Últimas noticias breves del mundo hoy, 19 de diciembre de 2022

'Avatar: The Way of Water' le da a James Cameron su primer debut doméstico de US$ 100 millones

La muy esperada película “Avatar: The Way of Water” recaudó US$ 134 millones en la taquilla estadounidense, lo que le dio al director James Cameron su primer fin de semana de estreno de US$ 100 millones, a pesar de no cumplir con las predicciones de los analistas.

“Avatar: The Way of Water” ha ganado hasta ahora 435 millones de dólares en la taquilla mundial.