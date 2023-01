Última hora y noticias de la guerra de Rusia en Ucrania del 7 de enero

Al menos 2 muertos y 13 heridos en el bombardeo de Bajmut durante el alto el fuego ruso

Al menos dos personas murieron y 13 resultaron heridas por el bombardeo de la ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania, el sábado durante el alto el fuego propuesto por Rusia, según un fiscal regional.

En una publicación de Facebook el sábado, la Oficina del Fiscal Regional de Donetsk dijo que había iniciado una investigación previa al juicio sobre los eventos del viernes.

"Según la investigación, el 6 de enero de 2023, las fuerzas de ocupación de la Federación Rusa llevaron a cabo bombardeos regulares de artillería en la ciudad de Bakhmut y el distrito de Bakhmut", dijo el fiscal.

Un equipo de CNN sobre el terreno en Bakhmut el viernes observó fuego de artillería entrante y saliente alrededor de Bakhmut desde que comenzó el alto el fuego ruso a las 11 a.m. (4 a.m. ET) de ese día.

Se suponía que el alto el fuego propuesto por Vladimir Putin y rechazado por el ucraniano Volodymyr Zelensky duraría 36 horas.

“Como resultado de poderosos ataques con morteros en zonas residenciales, un hombre de 66 años y una mujer de 61 años murieron. Trece personas más sufrieron heridas por explosión de minas y heridas de metralla”, agregó el fiscal en el comunicado.

Hogares privados, edificios de apartamentos y otros objetos resultaron dañados y destruidos por los bombardeos del viernes, según el fiscal.

El ejército de Ucrania sostuvo que Rusia atacó posiciones ucranianas en el este y sur del país hasta las 6 a.m. hora de Kyiv el sábado, a pesar del alto el fuego declarado unilateralmente por Moscú.