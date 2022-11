¿Está llegando a su fin la implacable subida del dólar?

Advierten sobre huelga de trenes de carga en EE.UU. 1:07

Londres (CNN Business) -- La historia de los mercados financieros y de la economía mundial de este año se ha escrito en parte por la sustancial subida del dólar estadounidense, que ha conmocionado a todo el mundo. Sin embargo, su vertiginoso ascenso podría estar llegando a su fin.



¿Qué está pasando?

El dólar ha perdido más de un 4% en lo que va del trimestre, retrocediendo desde el máximo de dos décadas que alcanzó en septiembre. La semana pasada, los inversores dieron un giro menos optimista con respecto al dólar por primera vez desde julio de 2021, según datos de Société Générale.

"Los mercados están ansiosos por ver señales de un cambio fundamental, y los inversores temen cada vez más perderse de algo, ya que las correcciones después de un punto máximo tienden a ser rápidas y abruptas", dijeron los estrategas de Goldman Sachs en las perspectivas para 2023 publicadas recientemente por el banco.

¿Qué ha cambiado?

En primer lugar, los sorprendentes datos de inflación en Estados Unidos, que mostraron que los precios subieron más lentamente de lo esperado en octubre. Esto reforzó las expectativas de que la Reserva Federal podría reducir las subidas de las tasas de interés en breve.

(La fuerte subida de las tasas de interés este año ha sido una de las principales razones por las que el dólar se ha disparado. Ha animado a los inversores a comprar activos estadounidenses, cuya rentabilidad es cada vez más atractiva. Para realizar esas operaciones, necesitan comprar dólares).

En segundo lugar, ha crecido el optimismo de que China podría estar preparándose para suavizar las restricciones por el coronavirus. El gobierno también ha estado tomando medidas para hacer frente a una crisis en el sector inmobiliario del país. Además, el clima cálido del otoño en Europa ha reducido la preocupación por el acceso a la energía este invierno, lo que ha llevado a unas previsiones económicas ligeramente más optimistas.

Si estas economías tienen un desempeño mejor de lo esperado, Estados Unidos no parecerá la única opción, y otras divisas podrían volver a parecer atractivas.

"Tenemos una combinación de señales claras de que la inflación se está desacelerando en EE.UU., señales claras de que Europa podría no tener un invierno tan malo como pensábamos, y señales claras de que China puede estar más centrada en el crecimiento de lo que estaba anteriormente", me dijo Jordan Rochester, un estratega de divisas de Nomura. Cree que es posible que el valor del dólar haya tocado techo en comparación con otras divisas importantes.

¿Qué podemos esperar?

Hay, por supuesto, grandes riesgos para las perspectivas. China sigue con mano dura contra el covid, aunque los inversores esperan desesperadamente que el presidente Xi Jinping cambie pronto su enfoque. El dólar se fortaleció este lunes después de que se anunciara un confinamiento de cinco días en un distrito de Guangzhou, un importante centro de transporte.

Persiste una gran incertidumbre en torno a los planes de la Reserva Federal. Y la imprevisible guerra de Rusia en Ucrania todavía tiene el potencial de cambiar rápidamente el cálculo para Europa.

"Es poco probable que el dólar caiga en línea recta", advirtió recientemente Kit Juckes, de Société Générale. Cuando llegue, el punto máximo probablemente parecerá irregular, advirtió, en lugar de una "imitación del Matterhorn".

Por qué es importante: he escrito sobre por qué la fortaleza del dólar ha sido extremadamente dolorosa para otros países. En resumen, un billete verde más débil podría abaratar las importaciones de alimentos y energía, y reducir el dolor para los gobiernos con deudas en dólares. Incluso podría reducir la probabilidad de inestabilidad política, lo que significa que muchos líderes estarán pendientes de lo que ocurra a continuación.

Nadie en el mundo de las criptomonedas está a salvo ahora mismo

Tras la espectacular implosión de FTX, el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, ha acudido a los medios con un mensaje importante: no nos metan a todos en el mismo saco.

FTX "no representa a todas las empresas de criptomonedas", dijo Armstrong en una reciente entrevista con CNBC, señalando que Coinbase tiene su sede en Estados Unidos y cotiza en la bolsa, lo que significa que sus finanzas pueden ser examinadas de cerca. La empresa incluso sacó un anuncio en el diario The Wall Street Journal, señalando que es de confianza, al tiempo que pide que se actualicen las regulaciones.

Sin embargo, los inversores no están comprando el mensaje, ya que los temores sobre la salud de todo el sector de las criptomonedas se multiplican. Las acciones de Coinbase se han desplomado más de un 20% en los últimos cinco días y han bajado un 84% en lo que va de año.

Los operadores también se están deshaciendo de la deuda de la empresa. El rendimiento de los bonos 2028, que se mueve en sentido contrario a los precios, se ha disparado en los últimos días, superando el 15%. A principios de mes, estaba cerca del 11%, y era inferior al 5% a principios de año.

Bank of America rebajó sus perspectivas de precio para las acciones de Coinbase a finales de la semana pasada. El analista Jason Kupferberg dijo que, aunque confía en que la startup no corra la misma suerte que FTX, "eso no la hace inmune a la caída más amplia dentro del ecosistema de las criptomonedas", a medida que los reguladores dan vueltas y los operadores se retiran.

El bitcoin ha caído por debajo de los US$ 16.000 esta semana. Ha perdido el 66% de su valor en lo que va del año.