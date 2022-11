Andrés Iniesta: ¿dónde está hoy la leyenda del fútbol español?

Iniesta y Ramos recuerdan el título en Sudáfrica 2010 3:20

(CNN Español) -- Andrés Iniesta sigue jugando a sus 38 años. La leyenda del fútbol español actualmente está en las filas del Vissel Kobe, el equipo japonés que lo acogió a su salida del FC Barcelona y tras haber dejado a la selección española, campeona del mundo gracias a un gol suyo en Sudáfrica 2010 pero eliminada cuatro años después en fase de grupos en Brasil.

Lejos de los reflectores del fútbol europeo donde conquistó el éxito, el centrocampista reflexiona sobre el futuro de su carrera y admite que quiere volver a casa, al Barcelona, pero esta vez no como jugador.

"Me encantaría volver al Barça, es mi casa, pero aún no sé si como entrenador, director deportivo... algo por el estilo", contó este año en una entrevista con el periódico italiano La Gazzetta dello Sport, cuyas declaraciones recogieron los medios en España.

Han pasado cuatro años desde que Iniesta le dijo adiós al histórico equipo del Barça del que fue parte junto a otros grandes como Xavi, Puyol o Messi. Son los mismos años desde que dejó a la selección de España, una de las favoritas para ganar el Mundial de Qatar 2022.

Iniesta al fútbol japonés

Iniesta debutó con 18 años en el primer equipo del FC Barcelona y se fue con 34. Fue más de una décadas al lado del azulgrana (16 años para ser precisos), donde el mediocampista se convirtió en una leyenda y fue clave en los éxitos del equipo: ganó cuatro Ligas de Campeones y nueve ligas españolas, por mencionar algunos, también se llevó el premio al mejor jugador en Europa de la UEFA en 2012, consolidándose como uno de los mejores del mundo.

Iniesta anunció su salida de FC Barcelona el 27 de abril de 2018, en una emotiva rueda de prensa frente a sus compañeros del primer equipo.

"No quiero engañar a nadie. En unos días cumpliré 34 años y me he exprimido al máximo durante todos estos años. Siendo honesto conmigo mismo y con el club que me ha dado todo, entiendo que mi etapa termina por el simple hecho de que el club que me acogió con 12 años se merece lo mejor de mí", confesó el futbolista ese día.

Pero Iniesta no dejaría la cancha. Se marchó unos meses después al Vissel Kobe de Japón, que actualmente ocupa el puesto 13 en la tabla de posiciones de la J1 League. Desde entonces juega en las filas del equipo japonés donde sigue cosechando éxitos: ha anotado 26 goles en cuatro temporadas y ha ganado una Copa del Emperador y una Supercopa de Japón.

Iniesta se despide de "La Roja"

"Es una realidad que hoy es mi último partido con la selección. A nivel individual se acaba una etapa maravillosa. A veces los finales no son como uno sueña, pero las circunstancias lo marcan así", así se despidió Iniesta de la selección de España, cuando quedó eliminada en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

Ocho años antes, la historia fue otra. En Sudáfrica 2010, Iniesta marcó el gol que llevó a España a levantar su primera Copa del Mundo tras vencer a Holanda en tiempo extra.

El paso de Iniesta por la selección española marcó un antes y un después para España en el fútbol. Su habilidad y su calmado dominio del balón, su visión de juego y su elegante estilo lo convirtieron en la máxima definición de estabilidad dentro del equipo. Con su llave con Xavi hicieron el mejor mediocampo de Europa tanto en el Barça como en la selección.

La leyenda del FC Barcelona debutó en la selección mayor española un 27 de mayo de 2006. El jugador disputó 131 partidos con "La Roja" y logró ganar dos Eurocopas consecutivas (2008 y 2012) hasta su salida en 2018.

Con información de Daniel Lauchú, Euan McKirdy, James Griffiths