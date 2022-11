Un número récord de mujeres hará parte del próximo Congreso de EE.UU.

Mayra Flores: nacida en México, conservadora y partidaria de Trump 2:23

(CNN) -- Un número récord de mujeres será elegida para el Congreso este año, proyecta CNN, pero con una diferencia mínima al actual.

Las 149 mujeres que servirán en la Cámara de Representantes y el Senado de EE.UU. en el Congreso 118 ampliarán las filas de representación femenina en solo dos miembros por encima del récord establecido por el Congreso actual.

Alaska llevó a las mujeres a través de ese umbral este miércoles por la noche cuando el estado determinó a través de su sistema de votación por orden de preferencia que la representante Mary Peltola, demócrata, representará el escaño general de la Cámara del estado por un período completo después de ganar la elección especial anterior este año, mientras que la senadora Lisa Murkowski ganará la reelección.

Las mujeres romperán un récord general en la Cámara, con 124 asumiendo el cargo en enero.

publicidad

Y no solo las mujeres de color romperán récords en el Congreso 118, sino que solo dentro de la Cámara también habrá un número récord de mujeres latinas y negras. Habrá cuatro latinas más en la Cámara para un total de 18, la mayor cantidad en la historia del Legislativo estadounidense, y una mujer negra más, lo que eleva el total de 26 a 27.

Más de la mitad de las congresistas entrantes de 22 mujeres de primer año en la Cámara serán mujeres de color, mostrando la creciente diversidad de esa cámara.

“Hemos visto un aumento bastante constante en la diversidad racial y étnica de las mujeres como candidatas, nominadas y luego en cargos públicos a nivel del Congreso, pero más específicamente, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos”, dijo Kelly Dittmar, directora de investigación del Centro para la Mujer Estadounidense y la Política del Instituto Eagleton de Política en Rutgers.

“Esa diversidad sigue faltando enormemente en el Senado de Estados Unidos… Estamos viendo estancamiento allí en términos de la cantidad de mujeres de color en general. La cantidad de mujeres asiáticas y latinas específicamente se mantendrá igual, y la cantidad de mujeres negras se mantendrá igual en cero”, añadió.

La representante electa Sydney Kamlager de California es una de esas nuevas voces que llegan a la Cámara. La senadora estatal fue elegida para reemplazar a la representante Karen Bass, que se jubila y se convertirá en la primera alcaldesa de Los Ángeles. Kamlager dijo que si bien está entusiasmada con la diversidad de la clase de primer año, todavía queda un largo camino por recorrer.

“Creo que la gente tiene que dejar de hablar de boquilla sobre las mujeres negras y las mujeres morenas y poner el dinero donde está la boca. El hecho es que las mujeres negras y morenas enfrentan mayores barreras de entrada a este trabajo que otras mujeres y hombres”, dijo la demócrata. “Cuando nos postulamos, las contribuciones a nuestras campañas son menos frecuentes que las de los hombres. Estamos sujetas a estándares más altos y dobles”, agregó, y señaló que a las candidatas todavía se les pregunta a menudo por qué no están “en casa cuidando a su esposo o a sus hijos”.

“La gente está bien con un candidato mediocre, pero espera que la candidata sea fuera de serie”, dijo.

La representante electa Yadira Caraveo, demócrata, es la primera latina electa al Congreso de Colorado. La diputada estatal, que es hija de padres inmigrantes mexicanos, también será la segunda doctora en ser miembro con derecho a voto del Congreso. (La primera, la representante demócrata Kim Schrier, ganó la reelección en el estado de Washington).

“Es un poco triste que ocurrió solo hasta 2022”, dijo Caraveo, reflexionando sobre ambos hitos.

Su experiencia en medicina y política estatal, dijo, la preparó para tener que trabajar más duro para obtener “menos crédito” que sus homólogos masculinos.

“Es, lamentablemente, algo que he visto a lo largo de mi tiempo, tanto en la medicina como en la política, y, lamentablemente, un desafío al que uno se acostumbra, en algunos aspectos, pero también, en otros, sigue ser doloroso”, dijo Caraveo, pediatra.

“Incluso los miembros de mi personal, cuando se incorporaron, realmente notaron la forma diferente en que me trataban o percibían como una mujer de color en comparación con algunas de las otras candidatas que pudieron obtener reuniones más fácilmente o el apoyo de diferentes grupos”, agregó.

Estos son los retos de Biden tras las elecciones intermedias 1:52

Mujeres marcan un hito en la política

Aún así, el momento no pasa desapercibido para estas mujeres.

“En Colorado, no crecí viendo lo que soy ahora”, dijo Caraveo. “La idea de ser la primera latina, así que no solo es una mujer sino también una mujer de color, sirviendo en el Congreso, espero que haga las cosas un poco más fáciles para las niñas que he cuidado en clínica para que un día no tengan que hablar de ser los primeros de algo, su candidatura y su capacidad para estar en el cargo es un hecho”.

Y Caraveo, quien representará un nuevo distrito que Colorado ganó en el proceso de redistribución, también enfatizó la importancia de lo que podría significar una mayor representación femenina para legislar.

“Ese sentido de colaboración con el que abordamos las cosas es muy diferente, creo, a lo que suelen hacer mis homólogos masculinos”, dijo.

Al otro lado del pasillo, las republicanos romperán un récord con 42 mujeres sirviendo en el Congreso. Murkowski y la senadora republicana electa Katie Britt de Alabama ayudan a llevar a nueve el número de mujeres republicanas en el Senado. Y 33 mujeres republicanas servirán en la Cámara el próximo año, frente a las 32 de este año.

La clase entrante de siete novatas republicanas en la Cámara incluye a tres latinas, lo que eleva el número total de latinas republicanas en la Cámara a cinco.

“Tener la diversidad de pensamiento y experiencia es fundamental para nuestra democracia representativa”, dijo la representante electa Erin Houchin, quien señaló que es la primera mujer en representar a su distrito de Indiana.

“Parece que estamos logrando algo para la próxima generación”, dijo. “Es significativo para mí en particular dar ese ejemplo a mis propias hijas, a las mujeres jóvenes”.

La representante demócrata Marcy Kaptur de Ohio ha visto y batido muchos récords antes como la mujer con más años de servicio en la Cámara. Cuando preste juramento para otro mandato en enero, inmediatamente después de su primera reelección competitiva en años, se convertirá en la mujer con más años en el cargo en todo el Congreso, superando el récord establecido por la exsenadora de Maryland Barbara Mikulski.

Kaptur, que fue elegida por primera vez en 1982, ha hecho sonar la alarma de que su partido está dominado por líderes de las costas, mientras que el corazón y la América industrial, y su clase media en apuros, a menudo se olvidan en Washington.

“Mi logro más conmovedor es que el cargo representa una voz de la clase trabajadora, que resulta ser una mujer”, dijo.