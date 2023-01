Última hora del asalto al Congreso de Brasil por simpatizantes de Bolsonaro

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, se unió a otros líderes mundiales el domingo para condenar la violación de la Corte Suprema, el Congreso y el palacio presidencial de Brasil por parte de los partidarios de Bolsonaro.

I condemn today’s assault on Brazil’s democratic institutions.

The will of the Brazilian people and the country’s institutions must be respected.

I am confident that it will be so. Brazil is a great democratic country.

— António Guterres (@antonioguterres) January 8, 2023