Las 5 cosas que debes saber este 10 de enero: Biden y López Obrador se reúnen en México

Cómo fue el peor ataque a las instituciones de Brasil en cuatro décadas. El enorme costo que tendría una invasión de China a Taiwán. El príncipe Harry acusa a la "peligrosa" reina consorte Camila de filtrar historias de la realeza a la prensa.

1. AMLO a Biden: Hay que terminar con “el desdén hacia América Latina”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, se reunieron este lunes en Ciudad de México, en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte en la que también participa el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. AMLO, como es conocido el mandatario mexicano, dijo a Biden que “es momento de terminar con ese abandono y desdén hacia América Latina” durante la reunión bilateral en la que el tema inmigratorio es clave.

2. Así fue el caos en Brasil: el peor ataque en cuatro décadas

Brasil vivió este fin de semana escenas de caos por cuenta de cientos de miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro que lograron irrumpir en cuatro edificios del poder público en Brasilia, acciones que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó como un intento de golpe de Estado. La irrupción es considerada el peor ataque contra las instituciones del país desde la restauración de la democracia hace cuatro décadas.

¿Por qué las protestas en Brasil fueron tan severas? 3:10

3. Lo que costaría una invasión de Taiwán

Una invasión de Taiwán por parte de China en 2026 causaría miles de bajas entre las fuerzas chinas, estadounidenses, taiwanesas y japonesas, y sería poco probable que se saldara con una victoria de Beijing, según un destacado laboratorio de ideas independiente de Washington, que realizó simulaciones de juegos de guerra de un posible conflicto.

Invasión rusa de Ucrania despierta preocupación en Taiwán 3:10

4. Tras tres años de aislamiento por covid, China abre sus puertas al mundo

Miles de viajeros cruzaron las fronteras de China continental este domingo para disfrutar de alegres reencuentros y viajes largamente esperados, mientras las autoridades relajaban las restricciones que habían separado a las familias y aislado al país más poblado del mundo durante casi tres años.

China abre sus fronteras tras 3 años de aislamiento 0:41

5. La capa de ozono está en vías de recuperarse completamente

La capa de ozono de la Tierra está en vías de recuperarse por completo en unas décadas, a medida que se siguen eliminando en todo el mundo las sustancias químicas que afectan a este escudo protector, según una nueva evaluación respaldada por las Naciones Unidas.

Se achica el agujero en la capa de ozono. Este es el motivo 1:38

A la hora del café

Victoria Lee, estrella en ascenso de las artes marciales mixtas, muere a los 18 años

Lee provenía de una familia con una rica historia en el deporte: su hermana y su hermano, Christian, son campeones mundiales de esta disciplina. La joven nació y se crio en Hawai y había comenzado a ascender en las clasificaciones del deporte.



Tristeza en el deporte por muerte de peleadora de 18 años 0:53

Gareth Bale anuncia su retiro del fútbol: estos son sus títulos y goles más memorables

"Después de una consideración cuidadosa y reflexiva, anuncio mi retiro inmediato del fútbol de clubes e internacional", dijo el delantero galés en una publicación compartida en sus redes sociales. Así fue su carrera llena de goles y trofeos.



Las impresionantes cifras de Gareth Bale 0:40

Serie de “The Last of Us” en HBO: cuándo se estrena, cuántos capítulos tendrá, de qué trata y reparto

"The Last of Us" es la nueva y ambiciosa serie de HBO Max que se estrenará el domingo 15 de enero. La obra, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, adapta una de las franquicias de videojuegos de PlayStation más exitosas y aclamadas de la última década: una historia ambientada en un mundo hostil y violento que ha sido arrasado por un virus que convierte a las personas en infectados.



Escuelas públicas de Nueva York prohíben el acceso a ChatGPT

Las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York prohibirán a los estudiantes y maestros usar ChatGPT, una nueva y poderosa herramienta de inteligencia artificial, en las redes y dispositivos del distrito.



Conoce al chatbot con IA que causa furor por sus respuestas 1:09

Por qué los asientos reclinables están por desaparecer de los aviones

Hubo un tiempo en que todos los asientos de clase turista de las aerolíneas llevaban incorporado el botón de reclinación. Hoy en día, hay modelos de asientos que simplemente no tienen esa opción. ¿Qué hizo desaparecer a los asientos reclinables en algunos lugares? ¿Es algo bueno o malo? ¿Y qué pasará en el futuro?

La cifra del día

3.200

La ola de recortes alcanza a Goldman Sachs: la empresa se prepara para despedir hasta 3.200 empleados esta semana, en medio del incierto clima económico.

5 cosas: 3.200 empleados de Goldman Sachs serán despedidos 2:11

La cita del día

“Eso la hizo peligrosa por las conexiones que estaba forjando dentro de la prensa británica".

El príncipe Harry acusa a la "peligrosa" reina consorte Camila de filtrar historias de la realeza a la prensa.

Príncipe Harry: Mi madre se sentiría triste de que William y yo estemos distantes 3:34

Y para terminar...

Hugh Jackman cuenta cómo solucionó el problema de altura para obtener el papel de Wolverine

Hugh Jackman charla con Chris Wallace de CNN sobre lo que tuvo que hacer para demostrar que podía meterse en la piel de Wolverine a pesar de medir casi medio metro más que el personaje.