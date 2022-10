Los legisladores rusos endurecerán la ley de "propaganda gay", que prohibe a todos los adultos "promover" las relaciones entre personas del mismo sexo

"Es un maldito infierno", dicen soldados rusos en el frente de guerra 1:59

(CNN) -- Los legisladores rusos acordaron endurecer la ley discriminatoria del país contra la llamada "propaganda" homosexual, para prohibir que se promuevan o "elogien" las relaciones homosexuales o la sugerencia pública de que son relaciones "normales".

La cámara baja del parlamento de Moscú, la Duma Estatal, aprobó por unanimidad enmiendas para fortalecer la ley contra la “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales”, haciendo ilegal dicha propaganda entre los rusos de todas las edades, según el sitio web oficial del parlamento.

La versión original de la ley adoptada en 2013 prohibía la “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales” entre menores.

“Nuestro proyecto de ley no es un acto de censura. Solo decimos que debería prohibirse la propaganda, es decir, la promoción positiva, los elogios, decir que esto es normal y tal vez incluso mejor que las relaciones tradicionales”, dijo el jefe del Comité de Política de Información de la Duma Estatal, Alexander Khinshtein, durante la sesión parlamentaria. sesión.

La medida propuesta aún tiene que ser aprobada por la cámara alta del parlamento, el Consejo de la Federación, y ser firmada como ley por el presidente ruso, Vladimir Putin, para que entre en vigor.

Según el proyecto de ley, la "propaganda de relaciones no tradicionales" es un delito sujeto a una multa de hasta 400.000 rublos (US$ 6.500) para personas físicas y hasta 5 millones de rublos (US$ 81.400) para personas jurídicas.

Los extranjeros podrían enfrentar hasta 15 días de cárcel o deportación por violar la ley, según el sitio web del parlamento.

Putin ha tomado medidas enérgicas repetidamente contra las relaciones entre personas del mismo sexo en un esfuerzo por defender lo que su régimen considera valores familiares tradicionales.

En un discurso en Moscú el jueves, Putin atacó la cultura occidental y le dijo a una multitud: “Occidente puede hacer lo que quiera con los desfiles gay, pero no debería dictar las mismas reglas para Rusia”.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó en 2017 que la llamada “ley de propaganda gay” de Rusia es discriminatoria, promueve la homofobia y viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El tribunal concluyó que la ley “no servía a ningún interés público legítimo”, y rechazó las sugerencias de que el debate público sobre temas LGBT podría influir en los niños para que se vuelvan homosexuales o que amenazara la moral pública.

“Sobre todo, al adoptar tales leyes, la corte encontró que las autoridades habían reforzado el estigma y el prejuicio y alentado la homofobia, lo que era incompatible con los valores de igualdad, pluralismo y tolerancia de una sociedad democrática”, dice el documento de la corte.

La homosexualidad fue despenalizada en Rusia en 1993, pero la homofobia y la discriminación aún abundan. El país está clasificado en el puesto 46 de 49 países europeos para la inclusión LGBTQ+ por el organismo de control ILGA-Europe.