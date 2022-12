EE.UU. podría cambiar las condiciones para los ahorros para la jubilación. Esto es lo que podrían significar para ti

¿Pago impuestos si traigo mi jubilación a EE.UU.? 5:10

(CNN Business) -- Las nuevas reglas de jubilación podrían hacer que sea más fácil para los estadounidenses acumular ahorros para la jubilación, y que retirarlos sea menos costoso, si los legisladores aprueban un paquete de reforma de jubilación antes de fin de este mes.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ya aprobó su propia versión de los cambios en las reglas del plan de jubilación, y dos comisiones clave del Senado aprobaron sus propias versiones. Desde el verano boreal, los legisladores han estado tratando de juntar los tres proyectos de ley en un paquete grande conocido como Secure 2.0.

Una vez finalizado, una idea es adjuntar ese paquete a un proyecto de ley general de gastos del Gobierno que ambas cámaras del Congreso puedan votar antes de las vacaciones. Pero si los legisladores no pueden ponerse de acuerdo sobre un proyecto de ley de gastos generales de este tipo, es probable que el plan Secure 2.0 deba volver a presentarse el próximo año para la consideración del nuevo Congreso.

“La Cámara de Representantes y el Senado han estado trabajando para llegar a un acuerdo y están cerca de lograrlo; el proyecto de ley final casi está listo”, dijo el senador demócrata Ben Cardin, quien copatrocinó el proyecto de ley aprobado por la Comisión de Finanzas del Senado, en una declaración enviada por correo electrónico. “Pero la pregunta es qué vehículo lo llevará a cruzar la línea de meta. Necesitamos absolutamente asegurarnos de que sea una prioridad”.

Si bien los detalles aún están en secreto y no se ha publicado ningún lenguaje legislativo, aquí hay un vistazo a siete de las disposiciones de ahorro que muy probablemente se incluirán en cualquier paquete de jubilación final, según dos expertos en políticas de jubilación que han estado siguiendo el proceso de cerca: Chris Spence, jefe de Relaciones con el Gobierno Federal en el Teachers Insurance and Annuity Association of America; y Brigen Winters, director y presidente de Práctica de Políticas en el bufete de abogados Groom Law Group.

1. Se podrá exigir la inscripción automática en los planes 401(k)

Los empleadores que inicien nuevos planes de ahorro para la jubilación en el lugar de trabajo podrían estar obligados a inscribir automáticamente a los empleados en el plan. (Actualmente, es opcional para los empleadores hacerlo). Luego, dependería del empleado optar activamente por no participar si no desea participar.

Es probable que la disposición requiera una tasa de contribución predeterminada (por ejemplo, entre el 3 % y el 10 %) más una escalada automática (por ejemplo, del 1 % anual hasta una tasa de contribución máxima de al menos el 10 % pero no más del 15 %).

2. Introducir contribuciones del empleador para los pagos de préstamos estudiantiles

Cuando tiene que pagar la deuda de préstamos estudiantiles, también es más difícil ahorrar para la jubilación. El plan Secure 2.0 podría permitir a los empleadores hacer una contribución equivalente al plan de jubilación de un empleado en función de los pagos de sus préstamos estudiantiles. De esa manera, se aseguraría de que el empleado esté acumulando ahorros para la jubilación sin importar nada.

3. Aumentar la edad para las distribuciones mínimas requeridas

Antes, cuando cumplías 70 años y medio, tenías que comenzar a retirar una cantidad mínima requerida de tu plan 401(k) o IRA. Luego, la edad subió a 72 años. Según la última legislación, es probable que no necesites utilizar tus ahorros para la jubilación sino hasta los 75 años si no lo deseas.

4. Ayude a los empleados a crear y acceder a ahorros de emergencia

Normalmente, si utilizas tu plan 401(k) antes de los 59 años y medio, no solo debes pagar impuestos sobre ese dinero, sino también pagar una multa por retiro anticipado del 10 %.

Para los empleados a los que se les disuade de ahorrar dinero en un plan de jubilación con impuestos diferidos porque les preocupa que sea demasiado complicado y costoso acceder a él para emergencias, el plan Secure 2.0 puede incluir una o dos opciones para disipar ese temor.

Una opción le permitiría hacer un retiro sin multas de hasta US$ 1.000 al año para emergencias. Si bien el empleado aún debe impuestos sobre la renta por ese retiro en el año en que se realiza, podría recuperar ese dinero si devuelve el monto que retiró dentro de los tres años, dijo Winters.

Otro podría permitir que un empleador agregue una “cuenta adicional” a la cuenta de jubilación de un empleado, donde el empleado puede contribuir dinero después de impuestos explícitamente para emergencias, dijo Spence. Ese dinero podría tomarse directamente de tu cheque de pago, al igual que tus contribuciones 401 (k).

5. Aumentar los límites de contribución de actualización para trabajadores mayores

Actualmente, si tienes 50 años o más, puedes contribuir con US$ 6.500 adicionales a tu plan 401(k) además del límite federal anual de US$ 20.500. Según el paquete de jubilación, las personas entre 60 y 64 años (el rango final puede ser más estrecho) pueden contribuir con US$ 10.000, en lugar de US$ 6.500.

Sin embargo, para ayudar a pagar el costo del paquete de jubilación, otra disposición podría exigir que cualquier persona que haga aportes para ponerse al día los aplique en una cuenta Roth (de jubilación individual). Por lo tanto, en lugar de hacer aportes antes de impuestos hasta el límite de aportes para ponerse al día, aún podría contribuir el mismo monto, pero tendría que ser con dinero después de impuestos. Ese dinero crecería libre de impuestos y podría retirarse libre de impuestos en la jubilación. Pero el Gobierno federal obtendría los ingresos fiscales de la contribución original por adelantado.

6. Mejorar y simplificar el crédito del ahorro

Existe una contrapartida federal infrautilizada para las contribuciones de jubilación de personas de bajos ingresos de hasta US$ 2.000 al año. El nuevo paquete de jubilación podría mejorar y simplificar el llamado crédito del ahorro para que más personas puedan usarlo. Los contribuyentes de bajos ingresos podrían obtener un crédito fiscal reembolsable por valor del 50 % de sus ahorros hasta un límite de contribución en un año determinado.

Los créditos fiscales reducen su obligación tributaria dólar por dólar. Pero los créditos fiscales reembolsables significan que el contribuyente obtendrá el dinero incluso si no tiene una obligación tributaria que reducir.

7. Facilitar el ahorro de los trabajadores a tiempo parcial

Los trabajadores a tiempo parcial actualmente deben poder participar en un plan de jubilación en el lugar de trabajo si tienen al menos tres años de servicio y trabajan al menos 500 horas al año. El nuevo paquete probablemente reduciría ese tiempo de servicio a dos años.