El cofundador y ex CEO de Twitter, Jack Dorsey, se disculpa tras los despidos masivos: "Me doy cuenta de que muchos están enojados conmigo"

(CNN) -- Tras los despidos masivos en Twitter, el cofundador y ex CEO de la red social, Jack Dorsey, se disculpó por hacer crecer la empresa "demasiado rápido".

Dorsey tuiteó el sábado: “La gente en Twitter del pasado y del presente es fuerte y resiliente. Siempre encontrarán un camino por difícil que sea el momento. Me doy cuenta de que muchos están enojados conmigo. Soy responsable del por qué todos están en esta situación: crecí el tamaño de la empresa demasiado rápido. Pido disculpas por eso".

Dorsey agregó: “Estoy agradecido y amo a todos los que han trabajado en Twitter. No espero que sea mutuo en este momento... o nunca... y lo entiendo”.

El viernes, Twitter despidió a miles de empleados en toda la empresa, en una severa ronda de reducción de costos que podría alterar la forma en que opera una de las redes sociales más influyentes del mundo, una semana después de que fuera adquirida por el multimillonario Elon Musk.

CNN reportó esta semana que después de que Dorsey renunció a la junta de la compañía a principios de este año, dijo que se mantendrá involucrado con la plataforma social luego de que Elon Musk la adquiera.

Dorsey transfirió sus más de 18 millones de acciones en Twitter (una participación de aproximadamente el 2,4%) a la nueva empresa propiedad de Musk como inversionista de capital, en lugar de recibir un pago en efectivo, según una presentación de valores del jueves.

La transferencia significa que Dorsey contribuyó efectivamente con poco menos de US$ 1.000 millones a la compra de Twitter de US$ 44.000 millones de Musk. También lo convierte en uno de los mayores inversores de la nueva empresa, detrás del príncipe saudita Alwaleed bin Talal y la Autoridad de Inversiones de Qatar.

Un bromance multimillonario

Dorsey y Musk han tenido durante mucho tiempo un bromance multimillonario.

En 2020, Dorsey llamó a Musk en una conferencia de empleados y le pidió consejo sobre cómo mejorar Twitter. Más tarde ese año, Musk defendió a Dorsey cuando enfrentaba la presión de un inversionista activista y dijo en Twitter: “Apoyo a @Jack como CEO de Twitter. Tiene un buen corazón".

Después de que el CEO de Telsa aceptara inicialmente comprar Twitter en abril, Dorsey tuiteó que no “creo que nadie deba poseer o administrar Twitter”, explicando que creía que debería ser un bien público. “Sin embargo, para resolver el problema de que sea una empresa, Elon es la solución singular en la que confío”, agregó.

Dorsey renunció como CEO de Twitter en noviembre pasado y dejó la junta directiva en mayo. Ha criticado públicamente a la antigua junta directiva de la empresa y también ha cuestionado en privado el futuro de la empresa.

En un intercambio de mensajes de texto con Musk en marzo, después de que el hombre más rico del mundo acumulara una gran participación en Twitter, pero antes de anunciarlo públicamente, Dorsey dijo: “Se necesita una nueva plataforma. No puede ser una empresa. Esta es la razón por la que me fui". Musk respondió preguntando cómo debería ser la plataforma. Dorsey explicó que debería ser "un protocolo de código abierto" y no depender de "un modelo publicitario", como lo hace actualmente Twitter.

Clare Duffy colaboró con este reporte.