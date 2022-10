Qué revela el tráiler de 'Ant-Man and The Wasp: Quantumania'

Marvel Studios

(CNN Español) -- El Universo Cinematográfico de Marvel arranca su fase 5 con 'Ant-Man and The Wasp: Quantumania', cuyo tráiler oficial pudimos conocer este 24 de octubre para tener un adelanto del Reino Cuántico, en el que los personajes quedan atrapados por error.

Scott Lang, interpretado por Paul Rudd, vuelve a la acción con Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), Hank Pym (Michael Douglas) y Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) y esta vez se suma Cassie, su hija, a quien da vida la joven actriz Kathryn Newton, quien trabajó en 'Big Little Lies', 'Detective Pikachu' y la premiada 'Three Billboards Outside, Ebbing Missouri'.

En la película podemos ver al antagonista, Kang, interpretado por Jonathan Majors (actuó en "Loki"). En el multiverso, una versión de Kang es el mayor villano y aparecerá en 'Avengers: The Kang Dynasty'.

También aparece el legendario actor Bill Murray, aunque aún no se conoce su personaje. Murray en 1975 había dado su voz a Johnny Storm en un show de radio de 'Los cuatro fantásticos' y fue la voz de Garfield en la película del gato de 2006, según IMDb. Recientemente Murray ha estado en el ojo del huracán este año por la suspensión de la producción de la película 'Being Mortal' por acusaciones en su contra.

Randall Park regresa al papel de Jimmy Woo, el agente del FBI y es agente de S.H.I.E.L.D. de 'WandaVision'.

publicidad

Peyton Reed, encargado de las dos entregas anteriores de Ant-Man, vuelve a la dirección de la película, producida por el jefe del MCU, Kevin Feige, y por Stephen Broussard.

Es la segunda trilogía del MCU en tener el mismo director, así como las recientes películas de Spider-Man, dirigidas por Jon Watts.

Spider-Man, por cierto, es el factor humorístico de este tráiler, pues un personaje le dice así a Ant-Man, en lo que es una confusión común con el superhéroe de Scott Lang, quien aún no se la cree que es un avenger.

El guionista Jeff Loveness hará también el libreto de 'Avengers: The Kang Dynasty'.

La película fue filmada en Atlanta, Turquía y Londres.

Se espera que sea estrenada el 17 de febrero de 2023 en Estados Unidos.

Las primera película de la trilogía, 'Ant-Man' (2015), recaudó US$ 519 millones a nivel mundial, según BoxOfficeMojo. La secuela, 'Ant-Man and the Wasp', sumó US$ 622 millones.

Con información de Sebastián Jiménez