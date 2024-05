La perimenopausia puede aumentar en un 40% el riesgo de padecer una enfermedad mental, según un estudio

Aprende a detectar los síntomas de la perimenopausia 0:41

(CNN) -- En los años previos a la menopausia, una persona puede experimentar multitud de síntomas, entre ellos cambios emocionales como la depresión. Ahora, un nuevo estudio cuantificó el riesgo de depresión durante la transición, conocida como perimenopausia, demostrando que las mujeres en esta etapa tienen un 40% más de probabilidades de sufrir este trastorno mental que las mujeres premenopáusicas.

"Nuestros resultados muestran hasta qué punto la salud mental de las mujeres perimenopáusicas puede verse afectada durante esta etapa", afirma en un comunicado de prensa la Dra. Aimee Spector, autora del estudio publicado este martes en la revista Journal of Affective Disorders. "Necesitamos una mayor conciencia y apoyo para asegurarnos de que reciben la ayuda y los cuidados adecuados tanto desde el punto de vista médico como en el lugar de trabajo y en casa".

Spector es también profesora de psicología clínica del envejecimiento en la división de psicología y ciencias del lenguaje del University College de Londres.

La perimenopausia suele producirse entre tres y cinco años antes de la menopausia, día que marca 12 meses sin menstruación y señala el final de la vida reproductiva de la mujer. La etapa de transición es un proceso natural que se produce cuando los ovarios dejan de funcionar gradualmente, según Johns Hopkins Medicine. Durante este tiempo, los niveles de estrógeno y progesterona pueden fluctuar, lo que genera cambios de humor, ciclos menstruales irregulares y otros síntomas como la depresión.

Los autores realizaron el estudio —que es una revisión de siete estudios con un total de 9.141 mujeres— para proporcionar una estimación del riesgo de desarrollar depresión clínica diagnosticada o síntomas depresivos en las distintas etapas de la menopausia. Las mujeres, procedentes de Estados Unidos, Australia, China, Países Bajos y Suiza, habían facilitado información sobre su estado de ánimo y su interés por realizar actividades.

Los autores no hallaron una diferencia significativa en el riesgo de depresión de las mujeres posmenopáusicas en comparación con las premenopáusicas.

"Estos hallazgos concuerdan con lo que se sabe sobre la vulnerabilidad que tienen las mujeres a los síntomas depresivos durante la perimenopausia", lo que se ha demostrado en investigaciones anteriores, señaló la Dra. Stephanie Faubion, directora médica de la Sociedad de Menopausia y directora de Penny y Bill George del Centro para la Salud de la Mujer de la Clínica Mayo de Minnesota. Faubion no participó en el estudio.

Una revisión sistemática de la literatura existente sobre la depresión perimenopáusica es lo que impulsó las recomendaciones de 2018 de The Menopause Society para la evaluación y el tratamiento de la depresión durante la perimenopausia.

Cómo vigilar tu estado de ánimo en la transición

Los factores culturales o los cambios en el estilo de vida a veces se han utilizado para explicar los síntomas depresivos que experimentan las mujeres durante los años previos a la menopausia, pero los datos combinados de estudios globales indican que los hallazgos no pueden atribuirse solo a esos factores, dijo la autora principal del estudio, Yasmeen Badawy, quien era estudiante de maestría en la división de psicología y ciencias del lenguaje en el University College de Londres cuando realizó la investigación. Badawy es ahora trabajadora graduada asociada de salud mental en el Barnet, Enfield and Haringey Mental Health NHS Trust de Londres.

"Parece que es la variabilidad de los niveles hormonales, más que los niveles absolutos, lo que puede desencadenar estos síntomas en personas vulnerables", afirma Faubion. "También es probable que influyan diversos factores, como la genética, el medio ambiente, el nivel de educación, el acceso a la atención sanitaria y otros determinantes sociales de la salud, y el nivel de apoyo social".

Según los autores, se ha descubierto que el estrógeno afecta al metabolismo de neurotransmisores como la dopamina, la norepinefrina, la β-endorfina y la serotonina, todos los cuales intervienen en los estados emocionales.

Dados estos factores de riesgo, es importante que los médicos sean conscientes de que las mujeres en transición a la menopausia pueden experimentar síntomas depresivos o episodios graves, y que pregunten a las pacientes sobre su estado de ánimo, dijo Faubion. Esto es especialmente necesario si han tenido problemas de humor en el pasado, como depresión o problemas de humor relacionados con las hormonas, como los que se experimentan en las etapas premenstrual o posparto.

"La depresión es una enfermedad crónica que suele repetirse a lo largo de la vida", dijo la doctora Rebecca Thurston, catedrática de la Fundación Pittsburgh en Salud de la Mujer y Demencia de la Universidad de Pittsburgh, que no participó en el estudio. "Sabemos que estos episodios pueden convertirse en una bola de nieve: si no se tratan, pueden ser cada vez más graves. Esto subraya la importancia de no ignorar los síntomas y tratarlos".

Aprender a conocer los primeros signos de alerta de un episodio depresivo puede ser útil para el tratamiento precoz, afirma Thurston, que también es psicóloga y trata la depresión en mujeres de mediana edad. Y los médicos deben desarrollar y mantener relaciones con proveedores de salud mental a los que puedan remitir a los pacientes diagnosticados de depresión.

"También recomiendo que los médicos hagan un seguimiento de las mujeres para asegurarse de que están recibiendo atención", dijo. "También deberían considerar el tratamiento de los síntomas menopáusicos, como los sofocos, si interfieren significativamente en la vida de la mujer".

Existen diversos tratamientos farmacológicos o conductuales basados en la evidencia, y a veces las mujeres necesitan ambos, añadió Thurston. Un estudio anterior de los mismos autores descubrió que la atención plena y la terapia cognitivo-conductual podían ser un tratamiento eficaz para los síntomas no físicos relacionados con la menopausia.

Y tener amigos cercanos puede ser un amortiguador para los episodios depresivos, Thurston ha encontrado como investigador principal del estudio longitudinal nacional de la transición de mediana edad llamado el Estudio de la Salud de la Mujer en todo el país, o SWAN.

Nota del editor: Cómo obtener ayuda para alguien que podría suicidarse

Llama al 1-800-273-8255 o envía un mensaje de texto con la palabra "talk" al 741741 o al 988 en Estados Unidos para comunicarte con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio. Brinda asistencia gratuita y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana, para personas en crisis suicidas o angustiadas. También puedes llamar al 1-800-273-8255 para hablar con alguien sobre cómo puedes ayudar a una persona en crisis. Llama al 1-866-488-7386 para TrevorLifeline, un servicio de asesoramiento para la prevención de suicidios para la comunidad LGBTQ.



Para obtener asistencia fuera de EE.UU., la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio proporciona un directorio mundial de recursos y líneas directas internacionales. También puedes recurrir a Befrienders Worldwide. Puedes encontrar más información aquí.