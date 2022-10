Akshata Murty: heredera millonaria y esposa del nuevo primer ministro Rishi Sunak

¿Quién es Rishi Sunak? 1:27

(CNN) -- N. R. Narayana Murthy, una de las personas más ricas de la India, tuvo sentimientos encontrados cuando escuchó por primera vez sobre el hombre que se convertiría en su yerno.



"Yo también me sentí un poco triste y celoso cuando nos dijiste que habías encontrado a tu compañero de vida", escribió a su hija Akshata Murty en una carta, publicada en "Legacy: Letters from Eminent Parents to their Daughters".

"Pero cuando conocí a Rishi y descubrí que era todo lo que habías descrito: brillante, guapo y, sobre todo, honesto, entendí por qué dejaste que te robara el corazón", dijo sobre un tal Rishi Sunak, que se convirtió este martes en primer ministro del Reino Unido tras salir vencedor de la caótica contienda para sustituir a Liz Truss.

Sunak no solo será el líder más joven de Gran Bretaña en 200 años, sino que es el primer primer ministro no blanco del país. Y gracias en gran medida a su esposa Murty, Sunak será una de las personas más ricas en llegar a la cima del establishment político.

Murty tiene una participación del 0,93% en la empresa india de software de su padre, Infosys, valorada en unos US$ 715 millones. Eso representa la mayor parte del patrimonio neto de la pareja, estimado en 730 millones de libras (US$ 830 millones), según la lista de ricos del Sunday Times, una clasificación anual de las personas más ricas del Reino Unido.

Ni siquiera la reina Isabel era tan rica: el Sunday Times estimaba el patrimonio neto de la difunta monarca en 370 millones de libras (unos US$ 420 millones) antes de morir. Y este estatus de superrico estuvo a punto de hacer fracasar el ascenso de Sunak a la cima.

En abril, se informó que Murty disfrutaba de un estatus fiscal en el Reino Unido que le permitía evitar legalmente el pago de impuestos sobre sus ganancias en el extranjero. Sunak, que en ese momento era ministro de Hacienda, había elevado la carga fiscal de los contribuyentes británicos a su nivel más alto desde la década de 1940.

Tras intentar aguantar la tormenta, Murty emitió un comunicado que confirmaba la información. "En los últimos días, la gente ha preguntado sobre mis acuerdos fiscales: para ser claros, he pagado impuestos en este país por mis ingresos en el Reino Unido y los impuestos internacionales por mis ingresos internacionales", escribió en Twitter. "Este acuerdo es totalmente legal y es como las personas no domiciliadas tributan en el Reino Unido. Pero ha quedado claro que muchos no creen que sea compatible con el papel de mi marido como ministro".

El estatus de no domiciliado ha suscitado polémica en el Reino Unido: los activistas fiscales dicen que beneficia a los superricos. Reconociendo la controversia, Murty dijo que renunciaría a sus ventajas.

"Entiendo y aprecio el sentido de la equidad británico y no deseo que mi estatus fiscal sea una distracción para mi marido o que afecte a mi familia. Por esta razón, ya no reclamaré la base imponible de las remesas", añadió en Twitter.

Sunak se remitió al asesor independiente del entonces primer ministro, Boris Johnson, sobre los intereses ministeriales por el furor, que se produjo en un momento en que el país ya estaba sumido en una crisis del costo de la vida. Más tarde fue absuelto de infringir el código ministerial.

Cuando se le preguntó por la riqueza de la pareja en una entrevista concedida en agosto al periódico británico Times, Sunak dijo, mientras hacía campaña contra Truss en su primera candidatura al liderazgo: "Creo que en este país juzgamos a las personas por su carácter y sus acciones, no por lo que tienen en su cuenta bancaria. Hoy soy afortunado, pero no crecí así. Trabajé muy duro para conseguir lo que tengo, mi familia trabajó duro y por eso quiero hacer este trabajo".

De la moda a la política

Murty no nació en la riqueza.

Su padre fundó Infosys en 1981, un año después de su nacimiento. "En aquella época no podíamos permitirnos un teléfono en casa, y mi colega de entonces, Arvind Kher, vino desde nuestra oficina de Nariman Point (en Bombay) a nuestra casa de Bandra (un suburbio de Bombay) para decirme que tu madre te había traído al mundo", escribió N. R. Narayana Murthy en "Legacy".

"La vida ha cambiado para nosotros desde entonces y hay suficiente dinero, pero sabes que nuestro estilo de vida sigue siendo sencillo", añadió en la carta.

Sunak escribe en su página web oficial que él y Murty se conocieron en California, cuando ambos estudiaban un MBA en la Universidad de Stanford.

Se casaron en 2009 en la ciudad india de Bangalore. La prensa india describió la celebración como un evento "sin banalidades" al que asistieron amigos íntimos y familiares, y señaló que los Murty "son conocidos por respetar su privacidad".

Murty fundó la marca de ropa de mujer Akshata Designs, descrita en un miniperfil de Vogue India de 2011 como "la artesanía local se une a las siluetas occidentales contemporáneas".

En la entrevista, Murty dijo que su afición por la ropa "desconcertaba" a su madre, "una ingeniera práctica", confundida por el hecho de que Murty "pasara tanto tiempo creando diferentes conjuntos de mi armario".

La pareja tuvo dos hijas, Krishna y Anoushka, y en 2015, Sunak fue elegido miembro del Parlamento, en el seguro escaño del Partido Conservador de Richmond, en North Yorkshire.

En el Reino Unido, ella y Sunak figuran como directores de una empresa de capital riesgo, Catamaran Ventures, fundada por el padre de ella, y Murty figura en el Registro Mercantil como directora de Digme Fitness, una cadena de gimnasios de alta gama que se declaró insolvente tras pasar por dificultades durante la pandemia de covid-19.

Cuando Sunak hizo su primera presentación como líder del Partido Conservador en agosto, dijo al diario The Times que lo que hacía que la pareja funcionara eran sus diferencias.

"Yo soy increíblemente ordenado, ella es muy desordenada... Yo soy mucho más organizado, ella es más espontánea... no le va a gustar que diga esto, pero voy a ser sincero, no es muy amiga del orden. Es una pesadilla total, ropa por todas partes... y zapatos... oh Dios, zapatos...", dijo.

Sunak no bebe, un hecho que irrita a Murty, dijo. "Realmente he intentado [beber alcohol]", dijo a The Times. "Todos los miembros de mi familia beben, mi mujer definitivamente bebe. Le irrita enormemente que no lo haga. Mis padres sí, a mi padre le molestó que no compartiera una copa de vino con él, pero afortunadamente llegó mi hermano menor y todo salió bien".