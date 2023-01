Tu capacidad de atención se reduce, dicen los estudios. Así es como puedes mantener la concentración

Estudio: la falta de sueño afecta al corazón 0:43

(CNN) -- He trabajado de manera constante durante horas ahora, pero siento que ni siquiera he comenzado. Mi atención se desvía de la tarea asignada --escribir esta historia--, por una cantidad de cosas que creo son interrupciones de trabajo necesarias. (OK, un par eran de mi gato, quien también cree firmemente en su necesidad).

Mis hijos y yo llamamos a días como este días de "ardilla", en honor a Dug, el perro que habla en (¡¡ardilla!!) la película de Pixar de 2009 "Up", quien (¡¡ardilla!!) se distraía constantemente con bueno, casi (ardilla !!) …

Infortunadamente, muchos de nosotros tenemos días de “ardilla”, según la Dra. Gloria Mark, profesora de informática en la Universidad de California, Irvine, que estudia cómo los medios digitales impactan nuestras vidas. En su nuevo libro, "Lapso de atención: una forma innovadora de restaurar el equilibrio, la felicidad y la productividad", Mark explicó cómo décadas de investigación han rastreado la disminución de la capacidad de concentración.

“En 2004, medimos la atención promedio en una pantalla en dos minutos y medio”, dijo Mark. “Algunos años después, descubrimos que la capacidad de atención era de unos 75 segundos. Ahora descubrimos que las personas solo pueden prestar atención a una pantalla durante un promedio de 47 segundos”.

No solo las personas se concentran por menos de un minuto en cualquier pantalla, dijo Mark, sino que cuando la atención se desvía de un proyecto de trabajo activo, también se tarda unos 25 minutos en volver a concentrarse en esa tarea. (¿¿Espera, qué??)

“De hecho, nuestra investigación muestra que toma 25 minutos, 26 segundos, antes de volver a la esfera o proyecto de trabajo original”, dijo Mark.

¿Como puede ser? “Si analizamos el trabajo en términos de cambiar de proyecto, a diferencia de la microvisión de cambiar de pantalla, encontramos que las personas pasan alrededor de 10 minutos y medio en cualquier proyecto de trabajo antes de ser interrumpidas, internamente o por otra persona, y luego cambian a otro proyecto de trabajo”, dijo Marcos.

Sí, pero luego volvemos al trabajo original, ¿cierto? No, dijo Mark. En cambio, cuando nos interrumpen en el proyecto dos, cambiamos una vez más a una tarea diferente, llámela proyecto tres. Increíblemente, su investigación ha demostrado que también somos interrumpidos en el proyecto tres y pasamos al proyecto cuatro.

“Y luego regresas y retomas el proyecto interrumpido original”, explicó Mark. “Pero no es como si te interrumpieran y no hicieras nada. Durante más de 25 minutos, en realidad estás trabajando en otras cosas”.

(Al menos puedo decirle eso a mi jefe cuando no cumpla con mi fecha límite).

“Sin embargo, también hay un costo de cambio”, agregó Mark. “El costo de un cambio es el tiempo que le lleva reorientarse de nuevo a su trabajo: ‘¿Dónde estaba? ¿En qué estaba pensando?’ Ese esfuerzo adicional también puede conducir a errores y estrés”.

El mito de la multitarea

¿Por qué todo esto es un problema? Después de todo, se llama multitarea, y muchos la consideran una habilidad muy apreciada para hacer frente a las demandas de la era de la información.

“Con la excepción de unas pocas personas raras, no existe la multitarea”, dijo Mark. “A menos que una de las tareas sea automática, como masticar chicle o caminar, no puedes hacer dos cosas que requieren esfuerzo al mismo tiempo.

Por ejemplo, dijo, no puedes leer el correo electrónico y estar en una reunión de video. Cuando te enfocas en uno, pierdes el otro. “En realidad estás cambiando tu atención muy rápidamente entre los dos. Y cuando cambia su atención rápidamente, se correlaciona con el estrés”, explicó Mark.

La presión arterial aumenta. El ritmo cardíaco se acelera. Las medidas psicológicas del estrés también muestran resultados negativos, indicó, como más fatiga, más errores y menos productividad: “Mientras más personas realizan múltiples tareas, más errores cometen”.

¿Quién nos hizo esto? Lo hicimos, por supuesto, con la ayuda de culpables tecnológicos como las redes sociales, las tabletas y la televisión. Pero la tecnología a la que más culpa Mark es el correo electrónico.

“Para mí, el correo electrónico es probablemente lo peor porque se ha convertido en un símbolo de trabajo”, dijo, y agregó que su investigación encontró una correlación directa entre el correo electrónico y un mayor estrés.

“Cortamos el correo electrónico para algunos trabajadores de una organización durante una semana laboral”, dijo. “Usando monitores de frecuencia cardíaca, descubrimos que se estresaron significativamente menos y pudieron concentrarse durante mucho más tiempo”.

(Hago una pausa en el trabajo para buscar vuelos a Bora Bora. Ah, claro. También tienen correo electrónico allí).

“No hay forma de que una persona pueda desconectarse por completo de la tecnología y trabajar en el mundo de hoy”, afirmó Mark. “Así que aprendamos a vivir con eso de una manera que mantenga nuestro bienestar positivo”.

Recupera tu vibra

Recuperar tu enfoque requiere que tengas en cuenta cómo usas la tecnología, dijo Mark, una pregunta desalentadora si consideras que el estadounidense promedio pasa al menos 10 horas al día en las pantallas.

Paradójicamente, puedes usar la tecnología para ayudar, dijo. Programa el trabajo de memoria para la primera parte del día cuando no estés completamente alerta, luego usa la tecnología para bloquear las distracciones cuando estés en tu mejor momento mental. Por la noche, descarga tareas de tu cerebro escribiéndolas y luego guarda la lista.

¿Distraído por los sitios de redes sociales? Ocúltalos, dijo Mark: “Quita los íconos de tu escritorio y entierra las aplicaciones en tu teléfono dentro de las carpetas, donde se necesita un esfuerzo adicional para encontrarlas. Deja tu teléfono en otra habitación, o ponlo en un cajón y ciérralo”.

También es importante aprender cuándo tomar un descanso. “Si tienes que leer algo más de una vez o si las palabras simplemente no se registran, es hora de detenerse y reponerse”, señaló.

El mejor descanso es una caminata en la naturaleza: "Solo una caminata de 20 minutos en la naturaleza puede ayudar a relajar significativamente a las personas", dijo Mark. “Y descubrimos que puede ayudar a las personas a producir muchas más ideas: se llama pensamiento divergente”.

¿Demasiado frío para caminar afuera? Haz algo atractivo que no requiera esfuerzo mental. “Tengo un amigo que es profesor del MIT y su actividad favorita es combinar calcetines”, dijo Mark. “A otro amigo le gusta planchar. Las ideas pueden incubarse y luego volvemos al trabajo duro y lo vemos con nuevos ojos”.