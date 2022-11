Las casas están cayendo al océano en Florida. Esto es lo que hay detrás de la peligrosa situación

(CNN) -- Casas y edificios se están derrumbando en el océano y las autoridades han emitido advertencias para evacuar algunas áreas a medida que el ciclón tropical Nicole empuja un enorme volumen de agua del océano hacia la costa del sureste de Florida.



Un video del condado de Volusia muestra cómo las casas se desmoronan, reducidas a escombros, mientras las olas de Nicole erosionan la costa. Otro video muestra la oficina de seguridad de la playa del condado derrumbándose por la subida del agua.

"Ahora mismo, la zona cero está aquí", dijo el sheriff del condado de Volusia, Mike Chitwood, a la cadena de televisión WESH-TV, afiliada a CNN, el miércoles, mientras Nicole llegaba a tierra como huracán de categoría 1.

Hay tres factores principales que contribuyen a la peligrosa situación de la costa.

La marejada por el ciclón Nicole, que alcanzó un máximo de 1,8 metros (6 pies) este jueves por la mañana, es significativa debido a la magnitud de la tormenta cuando se acercó a Florida el miércoles, con vientos de fuerza de tormenta tropical que se extiende por más de 800 kilómetros (500 millas).

Esa marejada llegó a la costa sobre mareas excepcionalmente altas asociadas a la luna llena de esta semana.

Y detrás de todo esto, el nivel del mar en esta parte de Florida ha subido más de 30 centímetros (1 pie) en los últimos 100 años, según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), y la mayor parte de ese aumento se ha producido en las últimas tres décadas.

It’s what we feared would happen. This home in Wilbur-By -The-Sea collapsed into the ocean. @WFTV pic.twitter.com/f6nNr6TmLE

— Christy Turner (@CTurnerWFTV) November 10, 2022