sus fórmulas son perfectas para que un producto complemente y refuerce al otro. Un sistema de sinergia que existe en marcas de belleza de todo el mundo. Y, créeme, todas las marcas velan por su reputación –y han creado excelentes tratamientos con ingredientes muy beneficiosos como pueden ser la vitamina C, el ácido hialurónico, colágeno, péptidos, retinol o la acción de elementos botánicos naturales.

Para ello, he investigado sobre los sistemas que unen varios productos creados precisamente para que trabajen juntos a la vez. Y la mejor noticia es que los hay de todos los precios, tanto en lujosas tiendas por departamentos, como en perfumerías o parafarmacias, y están esperando por ti.

Una marca con una respetable herencia de tratamiento e investigación es Neutrogena. Y hablamos con su experta, la dermatóloga Dra. Bertha Baum, sobre la importancia de usar productos creados para usarlos tipo régimen, o sea uno ayudando al otro.

“Siempre recomiendo a mis pacientes productos que trabajen unos con otros –nos dijo–. Y hechos con ingredientes que combinen e interactúen entre ellos. Y al ser parte de una misma marca, no tenemos que preocuparnos si usamos cosas dispares y que no sea buena idea mezclar. Yo recomiendo un sencillo régimen de dos productos ideales para mejorar la hidratación total del cutis: el Neutrogena® Hydro Boost Water Gel, unido con Hydro Boost Hyaluronic Acid Serum. Están creados para trabajar juntos, y uno complementa y refuerza el beneficio del otro”.

La muy exclusiva marca Chanel, a través de su experta, la dermatóloga neoyorquina Dra. Amy Wechsler, aconseja “dormir adecuadamente, protegernos siempre lo más posible del sol, una profunda limpieza, una gentil exfoliación y mantener una rutina consistente con productos que se complementen”, como la carísima y exclusiva línea Sublimage, que contiene el muy celebrado extracto hidratante de Vanilla planifolia. La marca Estée Lauder tiene su exitosa línea Advanced Night Repair Collection –con varios productos altamente hidratantes, creados para reparar en la noche el daño sufrido durante el día– y se usa como un completo régimen de belleza. Lo mismo ofrece la marca japonesa Shiseido, con su sistema Benefiance, que celebra este año su 150 aniversario en el mundo de la Belleza.

Dior, Guerlain, La Prairie, Clé de Peau, y muchas otras marcas ofrecen sus propios regímenes, y es cuestión de escoger una línea que nos guste y seguir su programa. Y si buscas algo más económico, por favor, chequea con las consultoras de belleza en tu tienda, o perfumería local, las ofertas de tratamiento de marcas como The Ordinary, Aveeno, CeraVe, Aveda, La Roche-Posay, L’Oreal, Dermatológica, etc. Muchas de estas marcas ya venden sus regímenes empaquetados juntos –como el sistema de Clinique– ofreciéndonos la facilidad de comprar un set de tratamientos con productos escogidos, para que trabajen unos con otros, y (muy importante) de acuerdo con la edad de la persona que lo va a usar y su estilo de vida.

Resumiendo: aparte de esto, la disciplina es muy importante a la hora de preparar la piel para esos días en que queremos lucir lo mejor posible. Si vas a usar un régimen de belleza, ten constancia y el empeño de usarlo todos los días ¡Esa es la regla número uno!

Y la número dos es que antes de usar cualquier tratamiento, necesitas un cutis bien limpio y preparado para recibir esas productos. ¡Limpieza y exfoliación son vitales!

Empieza con el régimen que escojas, de la marca que escojas, pues todos son buenos si los usas con constancia y, cuando llegue el mes de las fiestas de noviembre y diciembre, verás como tu cutis ha perdido esa apariencia opaca y sin brillo, y estará preparado para tu maquillaje favorito. Si lo cuidas diariamente, el cutis recobrará su luminosidad y lucirá más terso y más sano, pues en cuestiones de belleza el ser constante es lo más importante. Aunque sean los productos más caros del mundo, si no los usas con disciplina estás perdiendo tu tiempo y tu dinero.

E igual que en las mañanas nos lavamos los dientes, tienes que hacer lo mismo con tu tratamiento de belleza, y ya verás como (si nos haces caso) tendrás un cutis mucho más bello para comenzar esta importantes época de fiestas y celebraciones de Navidad y Año Nuevo.