McCarthy pierde la sexta votación para presidente de la Cámara de Representantes y su candidatura peligra cada vez más

(CNN) -- Kevin McCarthy volvió a sufrir este miércoles una dura derrota al perder la sexta ronda de votaciones para elegir al presidente de la Cámara de Representantes, un fuerte golpe que arriesga aún más su candidatura para el cargo y aumenta la incertidumbre sobre si todavía podrá conseguirlo o si surgirá un candidato viable como alternativa.

Los republicanos de la Cámara de Representantes están en un polémico punto muerto sobre quién será el próximo presidente, en medio de lo que parece ser una oposición endurecida contra McCarthy de parte de un grupo de conservadores. La contienda, que comenzó el primer día del 118º Congreso, ha sumido en el caos a la nueva mayoría republicana de la Cámara y ha debilitado la agenda del partido.

La Cámara de Representantes se reunió este miércoles a mediodía después de realizar tres rondas de votaciones este martes. McCarthy se quedó corto en cada una de ellas, al no alcanzar el umbral de mayoría necesario para asegurar la presidencia. La Cámara levantó la sesión a primera hora de la tarde del martes, después de que la serie de votaciones se alargara durante horas sin una resolución a la vista.

Ahora, los republicanos luchan por encontrar un camino que les permita avanzar. Los aliados de McCarthy dicen que él no se va a resignar y que sigue dispuesto a sacar esto adelante.

Las conversaciones continuaron durante la noche del martes, con McCarthy haciendo llamadas en su oficina, dijeron las fuentes. También envió a varios emisarios ––Brian Fitzpatrick, Garret Graves, French Hill, Patrick McHenry y Guy Reschenthaler–– para ayudar a encontrar un acuerdo con sus enemigos y presentar sus demandas al resto de la conferencia republicana de la Cámara.

La Cámara seguirá paralizada hasta que se resuelva este punto muerto. Y los aliados republicanos de McCarthy están empezando a temer que el líder del Partido Republicano en la legislatura no pueda llevar a cabo su apuesta por la presidencia si la lucha se prolonga mucho más. Aunque McCarthy cuenta con el apoyo firme de la mayoría de la conferencia, algunos no están decididos a seguir con él.

El representante Ken Buck, de Colorado, que ha votado a favor de McCarthy, dice que "en algún momento" tendrá que hacerse a un lado y dejar que Steve Scalise se presente.

"Pero lo que pedí es que si Kevin no puede llegar, que se haga a un lado y le dé a Steve la oportunidad de hacerlo", dijo Buck a CNN.

Por otra parte, un miembro que ha apoyado a McCarthy le dijo a CNN que, si él no puede conseguir los votos para elegirse como presidente de la Cámara, hay un creciente temor de que estará demasiado debilitado para legislar, por lo que es posible que otro candidato tenga que presentarse.

"Probablemente tenga otras 24 horas para llegar a un acuerdo. Si no puede negociar para alcanzar un acuerdo sobre la presidencia, significa que no podrá negociar y llegar a 218 en ningún tema polémico", apuntó el miembro, refiriéndose a los votos que McCarthy necesita si ningún integrante se salta la votación o vota 'presente'. "Quizá nadie más pueda tampoco, pero él desde luego no".

El mismo miembro dijo que una declaración hecha por el expresidente Donald Trump este miércoles por la mañana, que reafirmó su apoyo a McCarthy e instó a los republicanos a respaldarlo, fue básicamente un fracaso: aunque fue más útil que si hubiera atacado a McCarthy, no se esperaba que cambiara las cosas.

Otro miembro advirtió que, después del martes, está claro que la oposición a McCarthy es personal, lo que significa que él puede hacer poco para cambiar la tendencia en este momento.

A la pregunta de si la declaración de Trump podría marcar la diferencia, la persona admitió que lo dudaba.

Incertidumbre sobre el camino a seguir

Los republicanos de la Cámara de Representantes tienen 222 escaños en el nuevo Congreso, así que, para que McCarthy alcance los 218, solo puede permitirse perder cuatro votos del Partido Republicano. Su obstáculo es que se enfrenta a un pequeño, pero decidido, grupo de conservadores de línea dura que hasta ahora han conseguido negarle los votos necesarios para asegurarse el mazo.

El grupo ha utilizado su influencia en la estrecha mayoría republicana para obtener concesiones. McCarthy ya cedió a algunas de sus exigencias, como facilitar la destitución del presidente de la Cámara, pero hasta ahora sus esfuerzos no han sido suficientes.

A medida que avanzaban las votaciones del martes, la situación parecía volverse aún más grave para McCarthy, mientras aumentaba el número de votos en contra de su candidatura a presidente.

El resultado de la primera votación fue de 203 votos a favor de McCarthy, con 19 republicanos que votaron por otros candidatos. En la segunda votación, el resultado fue de 203 votos para McCarthy y 19 para el representante republicano Jim Jordan, de Ohio. En la tercera ronda de votación, hubo 202 votos para McCarthy y 20 votos para Jordan, con el representante Byron Donalds uniéndose a los 19 legisladores del Partido Republicano que habían votado en contra de McCarthy en las dos primeras rondas.

Fue la primera vez que una elección para presidente de la Cámara se sometía a varias votaciones desde 1923.

"Mi voto de ayer fue básicamente para romper un punto muerto, porque estábamos estancados, y no estábamos llegando a ninguna parte", dijo Donalds, republicano de Florida, este miércoles en 'CNN This Morning'. "En este momento, (McCarthy) no tiene un camino para llegar allí. Si eso vuelve a ocurrir, sí, puedo estar ahí, está bien, pero lo que es necesario ahora es que los republicanos se unan y encuentren una manera de elegir a un presidente".

En la cuarta ronda de votaciones, 20 republicanos votaron juntos por Donalds, pues el grupo cambió su apoyo colectivo de Jordan a Donalds. La representante Victoria Spartz, de Indiana, votó presente, bajando el umbral de McCarthy a 217.

Spartz dijo a CNN que lo hizo porque quería permitir más negociaciones dentro de la conferencia para abordar las preocupaciones de los 20 miembros.