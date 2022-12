Perú ordena al embajador de México que abandone el país y lo declara persona no grata

(CNN) -- Perú ordenó al embajador de México que abandone el país en un plazo de 72 horas y lo ha declarado "persona non grata", según un comunicado emitido este martes por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú.



En el comunicado, el Ministerio dijo que la decisión fue tomada después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hiciera algunos comentarios sobre la reciente situación política en Perú, "que constituyen una injerencia inaceptable en los asuntos internos, en clara violación al principio de no intervención", dijo el comunicado.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, calificó la decisión "infundada y reprobable".

Me informa Pablo Monroy Embajador en Lima que el Gobierno de Perú le ha fijado 72 hrs para salir del país. Encuentro esa decisión infundada y reprobable. La conducta de nuestro embajador ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención.México no variará su posición.

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 21, 2022