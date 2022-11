Sobrevivientes e investigadores del tiroteo en un Walmart de Virginia pasan Acción de Gracias buscando los motivos

Empleado de Walmart dispara y deja a seis muertos 3:31

(CNN) -- Luego de que un día normal de trabajo se convirtiera en tragedia en un Walmart de Chesapeake, Virginia, los sobrevivientes e investigadores pasan el Día de Acción de Gracias indagando por el motivo de un empleado para abrir fuego contra sus compañeros, matando a seis personas antes de quitarse la vida.



Los empleados se preparaban para un turno nocturno cuando un gerente abrió fuego con una pistola en la sala de descanso, justo después de las 10 de la noche, dijeron las autoridades.

Las autoridades identificaron a los fallecidos como Randy Blevins, de 70 años; Lorenzo Gamble, de 43; Tyneka Johnson, de 22; Brian Pendleton, de 38; Kellie Pyle, de 52, y un chico de 16 años, cuyo nombre no se ha revelado por ser menor de edad.

Dos personas heridas en el tiroteo continuaban hospitalizadas en estado crítico este Día de Acción de Gracias, mientras otra más fue dada de alta el miércoles, dijo un portavoz del Hospital General Sentara Norfolk.

"Conozco esta comunidad y la conozco bien. Y sé que nos uniremos y echaremos una mano a las familias de las víctimas", dijo este miércoles el alcalde de Chesapeake, Rick West, en un mensaje de video.

El tiroteo, otro ejemplo más de cómo la horrible violencia con armas de fuego trastorna la vida de los estadounidenses en los entornos más convencionales, ha dejado a muchos afligidos por la pérdida de sus seres queridos y a los sobrevivientes traumatizados por lo que presenciaron. A medida que comienza el largo viaje para procesar esas emociones, persisten las preguntas sobre lo que podría haber antecedido a los asesinatos.

Donya Prioleau estaba dentro de la sala de descanso de los empleados cuando el atacante comenzó a disparar a sus compañeros de trabajo, dijo.

"No sabemos qué le llevó a hacer esto", dijo Prioleau. "Ninguno de nosotros puede entender por qué ocurrió".

Las autoridades identificaron al atacante como Andre Bing, quien trabajaba como "líder de equipo" durante la noche. El hombre, de 31 años, había sido empleado de Walmart desde 2010, dijo la empresa.

Bing les disparó a tres amigos de Prioleau "antes de salir corriendo. La mitad de nosotros no creía que esto fuera real hasta que algunos vimos toda la sangre en el suelo", dijo.

Dos víctimas muertas y el atacante fueron hallados en la sala de descanso, mientras que otro fue encontrado en la parte delantera de la tienda, dijeron las autoridades de la ciudad de Chesapeake. Otros tres murieron en el hospital. Los funcionarios intentan determinar el número exacto de heridos, pues algunas personas pueden haber llegado a los hospitales por su propia cuenta.

El motivo del tiroteo seguía sin esclarecerse este miércoles, dijo el jefe de policía de Chesapeake, Mark Solesky.

El tiroteo masivo de este martes fue al menos el tercero que ocurre en Virginia solo este mes, según el Gun Violence Archive, y se produce en medio del dolor que muchas personas de todo el país enfrentan este Día de Acción de Gracias por la pérdida de sus seres queridos o por los heridos en tiroteos.

A tan solo unos 230 kilómetros al oeste de Chesapeake, un estudiante de 22 años de la Universidad de Virginia en Charlottesville presuntamente abrió fuego contra sus compañeros el 13 de noviembre, matando a tres de ellos en un autobús que regresaba al campus de un viaje de estudios a Washington.

El fin de semana, una persona de 22 años disparó y mató a cinco personas en un club nocturno LGBTQ de Colorado Springs, Colorado, e hirió a otras 19, según las autoridades. Y hace seis meses, un hombre armado en Uvalde, Texas, mató a 19 estudiantes y dos profesoras, una tragedia sobre la que las víctimas siguen buscando respuestas.

"¿Cómo se celebra cuando estás devastado? ¿Cómo dar las gracias cuando ya no tienes nada que entregar? ¿Cómo finges y sonríes cuando te despiertas llorando?", escribió este jueves Brett Cross sobre su sobrino, Uziyah García, asesinado en Uvalde.

En total, Estados Unidos ha sufrido más de 600 tiroteos masivos en lo que va de año, según el Gun Violence Archive.

Tanto la organización sin fines de lucro como CNN definen los tiroteos masivos como aquellos en los que se dispara a cuatro o más personas, sin incluir al agresor.

En relación con la epidemia, la exrepresentante estadounidense Gabby Giffords, que resultó gravemente herida en un tiroteo masivo en 2011, tuiteó en la víspera de Acción de Gracias una petición de reformas: "No podemos seguir siendo la nación de la violencia armada y los tiroteos masivos. No podemos vivir así. Debemos actuar".

"Me quedé para que no estuvieran solos"

En Chesapeake, el horror comenzó menos de una hora antes de que la tienda cerrara tras un ajetreado día de compras por las festividades.

Jessie Wilczewski, que había sido contratada recientemente, dijo a CNN que estaba en una reunión habitual en la sala de descanso cuando vio al atacante en la puerta apuntando con un arma.

Al principio, no creyó que lo que estaba viendo fuera real, pero luego sintió que el pecho le latía con fuerza y que le zumbaban los oídos cuando estalló un torrente de disparos, dijo. Al principio, "no pensé que fuera real", dijo, hasta que el sonido de los disparos resonó en su pecho.

Wilczewski se escondió debajo de una mesa mientras el agresor caminaba por un pasillo cercano. Pudo ver a algunos de sus compañeros de trabajo en el suelo o tumbados en sillas, todos inmóviles y algunos probablemente muertos, dijo. Se quedó porque no quería dejarlos solos.

"Podría haber salido corriendo por esa puerta... y me quedé. Me quedé para que no estuvieran solos en sus últimos momentos", dijo Wilczewski en un mensaje a las familias de dos víctimas.

Cuando el atacante volvió a la sala de descanso, dijo Wilczewski, le dijo que saliera de debajo de la mesa y se fuera a casa.

"Tuve que tocar la puerta que estaba cubierta (de sangre)", dijo. "Solo recuerdo que agarré mi bolso y pensé: 'Si va a dispararme por la espalda, bueno, va a tener que esforzarse mucho porque estoy corriendo', y corrí ... y no me detuve hasta que llegué a mi auto y entonces fue que me quebré”.

Briana Tyler, una empleada que también fue contratada recientemente, acababa de empezar su turno cuando empezó el tiroteo.

"De repente se oye el pa pa pa pa", dijo Tyler a CNN, y añadió que vio las balas volando a pocos centímetros de su cara. "No hubo una pausa entre ellas como para intentar procesarlo realmente".

El atacante tenía una "mirada perdida" mientras miraba alrededor de la sala y disparaba a la gente, dijo Tyler.

"Había gente que se tiraba al suelo", dijo. "Todo el mundo gritaba, le faltaba el aliento, y sí, se alejó después de eso y continuó por toda la tienda y siguió disparando".

Lo que sabemos sobre el sospechoso

El atacante mostró un comportamiento perturbador en el pasado, dijeron otros empleados.

Shaundrayia Reese, que trabajó con el atacante de 2015 a 2018, lo describió como una persona solitaria.

"Siempre decía que el gobierno lo estaba vigilando. No le gustaban las redes sociales y cubría con cinta negra la cámara de su teléfono. Todo el mundo siempre pensó que había algo mal con él", dijo Reese.

Joshua Johnson, un antiguo trabajador de mantenimiento de la tienda, dijo que el agresor había amenazado con tomar medidas si alguna vez perdía su empleo.

"Dijo que si alguna vez lo despedían de su trabajo, tomaría represalias y la gente recordaría quién era", dijo Johnson.

Ni Johnson ni Reese informaron a la dirección de ninguna preocupación sobre Bing, dijeron.

En un comunicado, Walmart dijo que estaba trabajando con las autoridades locales en la investigación.

"Sentimos las tragedias como ésta de forma personal y profunda. Pero esta es especialmente dolorosa, ya que sabemos que el agresor era un asociado de Walmart", dijo el presidente y CEO de Walmart US, John Furner, en un comunicado. "Toda la familia de Walmart tiene el corazón roto. Nuestros corazones y oraciones están con los afectados".

-- Chris Boyette, Amanda Jackson, Paul P. Murphy, David Williams, Holmes Lybrand, Michelle Watson, Holly Yan, Ariane de Vogue, John Miller, Caroll Alvarado, Curt Devine, Eliott C. McLaughlin, Paradise Afshar, Christina Maxouris, Dave Alsup, Joe Sutton, Braden Walker, Lauren Koenig, Brian Todd y Josh Campbell contribuyeron con este reportaje.