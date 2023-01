Tras meses sin ganador, el premio mayor de Mega Millions de este martes ya supera los US$ 1.000 millones

Mega Millions acumula un pozo de casi US$ 1.000 millones 0:40

(CNN) -- Cuando las bolas de Mega Millions estén dando vueltas este martes por la noche, habrá en juego un premio mayor estimado de US$ 1.100 millones que ha estado vacante durante casi tres meses.

Si alguien resulta ganador del premio mayor de este martes, se quedará con el tercer premio mayor más grande en la historia del Mega Millions, según anunció la lotería en un comunicado de prensa.

Es la cuarta vez en poco más de cuatro años que el premio mayor supera los 1.000 millones de dólares, informó Mega Millions.

El premio mayor estimado de US$ 1.100 millones (unos US$ 568,7 millones en efectivo) es superado solo por el récord de la lotería de US$ 1.537 millones ganados en Carolina del Sur en 2018 y por el premio de US$ 1.337 millones ganado en Illinois en julio.

Aunque hasta ahora nadie ha alcanzado el premio mayor, ha habido otros ganadores menores. De hecho, el juego cuenta con más de 27 millones de boletos ganadores vendidos desde el último premio mayor del 14 de octubre, incluidos 52 jugadores que ya ganaron US$ 1 millón o más, dijo Mega Millions.

“Es especialmente agradable ver crecer el premio mayor durante las fiestas y el Año Nuevo”, dijo en el comunicado Pat McDonald, director principal del Consorcio Mega Millions. “Estamos agradecidos por el apoyo de nuestros clientes y minoristas, que permite que cada una de nuestras 47 loterías genere fondos para buenas causas dentro de su jurisdicción. A medida que crece el premio mayor, alentamos a nuestros jugadores a que mantengan su presupuesto de entretenimiento y disfruten de este premio mayor junto con nosotros”.

Hubo 24 sorteos desde que se reclamó el último premio mayor en octubre, dijo la lotería que se juega en 45 estados, la ciudad de Washington y las Islas Vírgenes de EE.UU.