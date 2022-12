Declaran culpable a la Organización Trump de varios cargos de fraude fiscal

Esto es lo que debes saber sobre el juicio contra la Organización Trump 2:19

(CNN) -- Un jurado declaró a dos empresas de la Organización Trump culpables de múltiples cargos de fraude fiscal y falsificación de registros comerciales relacionados con un esquema que se extendió por 15 años para defraudar a las autoridades fiscales al no reportar ni pagar impuestos sobre la compensación de los altos ejecutivos.

Trump Corp. y Trump Payroll Corp. fueron declaradas culpables de todos los cargos que enfrentaban.

Donald Trump y su familia no fueron acusados en este caso. Sin embargo, los fiscales mencionaron repetidamente durante el juicio la conexión del expresidente con los beneficios otorgados a ciertos ejecutivos, incluidos apartamentos financiados por la empresa, arrendamiento de automóviles y gastos personales.

El veredicto de culpabilidad se produce mientras Trump enfrenta el escrutinio de los fiscales federales y estatales por su manejo de documentos clasificados, el esfuerzo por anular los resultados de las elecciones de 2020 y la precisión de los registros comerciales y estados financieros de la Organización Trump. También enfrenta una demanda civil de US$ 250 millones de la fiscal general de Nueva York que lo acusa a él y a sus hijos adultos de estar involucrados en un fraude que se extendió una década. La fiscal general busca prohibirles de forma permanente que se desempeñen como funcionarios o directores de una empresa en el estado de Nueva York, entre otras sanciones.

El fiscal Joshua Steinglass le dijo al jurado en los argumentos finales que Trump “sancionó explícitamente” el fraude fiscal y los instó a rechazar el argumento de la defensa de que el exdirector financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, era un empleado deshonesto motivado por su propia codicia personal.

“Toda esta narrativa de que Donald Trump es felizmente ignorante simplemente no es cierta”, dijo Steinglass.

El jurado escuchó que Trump accedió por capricho a pagar la matrícula de la escuela privada de los nietos de Weisselberg y firmó un contrato de arrendamiento de un apartamento en Manhattan para acortar el viaje del ejecutivo. Trump firmó personalmente los cheques de bonificación de sus empleados en Navidad y puso sus iniciales en un memorando en el que reducía el salario de otros altos ejecutivos, lo que, según los fiscales, sugería que sabía todo el tiempo sobre el esquema fraudulento.

Los fiscales alegaron que durante años los altos ejecutivos redujeron sus salarios informados por la cantidad de beneficios complementarios emitidos por la empresa para evitar pagar los impuestos requeridos.

La condena tras el juicio de una semana es una victoria para la oficina del fiscal de distrito de Manhattan dirigida por Alvin Bragg, que basó su caso en el libro mayor general de Trump Corporation, los registros fiscales y el testimonio de Weisselberg.

Weisselberg, que está de licencia pagada de la empresa, pasó tres días en el estrado de los testigos. Se declaró culpable de 15 delitos graves por no pagar impuestos sobre US$ 1.76 millones en ingresos. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, será sentenciado a cinco meses de cárcel si el juez determina que testificó con sinceridad.

En su testimonio, Weisselberg admitió que debería haber pagado impuestos sobre la compensación, por un total de aproximadamente US$ 200.000 en un año, que incluían un apartamento de lujo en Manhattan con vista al río Hudson, dos autos Mercedes Benz, estacionamiento, servicios públicos, muebles y matrícula de escuela privada para sus nietos. También testificó que se pagó a sí mismo y a otros ejecutivos como si fueran consultores independientes, lo que permitió a las empresas de Trump evadir el pago de impuestos.

Weisselberg testificó que logró el esquema con la ayuda de su subordinado, el controlador de la Organización Trump, Jeffrey McConney. McConney, quien recibió inmunidad por testificar ante el gran jurado, admitió parte de la conducta ilegal en su testimonio.

Después de que Trump fuera elegido presidente, testificó Weisselberg, hubo una “limpieza” y muchas de las prácticas ilegales cesaron.

Reveló conversaciones que tuvo con Trump, Eric Trump y Donald Trump Jr., pero le dijo al jurado cuando los abogados de Trump le preguntaron que él no planeó ni conspiró con nadie en la familia Trump.

Weisselberg se emocionó en ocasiones y le dijo al jurado que estaba “avergonzado” por su conducta y que “traicionó” a la familia Trump, quien ha sido su empleador durante 49 años.

Los fiscales y los abogados defensores denunciaron las lealtades divididas de Weisselberg: querer cumplir con su acuerdo de culpabilidad y cumplir una sentencia de cárcel más baja y su lealtad a la familia Trump, que podría pagarle US$ 1 millón en compensación este año.

Exdirectivo de Organización Trump se declara culpable de fraude 3:25

Para probar la culpabilidad de la empresa, los fiscales tenían que demostrar que Weisselberg o McConney eran un "agente de alta dirección" que cometió los delitos en el ámbito de su empleo y "en nombre de" la empresa.

Los fiscales y los abogados defensores discutían en círculos sobre lo que significaba “en nombre de”.

El juez Juan Merchan también luchó sobre cómo explicar la frase al jurado y recurrió a dos tratados legales para crear una definición.

El juez se lo explicó al jurado y dijo: “Bajo la definición de ‘en nombre de’, no es necesario que los actos delictivos realmente beneficien a la corporación. Pero los actos de un agente no son "en nombre de" una corporación si se llevaron a cabo únicamente para promover el propio interés de los agentes. Dicho de otra manera, si los actos del agente se tomaron simplemente para beneficio personal, no fueron 'en nombre de' la corporación”.

Weisselberg caminó por una línea muy fina en su testimonio, diciéndole al jurado que nunca quiso lastimar a la compañía, que lo impulsaba la codicia y principalmente quería pagar menos impuestos. Pero, también dijo, sabía en ese momento que la compañía se beneficiaría hasta cierto punto de sus esquemas.

En su testimonio, Weisselberg dijo: "Fue un beneficio para la empresa, pero principalmente se debió a mi codicia". Le dijo al jurado que la compañía ahorró dinero al pagar menos impuestos sobre su compensación no registrada en los libros y reconoció cuando la fiscal Susan Hoffinger le preguntó si, si bien su objetivo principal era evitar impuestos, también creaba un beneficio para la compañía.

“Hasta cierto punto, sí”, testificó Weisselberg.

Weisselberg dijo que él y McConney sabían en ese momento que la compañía pagaría menos impuestos sobre la nómina a través del esquema, aunque dijo que nunca lo discutieron explícitamente.

Los abogados de Trump argumentaron repetidamente ante el jurado que "Weisselberg lo hizo por Weisselberg" para enfatizar que estaba motivado únicamente por su codicia personal.

En el contrainterrogatorio, Weisselberg estuvo de acuerdo en que la decisión de no pagar impuestos fue suya y se tomó únicamente para beneficiarse a sí mismo.

“Esa fue mi intención”, dijo Weisselberg cuando los abogados de Trump le preguntaron, “beneficiarme a mí mismo”.

Los abogados de las entidades de Trump llamaron solo a un testigo de hecho, el contador de mucho tiempo de las compañías de bienes raíces Donald Bender de Mazars USA, que dejó a Trump como cliente a principios de este año.

Los abogados de Trump dijeron que Bender estaba al tanto de la compensación extraoficial o debería haber descubierto el fraude fiscal y lo acusaron de mentir en el estrado.

Cuando fue interrogado por los fiscales, Bender testificó que confiaba y dependía de Weisselberg, quien testificó que ocultó el plan ilegal.

Steinglass, el fiscal, le dijo al jurado que las empresas de Trump eran culpables, y que el plan ilegal se inventó “para que los empleados puedan obtener un salario neto mayor mientras le cuesta menos a Trump Corporation. Es una situación en la que todos ganan, a menos que sean las autoridades fiscales”.

Esta historia ha sido actualizada con detalles adicionales.