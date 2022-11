Así es la plantilla de Costa Rica para el Mundial de Qatar 2022: estrellas, jugadores, alineación inicial posible

A Qatar 2022 por tierra: la historia de estos aficionados de Costa Rica 3:54

(CNN Español) -- La emoción duradera del fútbol se teje a punta de hazañas. Y si Costa Rica pasa a la siguiente ronda en Qatar 2022 por supuesto que sus jugadores serán considerados héroes del fútbol centroamericano.

¿Por qué? En esta, su sexta copa del mundo, tendrá que sortear los obstáculos del Grupo E que comparte con dos campeones del mundo: España y Alemania. El reto lo completa Japón.

Estos son los jugadores que, liderados por el técnico colombiano Luis Fernando Suárez, esperan superar la histórica participación de Costa Rica en Brasil 2014, cuando alcanzaron los cuartos de final.

Las figuras de Costa Rica en el Mundial

Keylor Navas

Arquero. 1,85 metros. 35 años. Es un veterano de la selección (ha jugado más de 100 partidos) y una leyenda del fútbol de su país. Del Saprissa de Costa Rica pasó al fútbol español con el Albacete y el Levante antes de llegar al Real Madrid, donde se hizo ídolo de millones. Tras lograr un palmarés envidiable por cualquier jugador con el equipo blanco, ahora es arquero del Paris Saint German, un equipo repleto de estrellas.

Joel Campbell

Extremo derecho. 1,78 metros. 30 años. Ha jugado en varias ligas del mundo entre las que se incluyen LaLiga de España (Real Betis, Villareal), la Serie A de Italia (Frosinone) y la Premier League de Inglaterra (Arsenal), entre otras. Actualmente hace parte del Club León de México.

"En la eliminatoria lo de Joel Campbell y Keylor Navas fue gigantesco", dijo a CNN la comentarista deportiva costarricense Mónica Malavassi. "Yo le doy más del 50% del mérito de haber clasificado a estos dos jugadores”, afirmó.

Jugadores convocados para el Mundial de Qatar

Porteros

Keylor Navas

Esteban Alvarado

Patrick Sequeira

Defensas

Francisco Calvo

Juan Pablo Vargas

Kendall Waston

Óscar Duarte

Daniel Chacón

Keysher Fuller

Carlos Martínez

Bryan Oviedo

Ronald Matarrita

Volantes

Yeltsin Tejeda

Celso Borges

Youstin Salas

Roan Wilson

Gerson Torres

Douglas López

Jewison Bennette

Álvaro Zamora

Anthony Hernández

Brandon Aguilera

Bryan Ruiz

Delanteros

Joel Campbell

Anthony Contreras

Johan Venegas

Posible alineación

Arquero: Keylor Navas

Defensas: Carlos Martínez, Óscar Duarte, Daniel Chacón, Bryan Oviedo

Volantes: Douglas López, Anthony Hernández, Roan Wilson, Bryan Ruiz

Delanteros: Joel Campbell, Anthony Contreras

Próximos partidos

España - Costa Rica

Miércoles 23 de noviembre

11:00 a.m. (hora Miami)

10:00 a.m. (hora CDMX y San José)

1:00 p.m. (hora Buenos Aires)

Japón - Costa Rica

Domingo 27 de noviembre

5:00 a.m. (hora Miami)

4:00 a.m. (hora CDMX y San José)

7:00 a.m. (hora Buenos Aires)

Costa Rica - Alemania

Jueves 1 de diciembre

5:00 a.m. (hora Miami)

4:00 a.m. (hora CDMX y San José)

7:00 a.m. (hora Buenos Aires)

