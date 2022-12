Muere Vivienne Westwood, diseñadora e ícono de la moda, a los 81 años

(CNN) ––Vivienne Westwood, diseñadora británica e ícono de la moda, murió a los 81 años. Falleció en paz, rodeada de su familia, en su casa en Londres este jueves, según un comunicado oficial de su empresa, que lleva su nombre.

Para los medios de comunicación, ella era "la suma sacerdotisa del punk" y la "reina de lo extremo". Para el mundo de la moda, fue un personaje querido que impulsó y empujó los límites de la industria hasta su muerte.

Giró su falda, sin culottes, al posar para fotógrafos después de recibir la Orden del Imperio Británico de manos de la reina Isabel en 1992. En abril de 1989, apareció en la portada de la revista Tatler, vestida con un traje Aquascutum que, según dijo, fue confeccionado para Margaret Thatcher.

A Westwood, francamente, no le importaba un bledo. Como la más vieja de las ingenuas, con el cabello periódicamente teñido de naranja y tez de alabastro, ascendió vergonzosamente al venerado estatus de tesoro nacional británico.

"Tengo una perversidad incorporada", dijo Westwood según el trascendente "England's Dreaming: The Sex Pistols and Punk Rock" de Jon Savage, "una especie de reloj incorporado que siempre reacciona contra cualquier cosa ortodoxa".

Nació como Vivienne Isabel Swire en Derbyshire, Inglaterra, el 8 de abril de 1941. Su madre trabajaba como tejedora en las fábricas de algodón locales; su padre provenía de una familia de zapateros. Comenzó a hacer ropa para sí misma cuando era adolescente.

Después de un período en la Escuela de Arte Harrow, trabajó como maestra de escuela primaria y se casó con un trabajador de fábrica, Derek Westwood, en 1962.

Pero todo cambió cuando dejó a su esposo y conoció a Malcolm McLaren en 1965.

"Sentí que había tantas puertas que abrir y que él tenía la llave para todas ellas", dijo a Newsweek en 2004.

Es imposible imaginar la Gran Bretaña de la década de 1970 sin su asociación creativa. McLaren dirigía los Sex Pistols y desde una tienda en King's Road de Londres, Westwood ayudó a desarrollar una gramática visual para el movimiento punk.

La tienda cambió de nombre: Let It Rock; Too Young to Die; Sex; Seditionaries, pero no podías escapar de su impacto en las calles.

"Cambió la manera en que la gente se veía", dijo Westwood a la revista Time en 2012. "Era mesiánica con el punk, viendo si se podía poner un rayo en el sistema de alguna manera".

Su ropa variaba desde prendas bondage fetichistas hasta enormes zapatos de plataforma y camisetas con eslóganes. Seditionaries vendió una camiseta que mostraba a la reina con una nodriza sobre su labio.

Westwood en últimas continuó su camino. En 1981, a los 40 años, lanzó su primera colección de pasarela con McLaren. La ropa de género neutro evocaba la época dorada de la piratería, salteadores de caminos, dandis y bucaneros. Westwood estudió antiguas técnicas de sastrería y las subvirtió, un enfoque que luego imitaron otros diseñadores británicos como John Galliano y Alexander McQueen.

A lo largo de la década, Westwood se inspiró eclécticamente en Keith Haring, "Blade Runner" y la Legión Extranjera Francesa.

Introdujo los mini-crini (que combinan el tutú y la crinolina victoriana), medias de color carne con modestias hojas de parra y corsetería característica que se usa como ropa exterior; ella diseñó vestidos para mujeres con senos y caderas (pregúntale a Nigella Lawson o Marion Cotillard, quienes usaron Westwood con efecto dramático). También experimentó con Harris gamuza y tartan.

John Fairchild, el entonces todopoderoso editor de Women's Wear Daily, otorgó su bendición en 1989. En su opinión, ella era una de las seis diseñadoras más influyentes del siglo XX, junto con Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Giorgio Armani, Christian Lacroix y Emanuel Ungaro. Westwood era la única mujer, la única británica y la única diseñadora de su lista que aún no era una marca multimillonaria. (En 1989, todavía vivía en un antiguo piso municipal en el sur de Londres y estaba "prácticamente en bancarrota", según la biografía de Jane Mulvagh de 1998, "Vivienne Westwood: An Unfashionable Life").

El escritor de estilo Peter York la resumió en un documental de 1990: "Todas las cosas que la alimentan y todas las obsesiones en torno a las que construye su trabajo son típicamente británicas: todo lo relacionado con la clase y el sexo, la obsesión particular con la reina. No podrías desarrollarlos en ningún otro lugar".

En 1992, Westwood se casó con un estudiante de diseño austriaco, Andreas Kronthaler, 25 años menor que ella. Trabajaron como co-diseñadores, antes de que él se hiciera cargo de su línea de prêt-à-porter en 2016. En un comunicado emitido con el anuncio de su muerte, Kronthaler dijo: "Continuaré con Vivienne en mi corazón. Hemos estado trabajando hasta el final y ella me ha dado muchas cosas con las que seguir adelante. Gracias, cariño".

Westwood fue una defensora abierto del planeta, a menudo promoviendo la calidad sobre la cantidad cuando se trataba de consumo de moda. Para su desfile Otoño-Invierno 2019/20 en la Semana de la Moda de Londres, Westwood envió modelos, actores y activistas a la pasarela con carteles políticos, uno de los cuales decía "Lo que es bueno para el planeta es bueno para la economía".

La Fundación Vivienne, una empresa sin fines de lucro fundada por Westwood, sus hijos y su nieta a fines de 2022, se lanzará oficialmente el próximo año. Según sus portavoces, "honrará, protegerá y continuará el legado de la vida, el diseño y el activismo de Vivienne".