Las víctimas que murieron por intoxicación con monóxido de carbono en un Airbnb en Ciudad de México iluminaron a quienes los rodeaban, dicen las familias

(CNN) -- Las familias de tres estadounidenses que murieron por envenenamiento con monóxido de carbono en una residencia alquilada en Ciudad de México antes de las celebraciones del Día de los Muertos los identificaron como dos maestros de Nueva Orleans y el propietario de un negocio de velas con sede en Virginia Beach.

Jordan Marshall, de 28 años, profesor de inglés de grado 12, era curioso y amaba las diferentes culturas, dijo su madre a CNN este miércoles, mientras que su amigo, Courtez Hall, de 33 años, era profesor de estudios sociales de séptimo grado en la ciudad. Según su hermana, le encantaba cantar y bailar y “era el bromista de la familia”. Mientras tanto, Kandace Florence, de 28 años, tenía un corazón y una mente "puros" y rechazaba la negatividad, dijo su madre.

Los tres amigos se alojaban en un departamento que habían encontrado en Airbnb en el barrio La Rosita de la capital mexicana. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México abrió una investigación el 30 de octubre por la “muerte de tres extranjeros, derivada de un posible envenenamiento por inhalación de gas”. Los estudios de expertos indican que el gas era monóxido de carbono, según el comunicado del fiscal general.

Luego de detectar un intenso olor a gas en el apartamento, los guardias de seguridad de un conjunto residencial solicitaron apoyo a las autoridades locales, dice el comunicado, y los agentes que llegaron encontraron los cuerpos de una mujer y dos hombres.

Los paramédicos determinaron los hallaron muertos, según el informe. La oficina del fiscal general ordenó investigaciones.

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó las muertes y dijo que estaba monitoreando la investigación y esperando los resultados oficiales. Remitió preguntas sobre la investigación a las autoridades mexicanas.

“Continuamos brindando toda la asistencia consular adecuada a las familias”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado. “Por respeto a la privacidad de las familias, no tenemos nada más que agregar en este momento. … Una vez más, ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a las familias por su pérdida”.

El monóxido de carbono es un gas inodoro que se encuentra en los vapores del combustible quemado en vehículos, cocinas y estufas, linternas, parrillas, chimeneas u hornos, según los CDC. Los síntomas de la inhalación prolongada incluyen dolores de cabeza, mareos, debilidad, malestar estomacal, vómitos, dolor de pecho y confusión.

El novio de Florence, una de las víctimas, habló con ella esa mañana

Freida Florence proporcionó un relato desgarrador de cómo se enteró de que su hija había muerto. Uno de sus hijos llamó e informó: “'Mamá, Kandace ya no está con nosotros', y lo repitió varias veces”, dijo. Le tomó horas procesar sus palabras.

“Estaba abatida. Estaba emocionalmente angustiada”, dijo.

El novio de Kandace Florence, Victor Day, habló con ella la mañana del día en que murió. Ella le envió un mensaje de texto alrededor de las 4:10 a.m. ET para decirle que no se sentía bien, ni emocional ni físicamente, le dijo a CNN.

"¿Qué pasa?", le dijo él, y ella dijo que no estaba bien y que quería irse a casa. Dijo que se sentía como si la hubieran drogado, dijo Day. Cuando se pusieron en contacto vía FaceTime, ella parecía angustiada, dijo.

Trató de comunicarse con ella más tarde en la mañana, sin éxito, dijo, así que se comunicó con Marshall, su amiga de la infancia de Virginia.

Después de no tener noticias de Florence o Marshall, Day contactó al anfitrión de Airbnb en la Ciudad de México para pedirle que realizara un control de bienestar.

“Tal vez de 10 a 15 minutos después, ella responde que los tres están en el apartamento y que los encontraron inconscientes y sin signos vitales, y que se había contactado a los servicios de emergencia”, dijo Day. "Mi corazón se rompió".

Uno de los hijos de Freida Florence voló a Ciudad de México el 2 de noviembre y la identificó al día siguiente. Su cuerpo ha sido devuelto a Virginia, pero aún no ha pasado la aduana y la familia está trabajando con una funeraria para obtener sus restos.

“Todavía no he visto a mi hija”, dijo la madre sobre su hija menor. “Ella era mi hija querida, mi soñadora, mi creadora”.

Durante la pandemia de covid-19, Kandace Florence comenzó un negocio de velas, Glo Through It, y le dijo a su madre que la gente estaba encerrada y dolida y que quería “llevarles luz”, recordó Freida Florence. "Estaba tan orgulloso de ella".

Freida Florence y Day hablaron de su naturaleza positiva, y Day dijo que Kandace era una trabajadora ambiciosa y ardua con un “sentido de exploración, con ganas de experimentar y sentir cosas nuevas”. Habría celebrado su 29 cumpleaños el jueves.

“Era simplemente un alma hermosa”, dijo. “Ella era una chispa de luz. Era muy amable, un ser humano perfecto. Eso es lo que más duele”.

Su mamá agregó: “Ella tenía un corazón puro, una mente pura y no toleraba la negatividad en absoluto”.

Marshall "estaba tan lleno de vida"

Marshall creció en Virginia Beach, Virginia, dijo su madre, Jennifer Marshall.

“Era un brillante rayo de luz, y cualquiera que entrara en contacto con él nunca lo olvidaría. Hemos estado recibiendo mucho amor y apoyo de personas de todas partes”, dijo. “Jordan era muy intelectual y curioso. Le encantaba estar inmerso en diferentes culturas. Era muy apasionado por sus estudiantes y era un educador muy apasionado”.

TaNaja Williams, la sobrina de Hall, dijo que se sorprendió al saber que su tío había muerto. Ella lo llamó “la luz de mi vida” y dijo que lo extrañaría inmensamente.

“Cada vez que entraba en la habitación, era pura alegría y felicidad”, dijo. “A los dos nos encantaba la música. Siempre cantábamos juntos, y lo extrañaré”.

Su madre, la hermana de Hall, Tanieeka, dijo que extrañará todo sobre su hermano.

“Estaba tan lleno de vida. Siempre estaba feliz, siempre tenía una gran sonrisa en su rostro. Era el bromista de la familia. Siempre estuvo en un buen lugar y era muy inteligente”, dijo. “Le encantaba bailar. Le encantaba cantar”.

La escuela donde Courtez Hall enseñó lanzó globos en su honor la semana pasada, y los estudiantes y sus compañeros maestros estaban visiblemente emocionados, dijo Tanieeka Hall.

El trío viajó a la Ciudad de México para el feriado del Día de Muertos, dijo Jennifer Marshall. Las celebraciones, que generalmente se extienden por todo México el 1 y 2 de noviembre, honran a los seres queridos fallecidos y adquieren un tono animado mientras los asistentes hablan y comen juntos. Las calaveras elaboradamente decoradas y los dulces son una característica habitual.

La madre de Jordan Marshall viajó a la capital e identificó su cuerpo, dijo Jennifer Marshall. Después de pasar por una serie de trámites, repatrió el cadáver a Estados Unidos, dijo.

La familia de Hall se enteró de su muerte cuando la Embajada de Estados Unidos en México llamó a su madre el 31 de octubre, el día de su cumpleaños, dijo Tanieeka Hall. Un funcionario de la embajada le dijo a la familia que lo habían encontrado inconsciente y que no se sospechaba de un crimen, dijo la hermana.

“Para ella recibir esa noticia en su cumpleaños fue extremadamente devastador”, dijo.

La familia Hall está trabajando para llevar su cuerpo a casa y ha establecido una campaña de GoFundMe para ayudar con los gastos del funeral, dijo Tanieeka Hall.

Un llamado al cambio

Airbnb calificó las muertes como una “terrible tragedia” y dijo que estaba listo para ayudar con cualquier consulta.

“Nuestros pensamientos están con las familias y los seres queridos mientras lloran una pérdida tan inimaginable. Nuestra prioridad en este momento es apoyar a los afectados mientras las autoridades investigan lo sucedido”, dijo la compañía de alquiler de casas en línea en su comunicado.

A Jennifer Marshall le gustaría que Airbnb y servicios similares exijan el uso de detectores de humo y monóxido de carbono para evitar futuras tragedias, dijo. No se supo de inmediato si había detectores en funcionamiento en el apartamento.

“Queremos asegurarnos de que su muerte no haya sido en vano”, dijo Jennifer Marshall.

Airbnb insta encarecidamente a los anfitriones a instalar detectores de monóxido de carbono en sus residencias, dice, y ofrece detectores gratuitos a los anfitriones.

La noticia de las muertes se produce solo unos meses después de los informes de que tres estadounidenses murieron por envenenamiento con monóxido de carbono en un resort Sandals en la isla Gran Exuma de las Bahamas.

Dos parejas informaron sentirse enfermas la noche del 5 de mayo y fueron atendidas por personal médico, dijo la policía de las Bahamas.

Al día siguiente, Michael Phillips, de 68 años, y su esposa, Robbie Phillips, de 65, de Tennessee, y Vincent Paul Chiarella, de 64, de Florida, fueron encontrados muertos en sus casas. La esposa de Chiarella, Donnis, de 65 años, fue trasladada en avión a la capital, Nassau, para recibir tratamiento adicional antes de ser trasladada a Florida.

