Southwest Airlines continúa cancelando vuelos en Estados Unidos a medida que se acerca el Año Nuevo

Más de 2.680 vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos han sido cancelados este martes hasta las 12:15 a.m., hora de Miami, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware.

De esos vuelos cancelados, 2.460 son operados por Southwest.

Los aeropuertos más afectados por las cancelaciones del martes son el internacional de Denver, seguido del internacional de Chicago Midway, el internacional de Baltimore/Washington, el internacional de Nashville, el Dallas Love Field y el aeropuerto internacional Harry Reid de Las Vegas.

Las cancelaciones de este martes siguen a un día completo de caos de viajes posterior a la Navidad, cuando se registró la cancelación de 3.984 vuelos el lunes, 2.908 de los cuales son vuelos de Southwest.

Southwest advirtió que se espera que dichas cancelaciones y retrasos continúen durante varios días más, y los representantes dicen que la aerolínea con sede en Dallas planea reducir su horario de vuelo para que las operaciones se encaminen.

El presidente ejecutivo de Southwest Airlines, Bob Jordan, le dijo a The Wall Street Journal que la compañía planea operar un poco más de un tercio de su horario en los próximos días para que las tripulaciones puedan ocupar los puestos correctos.

Según WJS.com, Jordan agregó que el horario reducido podría extenderse.

"Tuvimos un día difícil hoy. Con toda probabilidad tendremos otro día difícil mañana mientras salimos de esto", dijo Jordan en una entrevista el lunes por la noche con WSJ.com.

"Este es el evento de mayor escala que he visto".

Carlos Suárez de CNN habló con pasajeros frustrados en la fila en el mostrador de boletos de Southwest en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta este lunes por la tarde.

Informó que alrededor de 150 clientes estaban esperando en una larga fila en un punto para volver a reservar, con la fila serpenteando alrededor de la parte trasera del mostrador de boletos.

Las llamadas realizadas el lunes por la tarde por CNN al servicio de atención al cliente de Southwest no fueron exitosas, por lo que los clientes ni siquiera pudieron hacer cola para hablar con un representante. Southwest le dijo a CNN que tiene "todo el personal para responder llamadas".

La aerolínea también dice que "aquellos cuyos vuelos hayan sido cancelados pueden solicitar un reembolso completo o recibir un crédito de vuelo, que no caduca".

Si te has quedado varado por la cancelación de vuelos y tus esfuerzos por comunicarte con un agente de servicio al cliente no van a ninguna parte, el fundador de Scott's Cheap Flights sugiere intentar con un número internacional.

"La línea directa principal de las aerolíneas de EE.UU. se saturará con otros pasajeros que tendrán que volver a reservar. Para comunicarte rápidamente con un agente, llama a cualquiera de las docenas de oficinas internacionales de la aerolínea", dijo Scott Keyes.

"Los agentes pueden manejar su reserva de la misma manera que los que están en EE.UU., pero prácticamente no hay que esperar para comunicarse".

Haz clic aquí para obtener números internacionales que Southwest ha publicado anteriormente.

Un portavoz de Southwest Airlines (SWA) dijo que la reciente tormenta invernal es la culpable de la cascada de miles de cancelaciones de vuelos el lunes y cancelaciones anticipadas este martes.

"A medida que la tormenta seguía azotando el país, siguió afectando a muchas de nuestras estaciones más grandes, por lo que las cancelaciones se acumularon una tras otra hasta llegar a 100, 150 y mil", dijo Jay McVay en una conferencia de prensa en el William P. Aeropuerto Hobby el lunes por la noche.

"Con esas cancelaciones y como resultado, terminamos con tripulaciones de vuelo y aviones que están fuera de lugar y no en las ciudades en las que deben estar para continuar con nuestras operaciones".

McVay dijo que la primera prioridad de la empresa en este momento es la seguridad. “Queremos asegurarnos de que operamos estos vuelos de manera segura y que contamos con tripulaciones de vuelo que tienen tiempo legal y suficiente para operar estos vuelos”, afirmó.

"Haremos todo lo necesario para corregir los desafíos que hemos tenido en este momento", dijo, incluidos "hoteles, asistencia en el viaje, camionetas... autos de alquiler para tratar de asegurarnos que estas personas lleguen a casa lo más rápido posible".

Prometió que todos los clientes, incluso aquellos que ya habían salido del aeropuerto o habían hecho arreglos alternativos por su cuenta, también serían atendidos.

"Si ya se fueron, cuídense, haga lo que tenga que hacer por su familia, guarden sus recibos", transmitió McVay. "Nos aseguraremos de que sean atendidos".

En un anuncio hecho en la terminal antes de la conferencia de prensa se disculpó con los clientes y dijo que los próximos asientos disponibles de SWA son para el sábado 31 de diciembre y después. El agente dijo que Southwest proporcionaría autobuses a los hoteles del área y aseguró que "tendremos suficientes habitaciones para todos los clientes que se vean afectados por esta interrupción".

El Departamento de Transporte de los Estados Unidos (USDOT) emitió un comunicado sobre las cancelaciones masivas de vuelos del lunes por parte de Southwest Airlines, diciendo que la agencia está "preocupada".

"El USDOT está preocupado por la tasa inaceptable de cancelaciones y retrasos de Southwest y los informes de falta de servicio al cliente rápido. El Departamento examinará si las cancelaciones eran controlables y si Southwest está cumpliendo con su plan de servicio al cliente", tuiteó la agencia.

