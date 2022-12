El representante electo George Santos admite haber mentido sobre su currículum y dice que "no es un criminal"

Congresistas republicanos envían carta a TikTok 1:01

(CNN) -- El representante republicano electo George Santos de Nueva York admitió en dos entrevistas separadas este lunes haber mentido sobre partes de su currículum, pero afirmó que no ha cometido ningún delito y tiene la intención de servir en el Congreso.



Santos se ha enfrentado al escrutinio por las discrepancias en su historial laboral y educativo, así como por otras afirmaciones públicas que ha hecho sobre su biografía. En entrevistas con la radio WABC y el diario The New York Post -que marcaron las primeras veces en las que Santos habló públicamente sobre la polémica- reconoció que había inventado algunos hechos.

“No soy un delincuente. Ni aquí, ni en el extranjero, en ninguna jurisdicción del mundo he cometido ningún delito”, dijo Santos en una entrevista con el locutor de radio WABC, John Catsimatidis.

“Para ir al grano, no soy un fraude. No soy un criminal que estafó a todo el país e inventó este personaje ficticio y se postuló para el Congreso. He estado aquí por mucho tiempo. Quiero decir, mucha gente me conoce. Ellos saben quién soy. Han hecho negocios conmigo”, agregó.

“No voy a poner excusas por esto, pero muchas personas exageran en sus currículos o los cambian un poco… no digo que no sea culpable de eso”, dijo.

Santos también admitió que nunca trabajó directamente para las firmas financieras Citigroup y Goldman Sachs, como sugirió anteriormente, pero afirmó que sí trabajó para ellos a través de su empresa y le dijo al diario The New York Post que fue una "mala elección de palabras" decir que trabajaba para ellos.

También le dijo al periódico que no se graduó de ninguna universidad, a pesar de afirmar que tenía títulos de Baruch College y de la Universidad de Nueva York.

“No me gradué de ninguna institución de educación superior. Estoy avergonzado y lo siento por haber embellecido mi currículum”, dijo al diario, y agregó que lo reconoce y que “hacemos cosas estúpidas en la vida”.

Le dijo a WABC: “Quiero decir que si decepcioné a alguien al embellecer el currículum, lo siento”.

The New York Times reveló por primera vez la semana pasada que la biografía de Santos parecía ser en parte ficticia. CNN confirmó los detalles de ese informe, incluso sobre su educación universitaria y su historial laboral.

KFile de CNN también informó la semana pasada que las afirmaciones de Santos de que sus abuelos “sobrevivieron al Holocausto” como refugiados judíos ucranianos de Bélgica que cambiaron su apellido son contradichas por fuentes que incluyen árboles genealógicos compilados por sitios web, registros sobre refugiados judíos y entrevistas con múltiples genealogistas. Un abogado de Santos se negó a comentar a CNN.

“Nunca dije ser judío”, dijo Santos al The New York Post. "Yo soy católico. Como me enteré de que mi familia materna tenía antecedentes judíos, dije que era ‘algo judío’”.

Santos había dicho que estaba “muy orgulloso” de su “herencia judía” recientemente, en una aparición a fines de noviembre de 2022 con el Jewish News Syndicate.

CNN se ha comunicado con los líderes republicanos de la Cámara y el Comité Nacional Republicano del Congreso a raíz de las admisiones de Santos. El liderazgo republicano de la Cámara guardó silencio en medio de las revelaciones de la semana pasada. El líder de la minoría, Kevin McCarthy, no respondió las preguntas de CNN el jueves cuando se le preguntó si estaba preocupado por las aparentes tergiversaciones.

Santos derrotó al demócrata Robert Zimmerman en un distrito recién trazado que cubría partes de Queens y algunos suburbios cercanos de Long Island, cambiando el control a los republicanos, que dominaban los suburbios de Nueva York en su camino hacia la mayoría en la Cámara.

Fue la segunda carrera de Santos (perdió ante el representante demócrata Tom Suozzi en 2020) y la mayoría de las críticas que enfrentó durante su campaña reciente se centraron en su asistencia al mitin del expresidente Donald Trump en Washington el 6 de enero de 2021 y un video en el que afirmó haber escrito un “buen cheque” para ayudar a los presuntos agitadores con sus honorarios legales.