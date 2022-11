El Powerball solía tener un límite para sus premios. Luego, todo cambió

Premio de Powerball aumentó a US$ 2.040 millones 0:22

(CNN) -- El premio de la lotería Powerball superó los US$ 2.000 millones, convirtiéndose en el mayor premio de lotería de la historia.

Pero en 1987, cuando se introdujo Lotto America, el precursor de Powerball, los organizadores prohibieron los premios de más de US$ 80 millones.

"Había preocupación por lo que se podía hacer con ese dinero, como comprar un país pequeño o algo así", dijo entonces Ed Stanek, director de Lotto America.

El frenesí de la lotería se había apoderado de la década de 1980 a medida que más estados introducían loterías para recaudar ingresos para la educación y los programas sociales, pero los premios de algunos estados más pequeños no podían seguir el ritmo de los estados más poblados.

Oregon, por ejemplo, estaba perdiendo jugadores en favor de Washington y California, que ofrecían premios de hasta US$ 20 millones.

Así que los funcionarios de Rhode Island, Oregon, Missouri, Iowa, Kansas, Virginia Occidental y Washington D.C. se unieron para crear la Lotto America como una forma de reunir dinero y ofrecer premios mayores. También esperaban que los premios más grandes atrajeran a los jugadores por primera vez.

"Nuestra motivación es ofrecer a los habitantes de Oregon la posibilidad de jugar en los sorteos que podrían jugar en uno de los grandes estados", dijo el entonces director de la Lotería de Oregon, James Davey.

La lotería interestatal se inspiró en las de Canadá y de las Islas Vírgenes estadounidenses.

Las autoridades esperaban que Lotto America ofreciera premios semanales medios de entre US$ 3 y 5 millones, con la posibilidad de obtener premios mayores al cabo de uno o dos años. Los gastos de los sorteos y los beneficios de la venta de boletos se dividían entre las jurisdicciones en proporción a las ventas de boletos de cada estado o distrito.

El portavoz de Lotto America, Jack Ratigan, dijo en su momento que se trataba de "un juego totalmente nuevo".

¿Cómo nació Powerball?

Inicialmente, Lotto America ofrecía a los jugadores la posibilidad de elegir siete números de un campo de 40 por una apuesta mínima de U$ 1.

Los jugadores cuyos números coincidían con los seleccionados en un sorteo semanal ganaban un premio determinado por el número total de boletos vendidos.

Las probabilidades de ganar el premio mayor eran de 1 entre 19 millones, en comparación con las probabilidades de 1 entre 8 millones de la mayoría de los juegos de la lotería estatal, según las autoridades.

Un agricultor de Iowa que había quebrado fue el primer ganador de la Lotto America, en 1988. Dijo que utilizaría el premio de US$ 3 millones en salvar la granja de su familia.

Un año después, Lotto America pasó a seleccionar seis números de un campo de 54. Ese año, ofreció un premio de US$ 20 millones y, en 1991, el premio alcanzó los US$ 50 millones.

En 1992, Lotto America había crecido hasta incluir quince estados.

El juego fue rebautizado como Powerball en un esfuerzo por dar a los jugadores una mejor oportunidad de ganar premios más pequeños.

"Lo que escuchamos es que a la gente le gusta el premio grande, pero quiere tener más posibilidades de ganar premios más pequeños", dijo el director de la Lotería de Oregon, James Davey.

Powerball pronto ofreció un premio de US$ 100 millones.

Sin embargo, durante la década de 1990, los jugadores empezaron a tener "fatiga de premio" y Powerball requería premios cada vez mayores para mantener el interés, dijo Jonathan D. Cohen, autor de "For a Dollar and a Dream: State Lotteries in Modern America". Mientras tanto, los juegos de raspado instantáneo crecieron en popularidad y se convirtieron en la principal forma de jugar a la lotería.

En 2010, en un esfuerzo por ganar más jugadores y aumentar el tamaño de los premios, Powerball y Mega Millions, las dos mayores loterías multiestatales, acordaron permitir a los minoristas la venta cruzada de ambos juegos por primera vez.

Un año después, el precio de un boleto de Powerball aumentó de US$ 1 a US$ 2 y los premios iniciales se duplicaron. El juego está ahora disponible en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Estos cambios han hecho que los premios de Powerball suban mucho. Los cinco mayores premios de Powerball se han producido en los últimos seis años. Las probabilidades de ganar el premio mayor son ahora de 1 entre 292 millones.

Las loterías son regresivas, lo que significa que los grupos de menores ingresos gastan más de su presupuesto en juegos de lotería que los grupos de mayores ingresos.

El Powerball suele ser el juego de lotería menos regresivo, dijo Cohen, porque las personas más ricas tienden a comprar boletos cuando los premios se disparan.

Pero durante la mayor parte del año, "hay más gente desproporcionadamente más pobre que pone dinero en premios menores".