Death Stranding 2, Hades 2, entre otros: los anuncios más destacados de The Game Awards 2022

Imágenes promocionales de Armored Core, Death Stranding 2 y Hades 2, anunciados en The Game Awards 2022

(CNN Español) -- Los premios The Game Awards 2022 galardonaron este 8 de diciembre a los mejores videojuegos del año 2022, con Elden Ring, la obra de From Software e Hidetaka Miyazaki, como el gran ganador de la noche llevándose los dos premios principales: el Game of the Year (GOTY) y el de Mejor Dirección. Además de los galardones, el evento acostumbra a ser un espacio en el que se anuncian y muestran nuevos videojuegos y esta edición del 2022 no quiso quedarse atrás en ese aspecto y ha tenido grandes sorpresas.

Durante las más de dos horas y media de duración del evento pudieron verse diferentes tráileres y anuncios de videojuegos. Recopilamos los más destacados de la noche

Death Stranding 2

El legendario y mediático creador japonés, Hideo Kojima, vuelve a la carga con una secuela para Death Stranding. La obra original de Kojima Productions, publicada en 2019, sorprendió por su críptico planteamiento, la historia que narraba de conectar el mundo y, especialmente, por la propuesta jugable centrada en andar por praderas, montes y ríos, mientras se portaba un bebé en una cápsula que permitía detectar a entidades espectrales. Lo que parecía una historia cerrada regresa ahora con una nueva entrega que volverá a contar en su reparto con Norman Reedus, Léa Seydoux y Troy Baker y además sumara a Elle Fanning y Shioli Kutsana. El propio tráiler finaliza con un misterioso mensaje que cuestiona: "¿Deberíamos haber conectado?".

Hades 2

Supergiant Games se consagró como referente del panorama independiente en 2018 tras Hades (aunque antes ya cosecharon el éxito con Bastion, Transistor y Pyre), el juego de acción roguelike ambientado en el inframundo griego protagonizado por Zagreo, hijo de Zeus, que aunaba un gameplay dinámico y un exquisito estilo artístico. La sorpresa de estos The Game Awards 2022 vino de la mano del inesperado anuncio de una secuela protagonizada por la Princesa del Inframundo, quien buscará acabar con el Titán del Tiempo, Cronos. Será lanzado en 2023.

Armored Core VI: Fires of Rubicon

From Software, los creadores del ganador del mejor juego del año 2022, Elden Ring, y de la exitosa saga Dark Souls, Bloodborne y Sekiro, regresa a una de las sagas que hizo popular al estudio en los 90 y 2000 junto a King's Field. Armored Core son juegos de acción con mechas y, sin duda, será un cambio respecto a los juegos de acción en los que trabajaron en los últimos años (han pasado 10 años desde Armored Core V). El mismo Hidetaka Miyazaki estará involucrado como director en los primeros estadios del videojuego para acabar siendo dirigido por Masaru Yamamura. Será publicado en 2023 en PC, PS4, PS5, Xbox One, y Series X/S.

Judas

Ken Levine uno de los grandes nombres de la industria del videojuego tras crear los exitosos Bioshock y Bioshock Infinite y System Shock 2, regresa con un nuevo videojuego tras 10 años sin saber de él: Judas, un nuevo videojuego de acción en primera persona en el que la narrativa será de nuevo la gran protagonista pero en una ambientación de ciencia ficción.

Earthblade

Celeste, el título de plataformas publicado en 2018 que contaba con un fuerte mensaje sobre la depresión y la ansiedad, fue una de las grandes sorpresas del panorama indie de los últimos años y sus creadores tienen algo nuevo: Earthblade, un nuevo metroidvania, esta vez de corte más fantástico. Llegará en 2024.

Otros anuncios de peso: fechas de lanzamiento para Baldur's Gate 3, Diablo IV, Final Fantasy XVI y Street Fighter 6

Más allá de las 5 sorpresas mencionadas, The Game Awards 2022 también dejó novedades en otros muchos títulos y entre las más destacadas se encuentran las fechas confirmadas de lanzamiento de algunos de los videojuegos más esperados del 2023.