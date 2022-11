La lluvia y las tormentas eléctricas dificultarán los viajes después de Acción de Gracias

(CNN) -- Ya sea que hayas salido de compras para aprovechar las ofertas por Black Friday, o haciendo ejercicio después de tu fiesta de Acción de Gracias, o viajando de regreso a casa, la lluvia y las tormentas eléctricas pueden causar algunos retrasos y dolores de cabeza.



Un sistema frontal en la mañana de este viernes lleva chubascos generalizados desde el noreste hasta la costa del Golfo. Este es solo el primer sistema de tormentas que podría provocar retrasos en los viajes en el este de EE.UU. este fin de semana, después de la fiesta de Acción de Gracias.

Así que si tienes planes para salir o viajar durante el fin de semana, es posible que tengas que empacar tu impermeable (y tu paciencia).

Desde Texas hasta Maine, las fuertes lluvias --e incluso algo de nieve-- podrían causar retrasos tanto en las carreteras como en las pistas.

Si viajas hacia o desde el noreste y tienes planes de viaje flexibles, el sábado y el lunes serán los mejores días para hacer un movimiento, en lo que respecta a condiciones climáticas.

"Un frente frío llegará [el viernes] trayendo lluvia y viento", dijo la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Nueva York en un tuit. "Tómenlo en cuenta si tienen planes al aire libre o van de compras por Black Friday. Las altas presiones nos darán un respiro el sábado antes de otro frente frío el domingo".

Filadelfia, Boston, Baltimore y muchas otras ciudades se enfrentarán al mismo problema este fin de semana, ya que dos sistemas separados empujan hacia el noreste y el Atlántico Medio.

Para ciudades del Medio Oeste como Chicago, Detroit y Green Bay, Wisconsin, el domingo será un día complicado con lluvia y viento.

Se prevé que Cleveland tenga un 100% de probabilidad de lluvia el domingo, con ráfagas de viento de 48 a 56 km/h.

Se espera que Cincinnati tenga probabilidades de lluvia similares con vientos de hasta 65 km/h.

Las ráfagas de viento prolongadas podrían hacer que los vuelos fueran turbulentos y también dificultar los viajes de los vehículos grandes y las casas rodantes en las carreteras.

En la costa del Golfo de Texas es posible que se produzcan lluvias muy intensas este viernes, lo que podría provocar inundaciones, incluso en el área metropolitana de Houston. Esto ha llevado al Centro de Predicción del Tiempo a emitir un nivel 3 de 4 de riesgo moderado por exceso de lluvia.

"Los promedios del área de 50 a 76 mm parecen probables con cantidades aisladas de 76 a 101 mm posibles dentro del área de riesgo moderado", dijo el centro de predicción.

Hay que tener en cuenta que esta zona ya recibió de 25 a 76 mm en las últimas 24 horas, por lo que el suelo está muy saturado en algunos lugares haciéndolo más propenso a las inundaciones.

"Como resultado, esta lluvia adicional que cae en lugares más susceptibles (incluyendo los centros altamente urbanizados) conduce a un aumento del riesgo de inundaciones repentinas con algún potencial de instancias localizadas / aisladas de inundaciones repentinas significativas dentro del riesgo moderado si las rondas de formación / repetición se establecen", agregó el centro de predicción.

Al otro lado de Texas, la nieve y el viento serán la principal preocupación para viajar el viernes y el sábado.

Las temperaturas frías --de 5,5 a 16,5 °C por debajo de lo normal-- combinadas con la abundante humedad están provocando chubascos de nieve en partes de Nuevo México y el oeste de Texas este viernes.

"Inicialmente esto tomará la forma de lluvia fría simple a través de la mayor parte de la región con una mezcla de lluvia y nieve que se espera desde el inicio a través del suroeste de las Llanuras del Sur más al norte a lo largo de la frontera del estado de TX/NM", dijo este viernes por la mañana la oficina del servicio meteorológico en Lubbock, Texas.

Para la noche del viernes, se espera que las temperaturas enfríen lo suficiente como para cambiar a la nieve en gran parte del oeste de Texas y el este de Nuevo México. Existe la posibilidad de que los totales alcancen de 101 a 203 mm al oeste de la I-27 y a través de la parte oriental de Nuevo México. Sin embargo, es posible que caigan cantidades aisladas de hasta 300 mm.

La nieve también podría reducir la visibilidad en las carreteras, así que por favor tenga cuidado hasta el sábado por la mañana cuando viaje.

Hay múltiples sistemas meteorológicos que afectarán al sureste durante los próximos tres días, por lo que es posible que tengas que ser selectivo a la hora de pasar tiempo al aire libre.

Si vives en Atlanta o Charlotte, Carolina del Norte, el sábado será el día más seco, ya que se esperan chubascos e incluso algunos truenos, tanto el viernes como el domingo, debido a otro sistema de tormentas.

Little Rock y Memphis tendrán el sábado lleno de aguaceros y algunas tormentas eléctricas.

"Algunos de estos chubascos y tormentas podrían ser eficientes productores de lluvias fuertes", dijo la oficina del servicio meteorológico en Memphis, señalando que mientras que las cantidades totales de acumulación se espera que sea alrededor de 25 mm para la mayor parte del Medio Sur, "localmente serán posibles cantidades más altas bajo tormentas particularmente eficientes".

Si bien la mayor amenaza de inundación se prevé para este viernes en toda la costa del Golfo de Texas, hay un nivel 1 de 4 de riesgo marginal de inundación el sábado desde Houston a Pensacola.

En el sureste, la mayoría de las áreas recibirán hasta 25 mm de lluvia hasta el domingo por la noche, pero algunos puntos aislados podrían registrar hasta 50 mm, especialmente aquellos que se encuentren bajo tormentas eléctricas.

Y en la costa oeste, un sistema frontal atravesará el noroeste del Pacífico este viernes, trayendo lluvia y nieve de mayor altura a la región este viernes y al oeste de las montañas el sábado.

En estas cordilleras occidentales hay una alerta de tormenta invernal y avisos de tiempo invernal antes de la nieve esperada.

Para las comunidades de la costa y los valles, la lluvia será la principal preocupación, con una acumulación total de 25 a 50 mm prevista para las próximas 72 horas.

"Aunque se espera nieve ligera [este viernes] a través de las Cascades, se ha emitido una vigilancia de tormenta de invierno para la noche del sábado al lunes por la mañana para las Cascades centrales, ya que un sistema más fuerte trae una nevada más pesada / altas cantidades de nieve", tuiteó la oficina del servicio meteorológico en Seattle. "Es probable que los viajes sean difíciles sobre los Pasos".

There is >90% chance for at least 6" of snow falling in the Cascades Sunday - Sunday night. There remains some uncertainty when conditions will be at their worst, but the bottom line is that it will be much snowier Sunday than Saturday in the Cascades. #pdxtst #orwx #wawx #MtHood pic.twitter.com/kxbTG7OXML

— NWS Portland (@NWSPortland) November 24, 2022