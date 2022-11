Las autoridades revelan una nota encontrada en el teléfono del atacante de Walmart

Los momentos perturbadores de una sobreviviente del tiroteo en Walmart 5:19

(CNN) -- Las autoridades de Chesapeake, Virginia, publicaron detalles de una nota encontrada en el teléfono del atacante de Walmart, responsable de la muerte de seis empleados antes de quitarse la vida, la noche de este martes.

En una serie de tuits publicados este viernes, la ciudad de Chesapeake compartió una captura de pantalla de una nota llamada "nota de la muerte", que describía las quejas que el atacante Andre Bing, tenía consigo mismo y con sus colegas, algunos de ellos con nombres específicos.

La nota habla extensamente sobre Dios, el Espíritu Santo y sobre cómo el autor del ataque sentía que sus colegas se reían y se burlaban de él.

“Los empleados se rieron de mí con maldad, se burlaron y celebraron mi caída el último día. Por eso corren la misma suerte que yo”, dice la nota.

“Desearía haber podido salvar a todos de mí mismo”, dice la nota. “Dios mío, perdóname por lo que voy a hacer…”.

Las autoridades también informaron que Bing utilizó una pistola de 9 mm que se compró en la mañana de este martes 22 de noviembre, el mismo día del tiroteo.

Bing no tenía antecedentes penales, señaló la ciudad.

Mientras las autoridades investigan el tiroteo masivo de esta semana dentro del Walmart , al menos dos empleados permanecían hospitalizados en estado crítico.

El tiroteo del martes por la noche, dos días antes del Día de Acción de Gracias, comenzó minutos después de las 10 p.m. dentro de la sala de descanso de los empleados, donde algunos trabajadores se preparaban para comenzar su turno nocturno.

Las personas muertas son Randy Blevins, de 70 años; Lorenzo Gamble, 43; Tyneka Johnson, 22; Brian Pendleton, 38; Kellie Pyle, 52, y un menor, de 16 años, cuyo nombre no se da a conocer por ser menor de edad, según autoridades.

Mientras la policía trabaja para determinar el motivo de uno de al menos tres tiroteos masivos en Virginia este mes, los funcionarios de Chesapeake han anunciado una vigilia para las víctimas, programada para el lunes por la noche en City Park.

"Chesapeake es una comunidad muy unida y todos estamos conmocionados", dijo el alcalde Rick West en un mensaje publicado en línea a principios de esta semana. "Juntos nos apoyaremos mutuamente durante este tiempo".

La tragedia, que se produjo cuando muchos miembros de la comunidad se preparaban para pasar las vacaciones con familiares y amigos, ha desatado un estallido de dolor y trauma por la pérdida de seres queridos en otro tiroteo masivo en EE.UU.

Otra comunidad de Virginia también ha estado soportando el dolor de las vidas perdidas por la violencia armada. A unas 170 millas al oeste de Chesapeake, un estudiante, de 22 años, de la Universidad de Virginia, en Charlottesville, fue arrestado y acusado después de abrir fuego contra sus compañeros el 13 de noviembre, matando a tres de ellos en un autobús que regresaba al campus de una excursión a Washington.

El duelo también ha impregnado a una comunidad de Colorado el fin de semana pasado, cuando una persona sospechosa, de 22 años, disparó y mató a cinco personas en un club nocturno LGBTQ en Colorado Springs, hiriendo a otras 19, dijeron las autoridades.

Estos tiroteos, entre muchos otros, han puesto a EE.UU. en el ominoso camino de hacer de 2022 el segundo año con más tiroteos masivos registrados, según datos de Gun Violence Archive, una organización sin fines de lucro, que comenzó a rastrear los casos en 2014.

Los sobrevivientes describen el tiroteo

El tiroteo en Chesapeake esta semana estalló repentinamente, y los testigos dijeron que estaban conmocionados e incrédulos cuando vieron al hombre armado apuntándoles con un arma de fuego.

El empleado de Walmart, Kevin Harper, dijo que el atacante entró en la sala de descanso e inmediatamente comenzó a disparar.

"Entró allí y comenzó a rociar", dijo Harper en un video en las redes sociales.

El atacante ha sido identificado como Andre Bing, quien trabajaba como "líder de equipo" durante la noche. El hombre, de 31 años, había estado trabajando para Walmart desde 2010, dijo la compañía. Las autoridades han dicho que tenía una pistola semiautomática y varios cargadores de municiones.

Dos víctimas muertas y el atacante fueron encontrados en la sala de descanso, otra víctima fue encontrada en el frente de la tienda y otras tres murieron en el hospital, dijeron funcionarios de la ciudad de Chesapeake.

Jessie Wilczewski, quien fue contratada recientemente, le dijo a CNN que estaba en una reunión programada regularmente cuando comenzó el tiroteo.

Al principio, "no lo registré como real", dijo, hasta que el sonido de los disparos resonó en su pecho.

Wilczewski se escondió debajo de una mesa mientras el atacante caminaba por un pasillo cercano. Podía ver a algunos de sus compañeros de trabajo en el piso o acostados en sillas, todos inmóviles y algunos probablemente muertos, dijo. Se quedó porque no quería dejarlos solos.

"Podría haber salido corriendo por esa puerta... y me quedé. Me quedé para que no estuvieran solos en sus últimos momentos", dijo Wilczewski en un mensaje a las familias de dos víctimas.

Cuando el atacante regresó a la sala de descanso, dijo Wilczewski, le dijo que saliera de debajo de la mesa y se fuera a casa.

"Tuve que tocar la puerta que estaba cubierta [de sangre]", dijo. "Solo recuerdo agarrar mi bolsa y pensar: 'Si me va a disparar por la espalda, bueno, tendrá que esforzarse mucho porque estoy corriendo', y lo hice... y no me detuve hasta que llegué a mi auto y luego tuve un colapso".

Briana Tyler, también una empleada recién contratada, dijo que vio balas volando a solo unos centímetros de su cara.

"De repente escuchas 'pa pa pa pa pa pa pa'", dijo Tyler. "Había gente que se tiraba al suelo", dijo. "Todo el mundo estaba gritando, jadeando, y sí, simplemente se alejó después de eso y continuó por toda la tienda y siguió disparando".

Aya Elamroussi, de CNN, contribuyó en este reporte.