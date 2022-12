China elimina la aplicación de seguimiento de virus mientras el país se prepara para un repunte de covid-19

Conoce los cambios radicales en la política cero covid de China 2:35

(CNN) -- China se prepara para una ola sin precedentes de casos de covid-19 a medida que desmantela gran parte de su política cero covid, mientras que un destacado experto advierte que las variantes de ómicron se están "propagando rápidamente" y hay señales de un brote que sacude la capital del país.

Los cambios continuaron el lunes cuando las autoridades anunciaron la desactivación de la función de seguimiento de salud de la “tarjeta de itinerario móvil” prevista para el día siguiente.

El sistema, que es independiente del sistema de escaneo de códigos de salud que aún se requiere en un número reducido de lugares en China, utilizaba los datos de los teléfonos celulares de las personas para rastrear su historial de viajes en los últimos 14 días en un intento de identificar a quienes han estado en una ciudad con zonas designadas como de “alto riesgo” por las autoridades.

Ha sido un punto de discordia para muchos chinos, incluso debido a las preocupaciones sobre la recopilación de datos y su uso por parte de los gobiernos locales para prohibir la entrada a quienes han visitado una ciudad con una "zona de alto riesgo", incluso si no fueron a esas áreas dentro de esa ciudad.

Pero a medida que avanza el desguace de partes de la infraestructura de cero covid, surgen dudas sobre cómo manejará el sistema de salud del país un brote masivo.

A lo largo del fin de semana, algunos negocios cerraron en Beijing y las calles de la ciudad quedaron en gran parte desiertas, ya que los residentes se enfermaron o temieron contraer el virus. Las mayores multitudes públicas que se vieron estaban fuera de las farmacias y las cabinas de prueba de covid-19.

El medio de comunicación China Youth Daily documentó filas de horas en una clínica en el centro de Beijing el viernes y citó a expertos anónimos que pedían a los residentes que no visitaran los hospitales a menos que fuera necesario.

Los trabajadores de la salud en la capital también estaban lidiando con un aumento en las llamadas de emergencia, incluso de muchos residentes con covid-positivo con síntomas leves o sin síntomas. El sábado, un funcionario del hospital hizo un llamado a los residentes en tales casos para que no llamen a la línea directa de servicios de emergencia de la ciudad, similar al 911, para mantenerla libre para los enfermos graves.

El volumen diario de llamadas de emergencia aumentó de las 5.000 habituales a más de 30.000 en los últimos días, dijo Chen Zhi, médico jefe del Centro de Emergencias de Beijing, según los medios oficiales.

El covid se estaba “propagando rápidamente” impulsado por variantes de ómicron altamente transmisibles en China, dijo un destacado experto en covid-19, Zhong Nanshan, en una entrevista publicada por los medios estatales el sábado.

“No importa qué tan fuerte sea la prevención y el control, será difícil cortar por completo la cadena de transmisión”, dijo Zhong, quien ha sido una voz pública clave desde los primeros días de la pandemia en 2020, citado por Xinhua.

Cambios y preocupaciones

El rápido retroceso de las pruebas en todo el país y el cambio de muchas personas a usar pruebas de antígenos en el hogar también ha dificultado medir el alcance de la propagación, y los datos oficiales ahora parecen no tener sentido.

Las autoridades registraron 8.626 casos de covid-19 en China el domingo, por debajo del recuento del día anterior de 10.597 y del máximo de más de 40.000 casos diarios a fines del mes pasado. Los informes de CNN desde Beijing indican que el recuento de casos en la capital china podría ser mucho mayor que el registrado.

Una nota que se ve en un edificio residencial en Beijing es indicativa de la situación más amplia y dice: “Debido a la grave situación epidémica de los últimos días, la cantidad de empleados que pueden venir a trabajar es muy insuficiente y el funcionamiento normal del apartamento se ha visto muy afectado y desafiado”.

El país está a solo unos días de una gran relajación de sus medidas de cero covid, que supuso un cambio vertiginoso para muchos chinos que vivían bajo los estrictos controles del gobierno y alimentó una narrativa de larga data sobre la letalidad de covid-19.

El miércoles pasado, altos funcionarios de salud hicieron una reversión radical de las pruebas masivas, la cuarentena centralizada y las reglas de seguimiento del código de salud en las que se había basado para controlar la propagación viral. Se mantienen algunos aspectos de esas medidas, como el uso del código de salud en lugares designados y la cuarentena central de casos graves, así como el aislamiento domiciliario de los casos.

Expertos externos advirtieron que China puede no estar preparada para manejar el aumento esperado de casos, luego de la sorpresiva medida de levantar sus restricciones a raíz de las protestas nacionales contra la política, el aumento del número de casos y el incremento de los costos económicos.

Si bien ómicron puede causar una enfermedad relativamente más leve en comparación con variantes anteriores, incluso una pequeña cantidad de casos graves podría tener un impacto significativo en el sistema de salud en un país de 1.400 millones de habitantes.

Zhong, en la entrevista con los medios estatales, dijo que la principal prioridad del gobierno ahora deberían ser las vacunas de refuerzo, particularmente para los ancianos y otras personas con mayor riesgo, especialmente con el Año Nuevo Lunar que se acerca el próximo mes, un tiempo de viaje pico donde los residentes urbanos visitan a los ancianos familiares y regresan a sus lugares de origen rurales.

Las autoridades de salud ordenaron el domingo mejoras en las capacidades médicas en las zonas rurales para fin de mes.

Las medidas que se tomarán incluyen aumentar las salas y camas de la UCI, mejorar el personal médico para cuidados intensivos y establecer más clínicas para la fiebre, dijo la Comisión Nacional de Salud de China en un comunicado.

'Exceso de publicidad'

Mientras tanto, los expertos han advertido que la falta de experiencia con el virus, y años de cobertura de los medios estatales centrados en sus peligros e impacto en el extranjero, antes de un cambio de tono reciente, podría empujar a aquellos que no están en una situación crítica a buscar atención médica, abrumando más los sistemas de salud.

Bob Li, un estudiante de posgrado en Beijing, que dio positivo el viernes, dijo que no le tenía miedo al virus, pero que su madre, que vive en el campo, se quedó despierta toda la noche preocupada por él. “Ella encuentra que el virus es algo muy, muy aterrador”, dijo Li.

“Creo que la mayoría de las personas en las zonas rurales de China pueden tener algunos malentendidos sobre el virus, que pueden provenir de la exageración de este virus por parte del estado en los últimos dos años. Esta es una de las razones por las que la gente tiene tanto miedo”, dijo, y agregó que todavía apoya el tratamiento cuidadoso del gobierno de covid-19 durante la pandemia.

Cómo la política de cero covid de China impacta en la vida cotidiana 2:56

Hay esfuerzos claros para reprimir la preocupación pública sobre el covid-19 y sus efectos colaterales, como la compra de medicamentos por pánico.

El organismo de control del mercado de China dijo el viernes que había una "escasez temporal" de algunos medicamentos "de gran venta" y prometió tomar medidas enérgicas contra el aumento de precios, mientras que el minorista en línea JD.com dijo la semana pasada que estaba tomando medidas para garantizar los suministros después de que la venta de ciertos medicamentos aumentó 18 veces esa semana respecto al mismo período en octubre.

Un hashtag que estuvo de moda en la plataforma de redes sociales Weibo de China, fuertemente moderada, durante el fin de semana presentó una entrevista en los medios estatales con un médico de Beijing que decía que las personas que dieron positivo por covid-19 pero que no tenían síntomas o tenían síntomas leves no necesitaban tomar medicamentos para recuperarse.

“Las personas con infecciones asintomáticas no necesitan ningún medicamento. Es suficiente descansar en casa, mantener un buen estado de ánimo y condición física”, dijo Li Tongzeng, médico jefe de enfermedades infecciosas en el Hospital You An de Beijing, en una entrevista vinculada a un hashtag visto más de 370 millones de veces desde el viernes.

Yong Xiong, Nectar Gan, Xiaofei Xu y Cheng Cheng de CNN contribuyeron a este informe.