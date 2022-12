Después de casi 10 meses de estar en prisión en Rusia, Brittney Griner se recupera en un centro médico militar en Texas

Así eran los días de Brittney Griner cuando estaba en prisión en Rusia 0:47

(CNN) -- Finalmente, de regreso en suelo estadounidense después de casi 10 meses de estar en una prisión en Rusia, la estrella de la WNBA Brittney Griner está pasando un tiempo en un centro médico en Texas antes de regresar a su vida normal.

La estrella del baloncesto —que fue liberada el pasado jueves como parte de un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia por el notorio traficante de armas convicto Viktor Bout— llegó al Brooke Army Medical Center en San Antonio para una evaluación de rutina el viernes temprano, y las autoridades no han especificado cuánto tiempo estará allí.

“Entiendo que pasarán unos días más antes de que ella salga”, dijo Bill Richardson, exgobernador de Nuevo México, a CNN este domingo. Richardson y su centro trabajan de forma privada en nombre de las familias de los rehenes y detenidos. Anteriormente viajó a Rusia para discutir la liberación de Griner, así como la de Paul Whelan, un ex infante de marina estadounidense que permanece bajo custodia.

La liberación de Griner a través del intercambio de prisioneros tomó meses de negociación y marcó el final de meses de confinamiento después de que la estrella del baloncesto fuera arrestada por cargos de drogas en un aeropuerto ruso en febrero y luego sentenciada a nueve años de prisión.

Así eran los días de Brittney Griner cuando estaba en prisión en Rusia 0:47

La recuperación de Griner

La instalación de Texas en la que se encuentra Griner contrastaría con la colonia penal rusa en la que estuvo recluida antes de su liberación.

publicidad

Durante su tiempo allí, Griner tuvo que cortar sus ahora famosas rastas para hacer la vida más fácil durante el invierno ruso, le dijo a ESPN la abogada rusa de Griner, Maria Blagovolina, y confirmó a CNN.

La mayoría de las mujeres en la colonia penal trabajaban cosiendo uniformes, pero la medallista de oro olímpica de dos metros era demasiado alta para sentarse en una mesa de trabajo y sus manos eran demasiado grandes para manejar la costura, por lo que cargaba tela todo el día, dijo su abogado.

“Ahora nos enfocamos en garantizar que el bienestar de Brittney y su familia sea una prioridad y que se les pueda ofrecer toda la asistencia disponible de manera adecuada”, dijo el portavoz adjunto principal del Departamento de Estado de EE.UU., Vedant Patel, en una conferencia de prensa el viernes.

Richardson dijo que es importante darles espacio a los exdetenidos como Griner mientras se adaptan a la vida después de su liberación.

“Tenemos que darles un poco de espacio, un poco de tiempo para reajustarse porque han tenido una experiencia horrible en estas prisiones rusas”, dijo Richardson, quien se desempeñó como embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas en la administración Clinton.

"Estoy aquí para llevarte a casa"

El día de su liberación, a Griner se le dio la sensación de que se iría a casa, le dijo a CNN el enviado presidencial especial para Asuntos de Rehenes, Roger Carstens, quien dirigió la misión para llevar a cabo el intercambio de prisioneros en los Emiratos Árabes Unidos.

Pero no se sintió real hasta el momento en que pudo abordar el avión y decirle que “en nombre del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el secretario de Estado Tony Blinken, estoy aquí para llevarte a casa”, dijo Carstens.

Carstens describió a Griner como una persona inteligente, compasiva, humilde y patriótica, que se mostró saludable y llena de energía durante el viaje.

“Cuando finalmente subió al avión de EE.UU., le dije: 'Brittney, debes haber pasado por muchas cosas en los últimos 10 meses. Aquí está tu asiento. Por favor, siéntate libre de liberarte. Te daremos tu espacio'”, recordó Carstens.

“Y ella dijo, 'Oh no. Llevo 10 meses en prisión escuchando ruso, quiero hablar. Pero antes que nada, ¿quiénes son estos tipos? Y pasó justo por delante de mí y se acercó a cada miembro de ese equipo, los miró a los ojos, les estrechó la mano y preguntó por ellos y obtuvo sus nombres, estableciendo una conexión personal con ellos. Fue realmente asombroso”, dijo Carstens.

Describió que Griner pasó 12 horas de un vuelo de 18 horas hablando con él “sobre todo bajo el sol”.

La amiga de Griner, la jugadora de la WNBA Angel McCoughtry, dijo que sabe que Griner necesitará tiempo y espacio, pero cree que eventualmente regresará a la cancha de baloncesto.

“La extrañamos el año pasado. No fue lo mismo en la WNBA sin ella”, dijo McCoughtry. “No comenzamos hasta mayo, por lo que le da un par de meses para recuperarse y ponerse en forma y volver a la rutina, oler el aire estadounidense nuevamente”.

“Todos queremos verla, pero vamos a darle tiempo y espacio para que la evalúen médicamente, mental, emocional y físicamente”, dijo la comisionada de la WNBA Cathy Engelbert.

Brittney Griner regresa a EE.UU. tras su detención en Rusia 0:56

Jorge Toledo, uno de los “6 de Citgo”, habló con CNN el sábado sobre cómo la reintegración a la sociedad puede tomar tiempo y esfuerzo después de un cautiverio prolongado. Toledo fue liberado en octubre, también como parte de un intercambio de prisioneros, luego de ser detenido durante un viaje de negocios a Venezuela en 2017 con otros ejecutivos de petróleo y gas de Citgo Corporation.

Habiendo pasado cinco años en cautiverio, Toledo dijo que llegó a casa con problemas para dormir y otros problemas de salud, y vio que las tareas cotidianas menores, como conducir, se convertían en fuentes de ansiedad.

Toledo dijo que era parte de un programa en San Antonio que involucró seis días con un grupo de psicólogos. Dijo que el programa era “extremadamente importante” para su reintegración y espera que Griner pueda aprovechar recursos similares.

Paul Whelan, el estadounidense que Moscú se niega a liberar 3:43

El destino de la liberación de Whelan no está claro

Si bien muchos celebran el regreso de Griner, la posibilidad de una liberación para Paul Whelan sigue sin estar clara.

Whelan, ciudadano estadounidense, irlandés, británico y canadiense, se encuentra actualmente encarcelado en una colonia penal rusa después de ser arrestado en diciembre de 2018 por cargos de espionaje, que él ha negado. Fue condenado a 16 años de prisión. Él, como Griner, había sido declarado injustamente detenido por funcionarios estadounidenses.

Ahora que Griner está de regreso en EE.UU., Richardson dijo que es optimista sobre la liberación de Whelan y señaló que Rusia ofreció previamente un intercambio por Whelan.

EE.UU. trató de persuadir a Rusia para que cambiara tanto a Griner como a Whelan por Bout, pero los funcionarios rusos no cedieron en el asunto, y Rusia dijo que los casos de los estadounidenses se manejaron de manera diferente según los cargos que enfrentaba cada uno de ellos.

“Esta no fue una elección de qué estadounidense traer a casa”, dijo el presidente Joe Biden la semana pasada. “Lamentablemente, por razones totalmente ilegítimas, Rusia está tratando el caso de Paul de manera diferente al de Brittney. Y aunque todavía no hemos logrado asegurar la liberación de Paul, no nos damos por vencidos. Nunca nos rendiremos".

Whelan dijo que estaba feliz de que Griner fuera liberado, pero le dijo a CNN: “Estoy muy decepcionado de que no se haya hecho más para asegurar mi liberación, especialmente porque se acerca el cuarto aniversario de mi arresto”.