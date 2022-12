Una mujer de Kentucky ganó US$ 175.000 tras recibir un billete de lotería en una fiesta de la oficina

Compró pollo para la cena y ganó la lotería en EE.UU. 0:52

(CNN) -- Una mujer de Kentucky se llevó a casa el mejor regalo en el intercambio de presentes de su oficina.

Lori Janes, de Louisville, ganó US$ 175.000 tras recibir un billete de lotería en la fiesta de Navidad de su oficina, según un comunicado de prensa de la Lotería de Kentucky.

Janes, encargada y coordinadora de tratamientos en Harmon Dental Center, participó en un intercambio de regalos "elefante blanco" (es decir, un intercambio de regalos poco útiles o fuera de lo común) en su oficina el 13 de diciembre. Todos los regalos tenían que tener un valor de US$ 25 o menos.

Otro participante "robó" una tarjeta de regalo de US$ 25 de TJ Maxx que Janes había recibido. La directora de la oficina, compradora habitual de TJ Maxx, se sintió decepcionada, según el comunicado. Pero según las reglas del intercambio de regalos, tenía que elegir otro obsequio, y optó por los US$ 25 en boletos de rasca y gana de una compañera de trabajo.

"Una vez que lo recibí, estaba hecho y era mío", dijo Janes en el comunicado. "Fue entonces cuando todo el mundo me decía que los rascara".

Con el primer boleto, Janes ganó US$ 50. Pero fue el segundo boleto el que le dio el premio gordo: US$ 175.000.

Según el comunicado, la oficina se quedó estupefacta ante su victoria.

"Todo el mundo se volvió loco. La gente estaba sacando sus calculadoras y comprobando dos veces", dijo Janes en el comunicado. "Un par de personas incluso escanearon el boleto en la aplicación de la lotería, solo para asegurarse".

"No me lo podía creer", prosiguió. "¡Era un intercambio de regalos de US$ 25 y gané US$ 175.000!".

Su marido y sus hijos también reaccionaron con incredulidad al principio. "Pensamos que no lo había mirado bien, pero entonces oímos a la gente de fondo celebrándolo, se hizo real", dijo el marido de Janes a los funcionarios de la lotería, según el comunicado.

Ese mismo día, Janes recogió su inesperado premio navideño, que ascendía a US$ 124.250 después de impuestos.

"Es una locura", dijo, según el comunicado. "Estoy realmente bendecida".

Janes planea utilizar las ganancias para pagar los préstamos estudiantiles de su hija, así como sus automóviles.

Y Janes no es la única ganadora: la tienda donde se vendieron los boletos también recibirá una bonificación de US$ 1.750.

Las probabilidades de ganar el premio deUS$ 175.000 en el juego "Hit the Jackpot" son de solo 1 entre 1,08 millones, de acuerdo con la Lotería de Kentucky.