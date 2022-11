Encuentran muertas a una mujer embarazada y a su bebé en Missouri tras desaparecer en aparente secuestro en Arkansas

Lo que debes saber del secuestro de la maestra de Memphis Eliza Fletcher 0:39

(CNN) -- Una mujer embarazada del condado de Benton, en Arkansas, y la bebé que esperaba fueron encontradas muertas en McDonald, Missouri. Ahora una pareja enfrenta cargos penales en relación con el caso.

En una conferencia de prensa este jueves, el sheriff del condado de Benton, Shawn Holloway, informó que los esposos Amber y Jamie Waterman están detenidos en McDonald bajo cargos de secuestro y enfrentarían acusaciones adicionales vinculadas a la muerte de Ashley Bush y de la bebé que esperaba.

"Este es uno de los casos más horribles en los que he estado involucrado", señaló Holloway.

Por su parte, el fiscal del condado de Benton, Nathan Smith, explicó en la conferencia de prensa que hasta el momento no se sabe si Bush la asesinaron en Arkansas o Missouri. El funcionario agregó que hay múltiples escenas en el caso. Según los registros de la prisión y un comunicado de la Oficina del Sheriff del condado de McDonald, el FBI participó en el arresto de los Waterman este jueves.

Smith dijo que lo más probable es que a los sospechosos los acusen de cargos federales.

"Las autoridades tienen motivos para creer que ambos están involucrados en este crimen. Y, obviamente, a medida que se desarrollen los hechos y la investigación continúe, sabremos el alcance de esa participación de cada uno. Pero la evidencia es, en este punto, que había razón para retenerlos", dijo.

En un comunicado emitido este martes, la policía del condado de Benton dijo que Bush, con 31 semanas de embarazo, fue vista por última vez en el asiento del pasajero de una vieja camioneta color canela en Maysville, Arkansas.

“La conductora era una mujer blanca de unos 40 años con cabello castaño hasta los hombros, quien dijo que su nombre era 'Lucy'. Ashley conoció a Lucy en línea cuando buscaba trabajo desde casa. Lucy la recogió esa mañana en Handi-Mart en Maysville para llevarla a una entrevista de trabajo en Bentonville”, indicó el comunicado.

Los investigadores creen que “Lucy” era en realidad Amber Waterman.

La policía asegura que a Bush la encontraron muerta este lunes en un lugar diferente al que localizaron a la bebé que ella esperaba.

El sheriff del condado de McDonald, Rob Evenson, le dijo a CNN en un correo electrónico que la bebé estaba muerta desde el lunes por la tarde.

“Recibimos una llamada al 911 de que esta mujer había dado a luz y la bebé había dejado de respirar”, dijo. “Dos de mis asistentes, así como un trabajador de emergencia y socorristas, hicieron RCP para tratar de salvar a la bebé, pero no tuvieron éxito”.

El forense del condado de McDonald, William Goodwin, le dijo a CNN por teléfono que no se ha determinado la causa de la muerte de la bebé. Y añadió que se realiza una autopsia en Little Rock.

“La bebé fue retirada de la madre después de que asesinaran a la mamá”, dijo. “No sé si la bebé salió viva o muerta”.

Según Goodwin, a él lo contactaron después de que los Waterman dijeran que Amber Waterman se había pasado una semana de su fecha de parto y estaba teniendo contracciones por la mañana. Le dijeron a los agentes que no tenían suficiente tiempo para llegar al hospital y llamaron al despacho de emergencia diciendo que dieron a luz en su vehículo.

Goodwin dijo que la mujer se negó a recibir tratamiento médico y no dejó que una ambulancia la llevara al hospital, pues quería irse con la bebé.

“No dejé que se llevaran a la bebé. Tomé la custodia de la bebé como forense del condado”, dijo Goodwin.

Goodwin dijo que los Waterman dijeron a los funcionarios que iban a ir al hospital por su cuenta, pero que no tenían suficiente dinero para pagar la gasolina para llegar allí, por lo que los agentes les dieron dinero para la gasolina y les dijeron que se comunicaran con Ozark Funeral Home, propiedad de Goodwin, una vez que salieran del hospital. Goodwin dijo que iban detrás de la ambulancia, pero se desviaron por otro camino y nadie supo si alguna vez llegaron al hospital.

Según Goodwin, los Waterman llegaron a la funeraria Ozark el martes para hacer arreglos funerarios para la bebé.

“Vinieron aquí y estaban listos para hacer arreglos y tener un servicio y luego incinerar a la bebé”, dijo Goodwin.

Goodwin dijo que el servicio estaba programado para el miércoles e incluiría a la pareja además de 6 u 8 miembros de la familia.

Poco después de la cita, Goodwin recibió una llamada telefónica del forense del condado de Benton expresando sospechas sobre la identidad de la bebé.

“El forense del condado de Benton me llamó y me dijo: ‘Oye, algo no encaja con esta bebé. Creemos que esto está relacionado con el secuestro'”, dijo Goodwin.

A Goodwin le dijeron que las descripciones del vehículo del secuestro coincidían y que el condado de Benton quería hacerle una autopsia a la bebé. Goodwin estuvo de acuerdo, pero insistió en que el funeral se llevara a cabo primero en caso de que hubiera un error.

“Cuando llegaron aquí el miércoles, hicimos el servicio con su familia, todos estaban muy angustiados, lo cual es normal después de que los padres pasan por algo tan traumático”, dijo.

Cuando Goodwin le explicó a Amber Waterman que el forense del condado de Benton le haría una autopsia a la bebé, dijo que su comportamiento cambió y preguntó si se les realizarían pruebas de ADN.

Goodwin está a la espera de los resultados de la autopsia que determinará si la bebé respiró antes de morir.

Según un comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de McDonald publicado el jueves, los agentes del Condado de McDonald junto con el FBI y la Oficina del Sheriff del Condado de Benton emitieron una orden de allanamiento en Laughlin Ridge Road en Missouri en relación con una “investigación de persona desaparecida/secuestro que comenzó a principios de semana”.

“Al realizar la orden de allanamiento, se encontraron restos humanos que se cree que están relacionados con esta investigación. Dos personas están en custodia y fueron detenidas en la cárcel del condado de McDonald en espera de la presentación de cargos formales”, dijo el comunicado.

Según Holloway, la policía cree que Bush murió de un disparo.

“Esto es solo un recordatorio de que hay maldad en el mundo. La gente hace cosas malas, y que alguien se aproveche de una mujer embarazada, ya sabes, en su estado más vulnerable es inimaginable”, dijo Smith.

El sheriff Holloway dijo que están trabajando con el FBI y con la Oficina del Sheriff del condado de McDonald, Missouri, y que es “una investigación muy activa”.

No está claro si Amber y Jamie Waterman tienen abogados.