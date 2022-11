Spotify entra en guerra con Apple luego de que su App Store rechazó su última actualización

Apple permitirá que Parler vuelva a su App Store 1:08

Nueva York (CNN Business) -- Spotify quiere dar a Apple un buen golpe en la prensa.



La compañía de streaming de música está haciendo públicas sus quejas con el goliat de Silicon Valley, arremetiendo abiertamente contra la empresa por una disputa que se centra en la tasa del 30% que Apple cobra en la App Store por las transacciones de servicios digitales dentro de la aplicación.

"Hablamos de esto porque refleja las prácticas anticompetitivas de Apple en todos los ámbitos", dijo Harry Clarke, consejero general asociado y principal abogado de Spotify en materia de competencia, en una entrevista con CNN este martes.

Esta es la historia: Spotify simplemente se niega a ceder el 30% de su negocio a Apple. Eso significa que la empresa no puede vender audiolibros, un negocio en el que está intentando entrar, dentro de su aplicación para iOS.

Spotify, en cambio, propuso tres soluciones que consideraba coherentes con las políticas de Apple. Sin embargo, todas ellas fueron rechazadas tras someterse a las revisiones de la App Store, lo que obligó a la empresa a renunciar a ofrecer a sus clientes una vía para la compra de audiolibros en su aplicación para iOS.

Los usuarios de iOS que se desplazan por la biblioteca de audiolibros de Spotify y tocan una selección reciben un mensaje: "¿Quieres escuchar? No puedes comprar audiolibros en la aplicación. Sabemos que no es lo ideal". (Apple, por supuesto, también vende audiolibros a través de su aplicación preinstalada Apple Books).

Aunque Spotify no tiene ningún recurso real para obligar a Apple a aceptar su aplicación con su solución para los audiolibros, está utilizando la disputa para atacar a Apple en los medios de comunicación y centrar la atención en el impuesto del 30% en la aplicación de la compañía, que ha sido criticado durante mucho tiempo por el streamer y otros. En los últimos días, Spotify publicó un comunicado de prensa y participó en un largo reportaje sobre el asunto con The New York Times.

"Creemos que es fundamental que los usuarios, los legisladores y las autoridades de la competencia entiendan realmente lo que está ocurriendo", explicó Clarke cuando se le preguntó por qué Spotify está creando tanto ruido en torno a este asunto. "Porque hemos comprobado que una vez que entienden lo que está pasando, hay un acuerdo casi unánime en que es injusto".

Clarke dijo que es importante para la compañía plantear el tema en la prensa porque los usuarios de Spotify podrían no entender por qué la experiencia de los audiolibros en la aplicación de iOS es tan engorrosa. "Uno de los problemas de las normas de Apple es que nos imponen una orden de silencio para hablar de esto en la aplicación", dijo Clarke, y añadió que muchos usuarios "no son conscientes" de las discusiones que la empresa ha tenido con Apple.

Apple, por su parte, no está abordando directamente la campaña de relaciones públicas de Spotify en su contra. La compañía remitió a CNN una declaración general sobre la disputa, en la que decía que no tenía "ningún problema con las aplicaciones de lectura que añaden contenido de audiolibros", pero que la solución de Spotify, su método de compra dentro de la aplicación, infringía sus normas.

La guerra pública de Spotify contra Apple forma parte de una tendencia más amplia, en la que otras grandes empresas tecnológicas han señalado al fabricante del iPhone. Recientemente, Mark Zuckerberg atacó las funciones de seguridad de iMessage de Apple, argumentando que su WhatsApp es más seguro. Y Google ha atacado a Apple por negarse a cooperar con Android en el ámbito de los mensajes de texto.

Y es poco probable que este tipo de campañas de presión desaparezcan pronto. Spotify dijo que planea seguir presionando públicamente a Apple sobre el asunto. "Vamos a seguir amplificando este tema", dijo Clarke, "para ayudar a la gente a entender el impacto negativo que están teniendo las políticas de Apple".