OPINIÓN | Zapatos plásticos y transparentes: ¿Te gustan o no?

Nota del editor: Mari Rodríguez Ichaso ha sido colaboradora de la revista Vanidades durante varias décadas. Es especialista en moda, viajes, gastronomía, arte, arquitectura y entretenimiento, productora de cine y columnista de estilo de CNN en Español. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivamente suyas. Lee más artículos de opinión en cnne.com/opinion

(CNN Español) -- ¡Zapatos transparentes —hechos de plástico o “lucite”— son la última moda! ¡Una tendencia de locura! Y en las tiendas —o en línea— encontrarás desde los más económicos hasta los carísimos de famosas marcas, y desde los más clásicos hasta los más extravagantes. Infinidad de alternativas si te unes a la moda que ya llevan Sarah-Jessica Parker, Kendall Jenner, Kim Kardashian, Blake Lively, Beyoncé, Gigi Hadid y la súper “stylish” Amal Clooney.





Como todo en la moda, son un “revival” de una tendencia de los años 50 que resurgió en los 70 —¡y recuerdo que me fascinaba ver a mi “stylish” Tia Fela con sus sexy tacones transparentes con toques de satén negro!—. ¡Que fabulosos se le veían cuando cruzaba las piernas muy sofisticadamente!

Décadas han pasadoy aquí los tenemos de nuevo. Zapatos planos, sandalias con adornos de brillo o “stilettos” de todo tipo, en plástico de colores e incluyendo modelos transparentes con la punta negra estilo Chanel. Los modelos varían mucho —y también los grandes diseñadores han lanzado sus versiones—.

Para el día o la noche, las opciones son fabulosas: Jimmy Choo, Gucci, Stuart Weitzman (diseñado por el puertorriqueño Edmundo Castillo), Gianvito Rossi, Aquazzura (diseñado por el colombiano Edgardo Osorio), Christian Louboutin y YSL y su bestseller estilo Opium… ¡todos los han presentado! Igual que marcas más económicas como Steve Madden. DSW y Vince Caputo. ¡Y en Amazon es uno de los estilos de mayor venta! ¿Qué les parece cómo la moda hace un “comeback”?

Y solo me resta preguntar ¿Serán cómodos? ¿Serán los materiales mejores que el duro plástico de años atrás? Les comento esto porque me regalaron unos “vintage” —y el plástico era como llevar afilados cuchillos en los pies— y no me los pude poner.

Y para saber más hablé con el diseñador Edmundo Castillo, creador de los zapatos Stuart Weitzman. “Hoy hay distintos tipos de plásticos en el mercado, de menor o mayor calidad, desde más finos a más gruesos y con menor o mayor elasticidad. Yo suelo utilizar la mejor calidad posible. Y eso sí, es muy importante suavizar los bordes o cantos del zapato para que no queden afilados. Es esencial —y al hacerlo a mano se terminen mejor y mucha más comodidad—”.

De manera que aquí te dejo un tip: revisa los bordes o cantos de los zapatos que te gusten y asegúrate de que son suaves y no sean ásperos o afilados. Y a disfrutar tus bellos zapatos transparentes —como aquellos de cristal que lució Cenicienta en el baile—.