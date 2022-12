Nelly Cheboi, creadora de laboratorios de computación para escolares de Kenya, es la Héroe del Año de CNN

Heroína de CNN entrega alimentos a personas necesitadas en Nueva York 4:52

(CNN) -- Nelly Cheboi, quien en 2019 renunció a un lucrativo trabajo de ingeniería de software en Chicago para crear laboratorios de computación para escolares en Kenya, es la Héroe del Año de CNN en 2022.

Los votantes en línea la seleccionaron entre los 10 principales Héroes de CNN de este año.

La organización sin fines de lucro de Cheboi, TechLit Africa, ha brindado a miles de estudiantes en las zonas rurales de Kenia acceso a computadoras recicladas donadas, y la oportunidad de un futuro mejor.

Cheboi aceptó el premio con su madre, quien dijo que “trabajó muy duro para educarnos”. Al comienzo de su discurso de aceptación, Cheboi y su madre cantaron una canción en el escenario que explicó que tenía un significado especial cuando era niña.

Como Héroe del Año de CNN, Cheboi recibirá US$ 100.000 para expandir su trabajo. Ella y los otros 10 Héroes de CNN honrados en la gala del domingo reciben un premio en efectivo de US$ 10.000 y, por primera vez, subvenciones adicionales, capacitación organizacional y apoyo de The Elevate Prize Foundation a través de una nueva colaboración con CNN Heroes. Nelly también será nombrada ganadora del Premio Elevate, que viene con una subvención de US$ 300.000 y apoyo adicional por valor de US$ 200.000 para su organización sin fines de lucro.

“El mundo es tu ostra cuando tienes educación”

Cheboi creció en la pobreza en Mogotio, un municipio rural en Kenya. “Conozco el dolor de la pobreza”, dijo Cheboi, de 29 años. “Nunca olvidaré lo que era tener el estómago revuelto por el hambre por la noche”.

publicidad

Como estudiante que trabajaba, Cheboi recibió una beca completa para Augustana College en Illinois en 2012. Comenzó sus estudios allí casi sin experiencia con computadoras, escribiendo documentos a mano y luchando por transcribirlos en una computadora portátil.

Sin embargo, todo cambió en su tercer año, cuando Cheboi tomó un curso de programación requerido para su especialización en matemáticas.

“Cuando descubrí la informática, me enamoré de ella. Sabía que era algo que quería hacer mi carrera y también llevarlo a mi comunidad”, le dijo a CNN.

Sin embargo, muchas habilidades informáticas básicas seguían siendo una curva de aprendizaje pronunciada. Cheboi recuerda haber tenido que practicar mecanografía durante seis meses antes de poder aprobar una entrevista de codificación. La mecanografía al tacto es una habilidad que ahora es una parte central del plan de estudios de TechLit.

“Me siento tan realizada al ver a niños de 7 años mecanografiando al tacto, sabiendo que acabo de aprender a mecanografiar al tacto hace menos de cinco años”, dijo.

Una vez que comenzó a trabajar en la industria del software, Cheboi pronto se dio cuenta de la cantidad de computadoras que se desechaban a medida que las empresas actualizaban su infraestructura tecnológica.

“Tenemos niños aquí (en Kenya), incluida yo misma, en el pasado, que ni siquiera saben lo que es una computadora”, dijo.

Entonces, en 2018, comenzó a transportar las computadoras donadas de regreso a Kenya, en su equipaje personal, y ella misma se encargó de los aranceles y los impuestos.

“En un momento, llevaba 44 computadoras y pagué más por el equipaje que por el boleto de avión”, dijo.

Un año después, cofundó TechLit Africa con un compañero ingeniero de software después de que ambos renunciaran a sus trabajos. La organización sin fines de lucro acepta donaciones de computadoras de empresas, universidades e individuos.

El hardware se limpia y reacondiciona antes de enviarlo a Kenya. Allí, se distribuye a escuelas asociadas en comunidades rurales, donde los estudiantes de 4 a 12 años reciben clases diarias y oportunidades frecuentes de aprender de profesionales, adquiriendo habilidades que los ayudarán a mejorar su educación y prepararlos mejor para futuros trabajos.

“Tenemos personas que poseen una habilidad específica que ingresa y simplemente están inspirando a los niños (con) la producción musical, la producción de videos, la codificación, la marca personal”, dijo Cheboi. “Pueden pasar de hacer una clase remota con la NASA sobre educación a producción musical”.

La organización actualmente atiende a 10 escuelas; dentro del próximo año, Cheboi espera asociarse con 100 más.

“Mi esperanza es que cuando los primeros niños de TechLit se gradúen de la escuela secundaria, puedan conseguir un trabajo en línea porque sabrán cómo programar, sabrán cómo hacer diseño gráfico, sabrán cómo hacer marketing”, dijo Cheboi. “El mundo es tu ostra cuando tienes educación. Al llevar los recursos, al llevar estas habilidades, les estamos abriendo el mundo”.

Una noche inspiradora

Anderson Cooper de CNN y Kelly Ripa de ABC fueron los anfitriones de la 16ª edición anual de “CNN Heroes: An All-Star Tribute”, que contó con más de una docena de presentadores famosos.

“Nos sentimos profundamente honrados de estar aquí”, dijo la actriz y cantante Sofia Carson, quien interpretó una canción con la galardonada compositora Diane Warren en el evento. “Diane escribió este increíble himno 'Applause' para aquellos que lideran, sobreviven y luchan y esta noche dedicamos esta canción y actuación a nuestros héroes”.

La actriz Aubrey Plaza presentó al héroe de CNN Aidan Reilly, quien lanzó su organización sin fines de lucro mientras estaba en casa durante los primeros meses de la pandemia de covid-19.

“Desde su sofá pandémico, Aidan y sus amigos cofundaron Farmlink Project”, dijo Plaza. La organización sin fines de lucro conecta el exceso de alimentos de las granjas de EE.UU. (alimentos que de otro modo se desperdiciarían) con aquellos que los necesitan. “En solo dos años, ha movido más de 70 millones de libras”, agregó Plaza.

Debra Vines, cuya organización sin fines de lucro The Answer Inc. apoya a las familias afectadas por el autismo en comunidades marginadas de Chicago, fue honrada por la actriz Holly Robinson Peete, una "compañera madre con autismo".

Vines dice que su grupo ha brindado programación y orientación a más de 4.000 familias. “Únase a mí y sea un servidor para el cambio hoy”, dijo Vines al aceptar su premio.

Y el actor ganador del premio Emmy Justin Theroux trajo a su perro de rescate Kuma al escenario para honrar a Carie Broecker y su organización sin fines de lucro, Peace of Mind Dog Rescue.

Dos adolescentes que marcan la diferencia en sus comunidades también fueron honrados como Jóvenes Maravillas 2022:

Ruby Chitsey, una joven de 15 años de Harrison, Arkansas, inició “Three Wishes for Ruby's Residents”, que dona artículos personales a hogares de ancianos residentes que de otro modo no podrían pagarlos.

Sri Nihal Tammana, un niño de 13 años de Edison, Nueva Jersey, inició “Recycle My Battery”, que mantiene las baterías usadas fuera del ecosistema a través de una red de contenedores de recolección.

El programa también honró a dos trabajadoras electorales de Georgia, Shaye Moss y su madre Ruby Freeman, cuyas vidas cambiaron tras las falsas acusaciones de que habían estado involucradas en fraude electoral difundidas en las redes sociales.

Contribuye

CNN se asoció con GoFundMe para permitir donaciones a los 10 principales homenajeados de este año. GoFundMe es la plataforma de recaudación de fondos más grande del mundo que permite a las personas y organizaciones benéficas dar y recibir ayuda. Los simpatizantes pueden hacer donaciones en línea a las organizaciones sin fines de lucro de los 10 principales Héroes de CNN directamente desde CNNHeroes.com. Subaru igualará todas las donaciones hasta US$ 50.000 para cada uno de los homenajeados de este año hasta el 3 de enero de 2023.

Nomina a alguien para el próximo año

¿Conoces a alguien en tu comunidad que esté haciendo cosas increíbles para hacer del mundo un lugar mejor? Mantente atento a CNN.com/heroes y considera nominar a esa persona como Héroe de CNN en 2023. También puedes leer más sobre muchos de los 350 Héroes de CNN anteriores que han ayudado a más de 55 millones de personas en los 50 estados de EE.UU. y en más de 110 países de todo el mundo.

Para obtener más información, sigue a CNN Heroes en Facebook, @CNNHeroes en Twitter y la cuenta de Instagram de CNN Heroes.